Ukraine : les dirigeants de l’UE s’apprêtent à accorder le statut de candidat

Jeudi, les dirigeants de l’Union européenne devraient accorder à l’Ukraine le statut de candidat pour rejoindre le bloc des 27 nations, une première étape dans un long et imprévisible voyage vers une adhésion à part entière qui pourrait prendre de nombreuses années.

Faire du pays déchiré par la guerre un concurrent semble maintenant être une affaire conclue après que les dirigeants aient été initialement divisés sur la rapidité avec laquelle ils pourraient se déplacer pour embrasser la candidature du pays déchiré par la guerre qui a été lancée quelques jours seulement après que la Russie a lancé son invasion le 24 février. .

Selon plusieurs diplomates de l’UE qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat avant le sommet de Bruxelles, l’Ukraine recevra l’approbation unanime requise pour le lancement des discussions.

Les 27 pays de l’UE se sont unis pour soutenir la résistance de l’Ukraine à l’invasion russe, adoptant des sanctions économiques sans précédent contre Moscou. Cependant, les dirigeants étaient initialement divisés sur la rapidité avec laquelle l’UE devrait accepter l’Ukraine en tant que membre, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark étant parmi les plus sceptiques.

Mais la candidature de l’Ukraine a reçu un coup de pouce la semaine dernière lorsque le bras exécutif de l’UE, la Commission européenne, a donné son sceau d’approbation sur la base des réponses de l’Ukraine à un questionnaire reçu en avril et début mai.

L’Ukraine a reçu une autre balle dans le bras lorsque les dirigeants de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et de la Roumanie se sont rendus dans le pays et ont juré de soutenir sa candidature.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il s’était entretenu avec un total de 11 dirigeants de l’UE mercredi, à la suite d’appels avec neuf la veille, dans une autre indication de l’importance de la candidature à l’UE pour l’Ukraine. Il a déclaré que la réunion de Bruxelles sera une « session historique du Conseil européen ».

Cependant, le statut de candidat à l’UE ne donne pas automatiquement le droit de rejoindre le bloc et ne fournit aucune garantie de sécurité.

Pour l’Ukraine, le début des discussions d’adhésion dépendra de la manière dont le pays déchiré par la guerre sera en mesure de remplir les conditions politiques et économiques essentielles.

Pour être admis, les nouveaux arrivants potentiels doivent démontrer qu’ils respectent les normes sur les principes démocratiques, et ils doivent assimiler environ 80 000 pages de règles couvrant tout, du commerce et de l’immigration aux engrais et à l’état de droit.

Pour aider les pays ayant le statut de candidat, le bloc peut fournir une assistance technique et financière tout au long des négociations, mais peut également décider de révoquer le statut si les réformes requises ne sont pas mises en œuvre.

Les responsables européens ont déclaré que l’Ukraine avait déjà mis en œuvre environ 70 % des règles, normes et standards de l’UE, mais a également souligné à plusieurs reprises la corruption et la nécessité de réformes politiques et économiques profondes.

Il est peu probable que les pourparlers d’adhésion puissent commencer avant l’année prochaine, la perspective que la guerre pourrait s’éterniser pendant très longtemps ajoute à l’incertitude.

« Des efforts considérables seront nécessaires, notamment dans la lutte contre la corruption et l’établissement d’un État de droit effectif », a déclaré le Premier ministre belge Alexander De Croo. « Mais je suis convaincu que c’est précisément la reconstruction (d’après-guerre) de l’Ukraine qui offrira des opportunités pour faire des pas en avant importants. »

Les dirigeants débattront également jeudi d’une recommandation à la Commission européenne d’accorder à la Moldavie – un petit pays non membre de l’OTAN qui borde l’Ukraine – le statut de candidat à l’UE. Le processus d’élargissement bloqué pour inclure les pays des Balkans occidentaux dans le bloc est également à leur ordre du jour.

