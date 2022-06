Ukraine : l’OTAN qualifie la Russie de « menace la plus importante »

MADRID –

L’OTAN a déclaré que la Russie était la “menace la plus importante et la plus directe” pour la paix et la sécurité de ses membres, alors que l’alliance militaire s’est réunie mercredi pour faire face à ce que le chef de l’OTAN a qualifié de plus grande crise de sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il a également promis de “renforcer le soutien politique et pratique” à l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe.

Mais le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a reproché à l’OTAN de ne pas embrasser plus pleinement son pays assiégé et a demandé plus d’armes pour vaincre les forces de Moscou.

L’invasion de son voisin par la Russie a brisé la paix de l’Europe, poussé l’OTAN à déverser des troupes et des armes en Europe de l’Est à une échelle jamais vue depuis la guerre froide, et devait donner à l’organisation de défense deux nouveaux membres en Suède et en Finlande.

“La guerre du président (Vladimir) Poutine contre l’Ukraine a brisé la paix en Europe et a créé la plus grande crise de sécurité en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré le secrétaire général Jens Stoltenberg.

L’alliance a promis de soutenir davantage l’Ukraine, qui a déjà reçu des milliards d’aide militaire et civile des pays de l’OTAN. Mais Zelenskyy a déploré que la politique de la porte ouverte de l’OTAN aux nouveaux membres ne semble pas s’appliquer à son pays.

“La politique de la porte ouverte de l’OTAN ne devrait pas ressembler aux vieux tourniquets du métro de Kyiv, qui restent ouverts mais fermés lorsque vous vous en approchez jusqu’à ce que vous payiez”, a déclaré Zelenskyy par liaison vidéo aux dirigeants des 30 pays de l’OTAN réunis à Madrid. « L’Ukraine n’a-t-elle pas assez payé ?

Il a demandé des systèmes d’artillerie plus modernes et d’autres armes et a averti les dirigeants qu’ils devaient soit fournir à l’Ukraine l’aide dont elle avait besoin pour vaincre la Russie, soit “faire face à une guerre retardée entre la Russie et vous-même”.

“La question est de savoir qui est le prochain ? La Moldavie ? Ou les pays baltes ? Ou la Pologne ? La réponse est : tous”, a-t-il déclaré. “Nous dissuadons la Russie pour l’empêcher de nous détruire et de vous détruire.”

Zelenskyy a reconnu que l’adhésion à l’OTAN est une perspective lointaine. L’alliance tente de trouver un équilibre délicat, laissant ses pays membres armer l’Ukraine sans déclencher une confrontation directe entre l’OTAN et la Russie dotée de l’arme nucléaire.

En vertu des traités de l’OTAN, une attaque contre un membre serait considérée comme une attaque contre tous et déclencherait une réponse militaire de l’ensemble de l’alliance.

Le président américain Joe Biden, dont le pays fournit l’essentiel de la puissance militaire de l’OTAN, a promis que le sommet de Madrid enverrait “un message sans équivoque… que l’OTAN est forte et unie”.

“Nous intensifions. Nous prouvons que l’OTAN est plus nécessaire maintenant qu’elle ne l’a jamais été”, a déclaré Biden. Il a annoncé une forte augmentation de la présence militaire américaine en Europe, y compris une base américaine permanente en Pologne, deux autres destroyers de la marine basés à Rota, en Espagne, et deux autres escadrons F35 au Royaume-Uni.

Pourtant, des tensions parmi les alliés de l’OTAN sont également apparues alors que le coût de l’énergie et d’autres biens essentiels a monté en flèche, en partie à cause de la guerre et des sanctions occidentales sévères contre la Russie. Il existe également des tensions sur la manière dont la guerre se terminera et quelles concessions, le cas échéant, l’Ukraine devrait faire pour arrêter les combats.

L’argent pourrait également être une question sensible – seuls neuf des 30 membres de l’OTAN atteignent actuellement l’objectif de l’organisation de consacrer 2% du produit intérieur brut à la défense.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays atteint la cible, a exhorté les alliés de l’OTAN “à creuser profondément pour rétablir la dissuasion et assurer la défense dans la décennie à venir”.

La guerre a déjà déclenché une forte augmentation des forces de l’OTAN en Europe de l’Est, et les alliés devraient convenir lors du sommet de multiplier par huit la force de réaction rapide de l’alliance, de 40 000 à 300 000 soldats, d’ici l’année prochaine. Les troupes seront basées dans leur pays d’origine mais dédiées à des pays spécifiques du flanc oriental de l’OTAN, où l’alliance prévoit de constituer des stocks d’équipements et de munitions.

Stoltenberg a déclaré que cela faisait partie de “la plus grande refonte de notre défense collective depuis la fin de la guerre froide”.

Les dirigeants sont également prêts à publier le nouveau concept stratégique de l’OTAN, son ensemble de priorités et d’objectifs pour une décennie.

Le dernier document de ce type, en 2010, qualifiait la Russie de “partenaire stratégique”. Maintenant, l’alliance est sur le point de déclarer Moscou sa menace n ° 1. Le document exposera également l’approche de l’OTAN sur des questions allant de la cybersécurité au changement climatique – et la portée économique et militaire croissante de la Chine.

Pour la première fois, les dirigeants du Japon, de l’Australie, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande assistent au sommet en tant qu’invités, ce qui reflète l’importance croissante de l’Asie et de la région du Pacifique.

Stoltenberg a déclaré que la Chine n’était pas l’adversaire de l’OTAN, mais posait “des défis à nos valeurs, à nos intérêts et à notre sécurité”.

Biden devait tenir une rare rencontre avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol en marge du sommet, axée sur le programme nucléaire nord-coréen.

Le sommet s’est ouvert avec un problème résolu, après que la Turquie a accepté mardi de lever son opposition à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN. En réponse à l’invasion, les deux pays nordiques ont abandonné leur statut de pays non alignés de longue date et ont demandé à rejoindre l’OTAN pour se protéger contre une Russie de plus en plus agressive et imprévisible, qui partage une longue frontière avec la Finlande.

L’OTAN fonctionne par consensus et le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé de bloquer la paire nordique, insistant pour qu’ils changent leur position sur les groupes rebelles kurdes que la Turquie considère comme des terroristes.

Après des entretiens urgents au plus haut niveau avec les dirigeants des trois pays, Stoltenberg a déclaré que l’impasse avait été résolue.

La Turquie a salué l’accord de mardi comme un triomphe, affirmant que les pays nordiques avaient convenu de réprimer les groupes qu’Ankara considère comme des menaces à la sécurité nationale, notamment le Parti des travailleurs du Kurdistan, également considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis et l’UE, et son parti syrien. extension. Il a déclaré qu’ils avaient également convenu “de ne pas imposer de restrictions d’embargo dans le domaine de l’industrie de la défense” à la Turquie et de prendre “des mesures concrètes pour l’extradition des criminels terroristes”.

Stoltenberg a déclaré que les dirigeants de l’alliance des 30 nations lanceraient mercredi une invitation officielle aux deux pays. La décision doit être ratifiée par toutes les nations individuelles, mais il s’est dit “absolument confiant” que la Finlande et la Suède deviendraient membres.

Stoltenberg a déclaré qu’il s’attendait à ce que le processus soit terminé “plutôt rapidement”, mais n’a pas fixé de délai.



