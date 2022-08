Ukraine. Les bombardements russes reflètent l’élargissement de la guerre

Kyiv, Ukraine –

Les autorités russes ont signalé avoir abattu des drones ukrainiens samedi en Crimée, tandis que des responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes poursuivaient leurs efforts pour s’emparer de l’une des rares villes de l’est de l’Ukraine qui n’était pas encore sous leur contrôle. L’armée russe a également poursuivi ses frappes dans le nord et le sud de l’Ukraine.

En Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014, les autorités russes ont déclaré que les défenses aériennes locales avaient abattu un drone au-dessus du quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Il s’agissait du deuxième incident de drone au siège en trois semaines et faisait suite à des explosions sur un aérodrome russe et un dépôt de munitions sur la péninsule ce mois-ci.

Oleg Kryuchkov, assistant du gouverneur de Crimée, a également déclaré samedi que “des attaques de petits drones” avaient déclenché des systèmes de défense aérienne dans l’ouest de la Crimée.

“Les systèmes de défense aérienne ont atteint avec succès toutes les cibles sur le territoire au-dessus de la Crimée samedi matin. Il n’y a pas de victimes ni de dégâts matériels”, a déclaré son patron, Sergei Aksyonov, sur Telegram.

Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozhaev, a déclaré sur Telegram que les systèmes de défense aérienne de la ville avaient de nouveau été mis en action samedi soir.

Les incidents ont souligné la vulnérabilité des forces russes en Crimée. Une attaque de drone contre le quartier général de la marine russe en mer Noire le 31 juillet a blessé cinq personnes et forcé l’annulation des célébrations de la Journée de la marine russe. Cette semaine, un dépôt de munitions russe en Crimée a été touché par une explosion. La semaine dernière, neuf avions de combat russes auraient été détruits sur une base aérienne en Crimée.

Les autorités ukrainiennes ont cessé de revendiquer publiquement la responsabilité. Mais le président Volodymyr Zelenskyy a fait allusion aux attaques ukrainiennes derrière les lignes ennemies après les explosions en Crimée.

Pendant ce temps, les combats dans les régions du sud de l’Ukraine, juste au nord de la Crimée, se sont intensifiés ces dernières semaines alors que les forces ukrainiennes tentent de chasser les forces russes des villes qu’elles occupent depuis le début de la guerre qui dure depuis six mois.

Une attaque au missile russe a blessé 12 personnes, dont trois enfants, et endommagé des maisons et un immeuble samedi dans la ville de Voznesensk, dans la région de Mykolaïv, a indiqué le bureau du procureur ukrainien. Deux des enfants étaient dans un état grave et le gouverneur a déclaré qu’un avait perdu un œil.

Une frappe aérienne ukrainienne, quant à elle, a touché des cibles à Melitopol, la plus grande ville sous contrôle russe de la région de Zaporizhzhia, à 100 kilomètres (65 miles) au nord de la Crimée, selon des responsables locaux ukrainiens et russes installés.

L’armée ukrainienne a déclaré samedi qu’elle avait détruit un système radar russe prisé et d’autres équipements stationnés dans les zones occupées de la région sud de Zaporizhzhia. Il n’était pas clair s’il s’agissait de la frappe sur Melitopol.

“Ce soir, il y a eu de puissantes explosions à Melitopol, que toute la ville a entendues”, a déclaré le maire ukrainien de Melitopol, Ivan Ferodov. “Selon des données préliminaires, (c’était) un coup précis sur l’une des bases militaires russes, que les fascistes russes tentent de restaurer pour la énième fois dans la zone de l’aérodrome.”

Dans l’est, l’état-major militaire ukrainien a déclaré samedi que des combats intensifiés avaient eu lieu autour de Bakhmut, une petite ville dont la capture permettrait à la Russie de menacer les deux plus grandes villes encore sous contrôle ukrainien dans la région orientale du Donbass.

Pendant des semaines, Bakhmut a été une cible clé de l’offensive orientale de Moscou alors que l’armée russe tente de mener à bien une campagne de plusieurs mois pour conquérir l’ensemble du Donbass, où les séparatistes pro-Moscou ont proclamé deux républiques que la Russie a reconnues comme États souverains au début de la guerre.

Un responsable ukrainien local a fait état de combats soutenus samedi près de quatre colonies à la frontière des provinces de Lougansk et de Donetsk, qui forment ensemble la région contestée du Donbass. Le gouverneur de Luhansk, Serhii Haidai, n’a pas nommé les colonies. Les forces russes ont envahi la quasi-totalité de Lougansk le mois dernier et se sont depuis lors concentrées sur la capture des zones de Donetsk tenues par les Ukrainiens.

Les bombardements russes ont tué sept civils vendredi dans la province de Donetsk, dont quatre à Bakhmut, a écrit samedi le gouverneur Pavlo Kyrylenko sur Telegram. Prendre Bakhmut donnerait aux Russes la possibilité d’avancer sur les principales villes ukrainiennes de la province, Kramatorsk et Sloviansk.

L’Ukraine a déclaré que Sloviansk et Kramatorsk étaient visés vendredi, ainsi que la région de Kharkiv au nord, qui abrite la deuxième plus grande ville d’Ukraine.

Les autorités locales ont signalé de nouveaux bombardements russes pendant la nuit le long d’un large front, y compris les régions du nord de Kharkiv et de Soumy, qui bordent la Russie, ainsi que de la région orientale de Dnipropetrovsk et de Mykolaïv.



Dans d’autres développements samedi:

—- Des piétons du centre-ville de Kyiv ont pris des photos d’une grande colonne de chars et de transporteurs d’infanterie russes incendiés et capturés qui a été exposée sur un boulevard central de la capitale ukrainienne. L’exposition intervient quelques jours avant le jour de l’indépendance de l’Ukraine en août, qui coïncide également avec six mois depuis l’invasion russe.

—- Le Centre conjoint de coordination d’Istanbul a autorisé samedi le mouvement de quatre navires sortants transportant 33 300 tonnes métriques de nourriture en provenance d’Ukraine dans le cadre de l’accord sur les céréales de la mer Noire. Les navires quitteront les ports ukrainiens dimanche. L’agence effectuera 10 autres inspections de navires dimanche. L’accord vise à faire sortir en toute sécurité des tonnes d’exportations de céréales bloquées en Ukraine par la guerre à travers la mer Noire.

—- Le ministère de l’Intérieur de la République populaire séparatiste de Donetsk a déclaré qu’une bombe improvisée avait explosé près du zoo de Marioupol, que le maire de la ville devait visiter, mais que le maire n’a pas été blessé. Marioupol est passé sous le contrôle des rebelles et des Russes après des mois de combats intenses qui ont dévasté la ville.

Kozlowska a rapporté de Londres.