Ukraine. Les inquiétudes alimentaires mondiales augmentent avec l’arrêt de l’accord sur les céréales

Kyiv, Ukraine –

Le président américain Joe Biden a averti que la faim dans le monde pourrait augmenter en raison de la suspension par la Russie d’un accord négocié par l’ONU pour permettre le passage en toute sécurité des navires transportant des céréales ukrainiennes.

“C’est vraiment scandaleux”, a déclaré Biden samedi à Wilmington, Delaware. “Il n’y a aucun mérite à ce qu’ils font. L’ONU a négocié cet accord et cela devrait être la fin.”

Biden s’est exprimé quelques heures après que la Russie a annoncé qu’elle mettrait immédiatement fin à sa participation à l’accord, alléguant que l’Ukraine avait organisé samedi une attaque de drones contre les navires de la flotte russe de la mer Noire au large des côtes de la Crimée occupée. L’Ukraine a nié l’attaque, affirmant que la Russie avait mal géré ses propres armes.

L’initiative céréalière a permis à plus de neuf millions de tonnes de céréales dans 397 navires de quitter en toute sécurité les ports ukrainiens depuis sa signature en juillet, et le chef de l’ONU a exhorté vendredi la Russie et l’Ukraine à renouveler l’accord lorsqu’il expirera fin novembre. L’accord sur les céréales a réussi à faire baisser les prix mondiaux des denrées alimentaires, qui ont chuté d’environ 15 % par rapport à leur sommet de mars, selon les Nations Unies.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié la décision de prévisible et a déclaré que la Russie avait délibérément aggravé la crise alimentaire depuis septembre. Actuellement, quelque 176 navires chargés de céréales sont empêchés de quitter les ports ukrainiens, a-t-il déclaré.

« C’est de la nourriture pour plus de sept millions de consommateurs. … Pourquoi est-ce qu’une poignée de personnes quelque part au Kremlin peut décider s’il y aura de la nourriture sur les tables des gens en Égypte ou au Bangladesh ? a-t-il déclaré samedi dans son adresse nocturne à la nation.

D’autres responsables ukrainiens se sont montrés plus véhéments, l’un d’entre eux affirmant que la Russie avait lancé un véritable « jeu de la faim » pour les pauvres du monde.

Un navire transportant 40 000 tonnes de céréales à destination de l’Éthiopie dans le cadre du programme d’aide des Nations Unies n’a pas pu quitter l’Ukraine dimanche en raison de la suspension de l’accord par la Russie, a déclaré Oleksandr Kubrakov, ministre ukrainien des Infrastructures.

L’action de la Russie fait face à une condamnation internationale. Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’Union européenne exhorté la Russie à revenir sur sa décision dans un tweet dimanche. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, a déclaré que l’organisme mondial est en contact avec les autorités russes au sujet de la décision et qu’il est vital que toutes les parties s’abstiennent de toute action qui entraverait l’initiative céréalière.

La Russie avait posé des conditions pour se retirer de l’accord depuis un certain temps, a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion de Washington. L’institut a déclaré que même si l’Ukraine avait ordonné une attaque samedi contre la flotte russe de la mer Noire, cela aurait été proportionnel à l’intense campagne de bombardements de la Russie contre des cibles civiles ukrainiennes et des infrastructures énergétiques ces dernières semaines.

Plus tôt ce mois-ci, Moscou a intensifié ses frappes de missiles et de drones sur les centrales électriques, les aqueducs et d’autres infrastructures clés de l’Ukraine, endommageant 40 % du système électrique ukrainien et obligeant le gouvernement à mettre en place des coupures de courant. Le maire de Kyiv a déclaré que le système électrique de la capitale ukrainienne fonctionnait en “mode d’urgence”.

Le Kremlin s’est dit prêt pour des pourparlers de paix, mais a souligné qu’ils devraient avoir lieu avec Washington, que la Russie considère comme le “cerveau” de Kyiv, a déclaré dimanche Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, à la télévision d’Etat russe.

“De toute évidence, le vote décisif appartient à Washington … Il est impossible de parler de quelque chose, par exemple, avec Kyiv”, a-t-il déclaré.

Il est peu probable qu’une telle demande soit acceptée par les gouvernements ukrainien ou américain

Alors que les diplomates se concentraient sur les navires remplis de céréales, les attaques de missiles russes continuaient de frapper les principaux points chauds de première ligne en Ukraine.

Au cours des dernières 24 heures, des missiles russes ont tué au moins cinq personnes et en ont blessé neuf, selon le bureau de Zelenskyy. Dans de violents combats dans l’est de l’Ukraine, la Russie tente de s’emparer de la ville de Bakhmut et plusieurs villages de la région ont été bombardés.