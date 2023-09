Ukraine : l’organisme de surveillance de l’ONU met en garde contre une menace pour la sécurité nucléaire dans un contexte de conflit

Kyiv, Ukraine –

L’organisme de surveillance atomique des Nations Unies a mis en garde contre une menace potentielle pour la sécurité nucléaire en raison de la recrudescence des combats près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe en Ukraine, alors que les forces de ce pays déchiré par la guerre poursuivaient leur contre-offensive samedi.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré que ses experts déployés à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, ont rapporté avoir entendu de nombreuses explosions au cours de la semaine dernière, ce qui pourrait indiquer une activité militaire accrue dans la région. Il n’y a eu aucun dommage à l’usine.

« Je reste profondément préoccupé par les dangers possibles auxquels la centrale est confrontée en cette période de tension militaire accrue dans la région », a averti le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, dans un communiqué publié vendredi soir.

Il a noté que l’équipe de l’AIEA avait été informée que le personnel de la centrale nucléaire avait été temporairement réduit au minimum en raison des craintes d’une intensification des activités militaires dans la région.

« Quoi qu’il arrive dans une zone de conflit, où qu’elle se trouve, tout le monde risque d’être perdant en cas d’accident nucléaire, et j’insiste pour que toutes les précautions nécessaires soient prises pour éviter qu’un tel accident ne se produise », a déclaré Grossi.

L’AIEA a exprimé à plusieurs reprises sa crainte que les combats puissent provoquer une fuite potentielle de radiations de l’installation, qui est l’une des dix plus grandes centrales nucléaires du monde. Les six réacteurs de la centrale sont à l’arrêt depuis des mois, mais elle a encore besoin d’énergie et de personnel qualifié pour faire fonctionner des systèmes de refroidissement cruciaux et d’autres dispositifs de sécurité.

Alors que les forces ukrainiennes s’efforcent d’étendre leurs gains après avoir récemment capturé le village de Robotyne dans la région de Zaporizhzhia, le ministère britannique de la Défense a noté dans son dernier rapport que la Russie avait amené des renforts pour contrecarrer l’avancée ukrainienne.

« Il est très probable que la Russie ait redéployé ses forces depuis d’autres zones de la ligne de front pour remplacer les unités dégradées autour de Robotyne », indique le communiqué. « Ces redéploiements limitent probablement la capacité de la Russie à mener ses propres opérations offensives dans d’autres zones de la ligne de front. »

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a noté que l’armée russe avait apporté des changements notables à sa structure de commandement et de contrôle pour « protéger l’infrastructure de commandement et améliorer le partage d’informations ».

Les forces russes ont poursuivi leurs tirs de barrage sur l’Ukraine. Les autorités régionales de la région nord-est de Soumy, frontalière avec la Russie, ont déclaré que le dernier bombardement russe sur la région avait fait quatre blessés, dont l’un est décédé plus tard à l’hôpital.