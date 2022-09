Ukraine. Les Russes font grève alors que les votes organisés par le Kremlin se poursuivent

Kyiv, Ukraine –

Les forces russes ont lancé de nouvelles frappes sur les villes ukrainiennes alors que des votes orchestrés par le Kremlin avaient lieu dans les régions occupées d’Ukraine pour créer un prétexte à leur annexion par Moscou.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré que le dernier bombardement russe avait tué au moins trois personnes et en avait blessé 19. Oleksandr Starukh, le gouverneur ukrainien de Zaporizhzhia, l’une des régions où les responsables installés à Moscou ont organisé des référendums sur l’adhésion à la Russie, a déclaré qu’un missile russe avait touché un immeuble à la ville de Zaporizhzhia, tuant une personne et en blessant sept autres.

Au cours des cinq jours de vote dans les régions orientales de Lougansk et de Donetsk et à Kherson et Zaporizhzhia dans le sud qui ont commencé vendredi, les responsables électoraux accompagnés de policiers ont transporté des bulletins de vote dans les maisons et installé des bureaux de vote mobiles, invoquant des raisons de sécurité. Les votes devraient se terminer mardi, lorsque le scrutin aura lieu dans les bureaux de vote.

L’Ukraine et ses alliés occidentaux affirment que les référendums n’ont aucune valeur juridique. Ils ont allégué que les votes étaient une tentative illégitime de Moscou de découper une grande partie de l’Ukraine, s’étendant de la frontière russe à la péninsule de Crimée. Un référendum similaire a eu lieu en Crimée en 2014 avant que Moscou ne l’annexion, une décision que la plupart du monde considérait comme illégale.

“La moitié de la population a fui la région de Donetsk à cause de la terreur russe et des bombardements constants, votant contre la Russie avec ses pieds, et la seconde moitié a été trompée et effrayée”, a déclaré le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les Ukrainiens des régions occupées à saper les référendums et à partager des informations sur les personnes qui mènent “cette farce”. Il a également appelé les gens à essayer d’éviter la mobilisation partielle des troupes annoncée mercredi par le président russe Vladimir Poutine ou à saboter et abandonner l’armée russe si elle se retrouvait dans les rangs.

“Si vous entrez dans l’armée russe, sabotez toute activité de l’ennemi, entravez toute opération russe, fournissez-nous toute information importante sur les occupants – leurs bases, leurs quartiers généraux, leurs entrepôts de munitions”, a déclaré Zelenskyy.

Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que le vote “ressemblait plus à un sondage d’opinion sous les canons”, ajoutant que les autorités locales soutenues par Moscou envoyaient des escortes armées pour accompagner les responsables électoraux et noter les noms des personnes qui ont voté contre l’adhésion à la Russie. .

Dans la capitale ukrainienne, une centaine de personnes de la ville occupée par la Russie de Marioupol, qui fait partie de la région de Donetsk, se sont rassemblées pour protester contre le référendum, se couvrant de drapeaux ukrainiens et portant des affiches “Mariupol, c’est l’Ukraine”.

“Ils ont détruit la ville, tué des milliers de personnes, et maintenant ils font une sorte de profanation là-bas”, a déclaré Vladyslav Kildishov qui a aidé à organiser le rassemblement.

Elina Sytkova, 21 ans, une manifestante qui a encore de nombreux parents à Marioupol même si la ville a passé des mois sous les bombardements, a déclaré que le vote était “comme une blague, car c’est la même chose qu’en Crimée, c’est-à-dire qu’il est faux et non réel”. “C’est une illusion de choix quand il n’y en a pas.” elle a ajouté.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la mobilisation partielle ordonnée par Poutine visait à ajouter environ 300 000 soldats, mais le décret présidentiel laisse la porte ouverte à un appel plus large.

Dans les 11 fuseaux horaires de Russa, des hommes ont étreint les membres de leur famille en pleurs avant d’être rassemblés pour le service, craignant qu’un appel plus large ne suive. Certains médias ont affirmé que les autorités russes prévoyaient en fait de mobiliser plus d’un million de personnes, des allégations démenties par le Kremlin.

La police a agi rapidement pour disperser davantage de manifestations contre la mobilisation qui se sont tenues samedi dans plusieurs villes de Russie et a arrêté plus de 100 participants. Plus de 1 300 manifestants ont été arrêtés lors de manifestations anti-guerre mercredi, et nombre d’entre eux ont immédiatement reçu des convocations.

De nombreux hommes russes ont désespérément tenté de quitter le pays, achetant des billets d’avion rares et à des prix exorbitants. Des milliers d’autres ont fui en voiture, créant des lignes de circulation pendant des heures voire des jours à certaines frontières.

La mobilisation a marqué un changement radical par rapport aux efforts de Poutine pour présenter la guerre de sept mois comme une “opération militaire spéciale” qui n’interfère pas avec la vie de la plupart des Russes. L’exode massif a souligné l’impopularité de la guerre et a alimenté l’indignation publique qui pourrait éroder son emprise sur le pouvoir.

Afin d’apaiser les craintes du public concernant l’appel, les autorités ont annoncé que bon nombre de ceux qui travaillent dans la haute technologie, les communications ou la finance seront exemptés.

Et dans un signal indiquant que le Kremlin commençait à s’inquiéter de la panique et du chaos qui se propageaient à cause de la mobilisation, le chef d’une chaîne de télévision contrôlée par l’État a sévèrement critiqué les autorités militaires pour avoir balayé à la hâte des personnes au hasard pour atteindre les objectifs de mobilisation au lieu d’appeler les gens. avec des compétences militaires qui avaient servi récemment, comme Poutine l’avait promis.

La chef de la RT, Margarita Simonyan, a fustigé les bureaux de conscription militaire pour avoir « rendu les gens fous » en rassemblant ceux qui n’étaient pas censés être enrôlés. “C’est comme s’ils avaient été chargés par Kyiv de le faire”, a-t-elle déclaré.

Ramzan Kadyrov, le chef régional de Tchétchénie soutenu par le Kremlin qui a envoyé ses forces combattre en Ukraine et a appelé à plusieurs reprises à une action plus dure, a suggéré que Moscou devrait engager plus largement le personnel des forces de l’ordre dans les combats.

Il a dénoncé ceux qui fuyaient la mobilisation comme des lâches et a fait valoir que la police et diverses agences paramilitaires qui comptent au total 5 millions de personnes avec l’armée constitueraient une force de combat bien mieux entraînée et motivée.

“Si nous laissons 50% du personnel remplir leurs fonctions, 2,5 millions d’autres feront exploser toute armée occidentale et nous n’aurons pas besoin de réservistes”, a déclaré Kadyrov.

L’ordre de mobilisation de Poutine a fait suite à une contre-offensive ukrainienne rapide qui a forcé Moscou à se retirer de larges pans de la région nord-est de Kharkiv, une défaite humiliante qui a mis en évidence des erreurs dans la planification militaire de Moscou.

Le ministère de la Défense a annoncé samedi le limogeage du général Dmitri Boulgakov du poste de vice-ministre de la Défense chargé de la logistique. Il n’a pas mentionné la cause de son éviction, mais cette décision a été largement considérée comme une punition pour les défauts de soutien des opérations en Ukraine.