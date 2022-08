Ukraine. Les pourparlers de haut niveau n’avancent guère

LVIV, Ukraine –

Le dirigeant turc et le chef de l’ONU ont rencontré jeudi en Ukraine le président Volodymr Zelenskyy dans le cadre d’une tentative de grande envergure visant à faire régresser une guerre qui fait rage depuis près de six mois. Mais peu de progrès immédiats ont été signalés.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’il suivrait le président russe Vladimir Poutine, étant donné que la plupart des questions discutées nécessiteraient l’accord du Kremlin.

Avec des réunions tenues à un niveau aussi élevé – il s’agissait de la première visite d’Erdogan en Ukraine depuis le début de la guerre, et de la seconde du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres – certains avaient espéré des avancées, sinon vers une paix globale, du moins à moins sur des questions spécifiques. Mais rien n’était apparent.

Réunis dans la ville occidentale de Lviv, loin des lignes de front, les dirigeants ont discuté de sujets tels que l’élargissement des échanges de prisonniers de guerre et l’organisation de la visite d’experts de l’énergie atomique de l’ONU pour aider à sécuriser la plus grande centrale nucléaire d’Europe, qui est au milieu de des combats acharnés qui font craindre une catastrophe.

Erdogan s’est positionné comme un intermédiaire dans les efforts pour arrêter les combats. Bien que la Turquie soit membre de l’OTAN, son économie chancelante dépend de la Russie pour le commerce, et elle a tenté de trouver une voie médiane entre les deux combattants.

Le président turc a exhorté la communauté internationale après les pourparlers à ne pas abandonner les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre qui a tué des dizaines de milliers de personnes et contraint plus de 10 millions d’Ukrainiens à quitter leurs foyers.

Il a répété que la Turquie est disposée à agir en tant que “médiateur et facilitateur” et a ajouté : “Je reste convaincu que la guerre se terminera à la table des négociations”.

En mars, la Turquie a accueilli des pourparlers à Istanbul entre les négociateurs russes et ukrainiens, mais les efforts pour mettre fin aux hostilités ont échoué.

Entre-temps, sur le champ de bataille, au moins 17 personnes ont été tuées dans la nuit lors de lourdes frappes de missiles russes sur la région ukrainienne de Kharkiv, ont annoncé jeudi les autorités ukrainiennes.

L’armée russe a affirmé avoir frappé une base de mercenaires étrangers à Kharkiv, tuant 90 personnes. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du côté ukrainien.

Dans le dernier d’une série d’incidents sur le sol russe près de la frontière avec l’Ukraine, un dépôt de munitions a pris feu dans la région de Belgorod, a déclaré le gouverneur régional. Aucune victime n’a été signalée.

Exacerbant les tensions internationales, la Russie a déployé des avions de combat transportant des missiles hypersoniques de pointe dans sa région de Kaliningrad, une enclave entourée par les membres de l’OTAN, la Lituanie et la Pologne.

L’un des principaux sujets des pourparlers de Lviv était la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine. Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés d’avoir bombardé le complexe.

Condamnant le Kremlin pour ce qu’il a qualifié de “chantage nucléaire”, Zelenskyy a exigé que les troupes russes quittent la centrale et qu’une équipe de l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU soit autorisée à entrer.

“La zone doit être démilitarisée, et nous devons le dire tel qu’il est : tout dommage potentiel à Zaporizhzhia est un suicide”, a déclaré António Guterres lors d’une conférence de presse.

Erdogan a également exprimé son inquiétude face aux combats autour de la centrale, déclarant : « WUe ne veut pas vivre un autre Tchernobyl » – une référence au pire accident nucléaire au monde, en Ukraine en 1986.

Zelenskyy et le chef de l’ONU se sont mis d’accord jeudi sur les arrangements pour une mission de l’AIEA à la centrale, selon le site Internet du président. Mais il n’était pas immédiatement clair si le Kremlin accepterait les conditions. Quant au retrait des troupes, un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré plus tôt que cela rendrait l’usine “vulnérable”.

Les craintes ont monté jeudi lorsque les autorités russes et ukrainiennes se sont mutuellement accusées de comploter pour attaquer le site, puis ont blâmé l’autre partie.

Guterres a profité des pourparlers de Lviv pour nommer le général Carlos dos Santos Cruz du Brésil à la tête d’une mission d’enquête de l’ONU annoncée précédemment à la prison d’Olenivka où 53 prisonniers de guerre ukrainiens ont été tués dans une explosion en juillet. La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement blâmées pour l’explosion.

A l’ordre du jour également jeudi : une hausse des exportations de céréales. Plus tôt cet été, l’ONU et la Turquie ont négocié un accord permettant à l’Ukraine d’exporter 22 millions de tonnes de maïs et d’autres céréales bloquées dans ses ports de la mer Noire depuis l’invasion russe.

Le blocage a aggravé les pénuries alimentaires mondiales, fait grimper les prix et accru les craintes de famine, en particulier en Afrique. Pourtant, même avec l’accord, seul un filet de céréales ukrainiennes s’en est sorti – quelque 600 000 tonnes selon les estimations de la Turquie.

Zelenskyy a déclaré jeudi qu’il proposait d’étendre les expéditions. António Guterres, pour sa part, a vanté le succès de l’opération mais a ajouté : “Il y a encore un long chemin à parcourir avant que cela ne se traduise dans la vie quotidienne des gens dans leur boulangerie locale et sur leurs marchés”.

Suzan Fraser a rapporté d’Ankara, en Turquie. Robert Badendieck a contribué depuis Istanbul.