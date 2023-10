La guerre en Ukraine, qui a éclaté en février 2022 avec l’invasion de son voisin par la Russie, ne montre aucun signe de fin alors que les deux parties intensifient leurs attaques pour prendre le contrôle des régions contestées.

Note: Nikkei Asia a décidé en mars 2022 de suspendre ses reportages sur la Russie jusqu’à ce que de plus amples informations soient disponibles sur la portée du code pénal révisé. Les entrées incluent du matériel provenant de services de presse et d’autres sources.

Voici les derniers développements :

Mardi 31 octobre (heure de Tokyo)

5h20 Le président russe Vladimir Poutine accuse les États-Unis d’être responsables du conflit au Moyen-Orient dans sa dernière attaque contre l’Occident.

“Ils n’ont pas besoin d’une paix durable en Terre Sainte, ils ont besoin d’un chaos constant au Moyen-Orient”, a déclaré Poutine à propos des Etats-Unis lors d’une réunion du Conseil de sécurité russe.

Il accuse également les services de renseignement occidentaux, opérant depuis le territoire ukrainien, d’être à l’origine des troubles du week-end à l’aéroport de Makhachkala, au Daghestan russe. Une foule en colère de plusieurs centaines de personnes a envahi l’aéroport, criant des slogans antisémites et recherchant les passagers israéliens d’un vol arrivé dimanche en provenance de Tel Aviv.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a balayé les affirmations de Poutine selon lesquelles l’Occident était responsable de l’émeute, les qualifiant de « rhétorique russe classique ».

01h31 Le premier avion de combat F-16 de fabrication américaine que les Pays-Bas font don à l’Ukraine arrivera au centre de formation roumain d’ici deux semaines, rapporte Reuters citant le Premier ministre néerlandais sortant Mark Rutte.

“Je m’attends à ce que les missiles Patriot soient livrés sous peu, pour aider l’Ukraine au cours de l’hiver prochain. Et la même vitesse s’applique aux F-16”, a déclaré Rutte lors d’une vidéoconférence avec le président ukrainien Volodomyr Zelenskuy publiée sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de comme Twitter.

Lundi 30 octobre

15h30 Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a averti l’Occident que son implication dans la guerre en Ukraine créait un grave danger. “La ligne occidentale d’escalade constante du conflit avec la Russie comporte la menace d’un affrontement militaire direct entre puissances nucléaires, lourd de conséquences catastrophiques”, a déclaré Choïgou, cité par l’agence de presse russe Tass, lors d’un forum sur la sécurité à Pékin lundi.

Shoigu accuse également l’Occident de tenter d’élever les tensions dans la région Asie-Pacifique à des niveaux dangereux.

“Après avoir provoqué une crise aiguë en Europe, l’Occident cherche à étendre le potentiel de conflit à la région Asie-Pacifique et dans plusieurs directions”, dit-il.

Le ministre de la Défense a déclaré que les échanges d’informations sur les lancements de missiles entre les États-Unis et leurs alliés asiatiques, la Corée du Sud et le Japon, visent à « contenir la Chine et la Russie ».

12h40 Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré que son pays était prêt à entamer des négociations sur le règlement post-conflit de la crise ukrainienne. S’exprimant lors du Forum Xiangshan de Pékin, le plus grand événement diplomatique militaire annuel de Chine, Shoigu a également déclaré que la Russie était prête à entamer des négociations sur une « coexistence » plus poussée avec l’Occident.

5h10 L’autorité aéronautique russe Rosaviatsia a déclaré dimanche que tous les “citoyens non autorisés” avaient été expulsés de l’aéroport de Makhatchkala à 22h20, heure de Moscou.

Dimanche 29 octobre

22h50 L’ancien président russe Dmitri Medvedev aurait déclaré dimanche que la coopération avec l’Europe dans le domaine énergétique était gelée ou inutile, les pays européens traversant des moments difficiles et ayant de faibles perspectives de croissance. “L’Europe s’est castrée dans le sang et sans anesthésie en renonçant à la coopération énergétique avec notre pays”, a déclaré Medvedev, aujourd’hui secrétaire adjoint du Conseil de sécurité, sur les réseaux sociaux, selon les agences de presse russes. “Cette coopération est soit gâchée, soit gelée depuis un certain temps.”

Samedi 28 octobre

La Russie a nommé un nouveau chef des forces aérospatiales du pays pour remplacer Sergei Surovikin, qui a été démis de ses fonctions plus tôt cette année. © Reuters

2h20 La Russie a nommé un nouveau chef des forces aérospatiales du pays, rapporte Tass, citant le ministère de la Défense. Le colonel-général Viktor Afzalov remplace le général d’armée Sergueï Sourovikine, qui a été démis de ses fonctions après l’échec de la mutinerie du chef mercenaire Eugène Prigojine en juin. Surovikin était considéré comme un allié de Prigojine. Avant sa nomination, Afzalov était commandant en chef par intérim des forces aérospatiales, rapporte Tass.