Ukraine. L’inquiétude entoure la centrale nucléaire de Zaporizhzhia au milieu des craintes d’attaque

Le spectre d’une éventuelle attaque contre la centrale, la plus grande d’Europe, planait sur la guerre acharnée, les responsables russes et ukrainiens accusant l’autre nation de courtiser la calamité et de risquer une catastrophe nucléaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de faire du « chantage aux radiations » dans un discours à la nation. Le président russe Vladimir Poutine a, à son tour, accusé l’Ukraine de bombarder l’usine et de risquer une “catastrophe à grande échelle”, une affirmation non étayée par des preuves.

“Les autorités russes renforcent visiblement les mesures de sécurité en Crimée, ce qui indique une inquiétude croissante parmi les autorités et les civils russes face à la menace de frappes ukrainiennes sur des zones arrière que l’on croyait auparavant sécurisées”, a déclaré l’Institute for the Study of War, un groupe basé à Washington. dans une évaluation vendredi.