Ukraine. Les expéditions de céréales partent alors que le front de la guerre change

Kyiv, Ukraine –

Six autres navires transportant des marchandises agricoles bloqués par la guerre en Ukraine ont reçu dimanche l’autorisation de quitter la côte de la mer Noire, les analystes ayant averti que la Russie déplaçait des troupes et du matériel en direction des villes portuaires du sud pour éviter une contre-offensive ukrainienne.

L’Ukraine et la Russie se sont également mutuellement accusées d’avoir bombardé la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Les navires chargés ont été autorisés à partir de Chornomorsk et d’Odessa, selon le Centre conjoint de coordination, qui supervise un accord international visant à faire sortir quelque 20 millions de tonnes de céréales d’Ukraine pour nourrir des millions de personnes souffrant de la faim en Afrique, au Moyen-Orient et dans certaines parties de Asie.

L’Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies ont signé les accords le mois dernier pour créer un corridor maritime de 111 milles marins qui permettrait aux cargos de voyager en toute sécurité hors des ports que l’armée russe avait bloqués et à travers les eaux que l’armée ukrainienne avait exploitées. La mise en œuvre de l’accord, qui est en vigueur depuis quatre mois, a progressé lentement depuis l’embarquement du premier navire le 1er août.

Quatre des transporteurs autorisés dimanche à quitter l’Ukraine transportaient plus de 219 000 tonnes de maïs. Le cinquième transportait plus de 6 600 tonnes d’huile de tournesol et le sixième 11 000 tonnes de soja, a indiqué le Centre conjoint de coordination.

Trois autres cargos qui sont partis vendredi ont passé leurs inspections et ont reçu dimanche l’autorisation de traverser le détroit turc du Bosphore en route vers leurs destinations finales, a indiqué le Centre.

Cependant, le navire qui a quitté l’Ukraine lundi dernier en grande pompe alors que le premier dans le cadre de l’accord d’exportation de céréales a vu son arrivée prévue au Liban retardée dimanche, selon un ministre du Cabinet libanais et l’ambassade d’Ukraine. La cause du retard n’était pas immédiatement claire.

Les responsables ukrainiens étaient initialement sceptiques quant à un accord d’exportation de céréales, citant des soupçons selon lesquels Moscou tenterait d’exploiter l’activité maritime pour masser des troupes au large ou envoyer des missiles à longue portée depuis la mer Noire, comme il l’a fait à plusieurs reprises pendant la guerre.

Les accords prévoient que les navires quittent l’Ukraine sous escorte militaire et se soumettent à des inspections pour s’assurer qu’ils ne transportent que des céréales, des engrais ou de la nourriture et aucune autre marchandise. Les navires de charge entrants sont contrôlés pour s’assurer qu’ils ne transportent pas d’armes.

Dans une analyse du week-end, le ministère britannique de la Défense a déclaré que l’invasion russe qui a commencé le 24 février “est sur le point d’entrer dans une nouvelle phase” dans laquelle les combats se déplaceraient sur une ligne de front d’environ 350 kilomètres (217 milles) s’étendant près de la ville de Zaporizhzhia à Kherson occupée par la Russie.

Cette zone comprend la centrale nucléaire de Zaporizhzhia qui a essuyé des tirs samedi soir. Chaque camp accusait l’autre de l’attaque.

L’exploitant de la centrale nucléaire ukrainienne, Energoatom, a déclaré que les bombardements russes avaient endommagé trois moniteurs de rayonnement autour de l’installation de stockage des combustibles nucléaires usés et qu’un travailleur avait été blessé. Les agences de presse russes, citant l’administration séparatiste de l’usine, ont déclaré que les forces ukrainiennes avaient tiré ces obus.

Les forces russes occupent la centrale depuis des mois. Des soldats russes se sont réfugiés dans des bunkers avant l’attaque de samedi, selon Energoatom.

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a récemment averti que la façon dont la centrale était gérée et les combats qui se déroulaient autour d’elle constituaient de graves menaces pour la santé et l’environnement.

Au cours des quatre derniers mois de la guerre, la Russie s’est concentrée sur la capture de la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine, où les séparatistes pro-Moscou contrôlent certains territoires en tant que républiques autoproclamées depuis huit ans. Les forces russes ont progressé progressivement dans la région tout en lançant des attaques de missiles et de roquettes pour limiter les mouvements des combattants ukrainiens ailleurs.

Les Russes “continuent d’accumuler de grandes quantités de matériel militaire” dans une ville située de l’autre côté du Dniepr depuis Kherson sous contrôle russe, selon l’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion de Washington. Citant des responsables ukrainiens locaux, il a déclaré que les préparatifs semblaient conçus pour défendre les routes logistiques vers la ville et établir des positions défensives sur la rive gauche du fleuve.

Kherson est passée sous contrôle russe au début de la guerre et les responsables ukrainiens ont juré de la reprendre. Il se trouve à seulement 227 kilomètres (141 miles) d’Odessa, qui abrite le plus grand port d’Ukraine, de sorte que l’escalade du conflit là-bas pourrait avoir des répercussions sur l’accord international sur les céréales.

La ville de Mykolaïv, un centre de construction navale que les forces russes bombardent quotidiennement, est encore plus proche d’Odessa. Le gouverneur de la région de Mykolaïv, Vitaliy Kim, a déclaré qu’une installation industrielle à la périphérie de la capitale régionale avait été la cible de tirs tôt dimanche.

Au cours de la journée écoulée, cinq civils ont été tués par des tirs russes et séparatistes sur des villes de la région de Donetsk, la partie du Donbass encore sous contrôle ukrainien, a rapporté le gouverneur régional, Serhiy Haidai.

Lui et les responsables du gouvernement ukrainien ont à plusieurs reprises exhorté les civils à évacuer.

——



Andrew Wilks a contribué aux reportages d’Istanbul.