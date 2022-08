Ukraine. Les navires sont autorisés à partir alors que le front de la guerre change

Kyiv, Ukraine –

Quatre autres navires transportant des marchandises agricoles bloqués par la guerre en Ukraine ont reçu dimanche l’autorisation de quitter la côte de la mer Noire du pays, les analystes ayant averti que la Russie déplaçait des troupes et du matériel en direction des ports pour éviter une contre-offensive ukrainienne.

L’organisme chargé de superviser un accord international visant à faire sortir quelque 20 millions de tonnes de céréales d’Ukraine et à nourrir des millions de personnes appauvries qui souffrent de la faim en Afrique, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Asie a déclaré que les navires chargés devaient quitter Chornomorsk et Odessa En Lundi.

L’Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies ont signé le mois dernier des accords pour créer un canal maritime qui permettrait aux cargos de voyager en toute sécurité hors des ports bloqués par l’armée russe et dans les eaux minées par l’armée ukrainienne. La mise en œuvre de l’accord, qui est en vigueur depuis quatre mois, a progressé lentement depuis l’embarquement du premier navire lundi dernier.

Au cours des quatre derniers mois de la guerre, la Russie s’est concentrée sur la capture de la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine, où les séparatistes pro-Moscou contrôlent certains territoires en tant que républiques autoproclamées depuis huit ans. Les forces russes ont progressé progressivement dans la région frontalière de la Russie tout en lançant des attaques de missiles et de roquettes pour limiter les mouvements des combattants ukrainiens ailleurs.

Au cours de la journée écoulée, cinq civils ont été tués dans des tirs russes et séparatistes sur des villes de la région de Donetsk, la partie du Donbass encore sous contrôle ukrainien, a rapporté le gouverneur régional, Serhiy Haidai. Lui et les responsables du gouvernement ukrainien ont à plusieurs reprises exhorté les civils à évacuer la province.

Dans une analyse du week-end, le ministère britannique de la Défense a déclaré que l’invasion russe qui a commencé le 24 février “est sur le point d’entrer dans une nouvelle phase” dans laquelle le déplacement des combats se déplacerait vers l’ouest et le sud vers une ligne de front d’environ 350 kilomètres (217 milles) qui s’étend près de la ville de Zaporizhzhia jusqu’à Kherson, occupée par la Russie.

Kherson, située sur le fleuve Dniepr près de son embouchure avec la mer Noire, est passée sous contrôle russe au début de la guerre et les responsables ukrainiens ont juré de la reprendre. Kherson est située à 227 kilomètres (141 miles) d’Odessa, qui abrite le plus grand port d’Ukraine, de sorte que l’escalade du conflit là-bas pourrait avoir des répercussions sur l’accord international sur les céréales.

La ville de Mykolaïv, un important centre de construction navale qui subit des tirs de roquette quotidiens des forces russes, est encore plus proche d’Odessa. Le gouverneur de la région de Mykolaïv, Vitaliy Kim, a déclaré qu’une installation industrielle à la périphérie de la capitale régionale avait été la cible de tirs tôt dimanche.

Samedi, les forces russes ont lancé des frappes aériennes, tiré de l’artillerie et redistribué d’autres armes dans le cadre de tentatives de défense de leurs positions dans les zones occupées, selon l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion de Washington.

Citant des responsables ukrainiens locaux, l’institut a déclaré que les Russes “continuent d’accumuler de grandes quantités de matériel militaire” dans une ville de l’autre côté du Dniepr depuis Kherson. Les préparatifs semblaient conçus pour défendre les routes logistiques vers la ville et pour établir des positions défensives sur la rive gauche du fleuve, a déclaré le groupe de réflexion.

Les responsables ukrainiens étaient initialement sceptiques quant à un accord d’exportation de céréales, citant des soupçons selon lesquels Moscou tenterait d’exploiter l’activité maritime pour masser des troupes au large des côtes ou d’envoyer des missiles à longue portée depuis la mer Noire, comme il l’a fait à plusieurs reprises pendant la guerre. Les accords approuvés le mois dernier prévoient que les navires quittent l’Ukraine sous escorte militaire et subissent des inspections.

En vertu des accords, les navires quittant l’Ukraine sont inspectés par des équipes composées de fonctionnaires des trois pays et de l’ONU pour s’assurer qu’ils ne transportent que des céréales, des engrais ou de la nourriture et aucune autre marchandise. Les navires entrants sont contrôlés pour s’assurer qu’ils ne transportent pas d’armes.

Le Centre conjoint de coordination, qui est responsable de la gestion de l’accord, a déclaré que trois cargos partis vendredi devaient traverser dimanche le détroit turc du Bosphore après avoir été inspectés. Le Navi Star, battant pavillon panaméen, qui transporte 33 000 tonnes de céréales vers l’Irlande, a terminé son inspection et s’apprête à appareiller.

Le Polarnet, pavillon turc, à destination de la Turquie, et le Rojen, pavillon maltais, à destination du Royaume-Uni attendaient d’être contrôlés. Les navires transportaient plus de 25 000 tonnes de maïs entre eux, attendaient d’être contrôlés.

Le Centre conjoint de coordination a déclaré que trois des transporteurs autorisés à quitter l’Ukraine lundi – le Glory, le Star Helena et le Riva Wind, tous battant pavillon des Îles Marshall – transportaient plus de 171 000 tonnes de maïs combinés. Le Glory est destiné à Istanbul, le Star Helena à Nantong en Chine et le Riva Wind au port turc d’Iskenderun sur la Méditerranée.

Quatrième navire autorisé à partir, le pétrolier Mustafa Necati, battant pavillon libérien, transporte plus de 6 600 tonnes d’huile de tournesol à destination de Monopoli, en Italie.

Le centre a également autorisé le premier navire entrant dans le cadre de l’accord, indiquant que l’Osprey S, battant pavillon libérien, se dirigerait lundi vers le port ukrainien de Chornomorsk. Les sites de suivi du trafic maritime ont montré le navire au nord de l’entrée de la mer Noire vers le Bosphore, où les navires ont attendu l’embarquement des équipes d’inspection.

Andrew Wilks a contribué aux reportages d’Istanbul.