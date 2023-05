Ukraine : Les avions de combat F-16, pourquoi ils pourraient être si importants et quand ils pourront être livrés | Nouvelles du monde

Les États-Unis ont approuvé l’envoi d’avions de combat F-16 en Ukraine pour renforcer la défense aérienne du pays à la suite d’un barrage de missiles russes.

Mais combien seront livrés, et quels pays les fourniront ?

Le président américain Joe Biden a autorisé les alliés occidentaux à fournir des avions de combat F-16 avancés – une décision que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark ont ​​saluée.

Vendredi, le Premier ministre Rishi Sunak a tweeté: « Le Royaume-Uni travaillera avec les États-Unis et les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark pour doter l’Ukraine de la capacité aérienne de combat dont elle a besoin. Nous sommes unis. »

Ici, Sky News examine de plus près les avions de chasse F-16 et leur importance.

Pourquoi les F-16 seraient-ils si importants pour la guerre ?

Analyste militaire de Sky News Sean Bell dit que même si Russie a plus de chars et d’avions, les habitants de Ukraine font preuve de ténacité et de courage sur le champ de bataille.

Cette image satellite fournie par MaxarTechnologies montre les bâtiments universitaires démolis et la tour radio à Bakhmut, en Ukraine. Image : AP



L’Ukraine a gagné en confiance, l’Occident fournissant plus de soutien et des armes à plus longue portée. Cependant, pour le moment, M. Bell a déclaré que Zelenskyy demandait cette capacité depuis un an, ajoutant que « les avions de chasse sont la seule chose avec laquelle il ne peut pas égaler la Russie ».

Il ajoute que si l’Occident fournit des avions de combat habités, alors l’armée de l’air russe « n’aurait certainement aucune chance ».

Les F-16 sont importants pour soutenir les Ukrainiens pendant la guerre, mais M. Bell dit que cela pourrait prendre des mois, voire des années, aux troupes militaires pour apprendre à faire fonctionner l’avion.

Il a déclaré: « Donc, ce n’est pas quelque chose de différent de la plupart des récits occidentaux, en donnant simplement de l’équipement.

« Il s’agit de donner des capacités. Et Zelenskyy a frappé le tambour jusqu’à présent.

« L’Occident a été réticent à le faire parce qu’il sait que cela prendra du temps, mais cela s’avérerait une capacité très décisive dans ce conflit. »

Que sont les F-16 ?

Le F-16 est construit par l’entrepreneur de défense américain Lockheed Martin.

Un avion de chasse General Dynamics F-16A Fighting Falcon, appartenant à la Royal Netherlands Air Force





Il s’agit d’un avion de chasse multi-rôle créé pour l’US Air Force.

Le F-16 dispose d’un canon interne M61 Vulcan et de 11 emplacements pour le montage d’armes et d’autres équipements.

Sa charge utile se compose généralement de deux bombes de 2 000 lb (907 kg), de deux missiles air-air à courte portée AIM-9 Sidewinder, de deux missiles air-air à moyenne portée AIM-120 et de deux missiles à carburant externe de 2 400 lb (1 088 kg). réservoirs.

Le jet peut voyager à des vitesses allant jusqu’à 1 500 mph et a une autonomie de plus de 2 002 miles.

Il a une envergure de 32 pieds 8 pouces (9,9 m) et une longueur de 49 pieds 5 pouces (13,8 m). Il pèse 19 700 lb (8 935 kg) sans carburant et a une masse maximale au décollage de 37 500 lb (17 010 kg).

Il existe à la fois un modèle monoplace et un modèle biplace de l’avion.

Un avion de chasse F-16 de fabrication américaine largue des fusées éclairantes lors de l’exercice militaire annuel Han Kuang n ° 22 en 2006.





En 1991, pendant la guerre du Golfe, les F-16 ont été utilisés pour attaquer des aérodromes, des installations de production militaire et d’autres cibles.

Il a également été utilisé et piloté dans des conflits américains en Afghanistan, en Irak, au Kosovo et dans le golfe Persique.

Ils sont exploités par plusieurs pays autres que les États-Unis, dont la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark.

Quand les F-16 peuvent-ils être livrés de manière réaliste ?

Il y a deux facteurs clés à considérer.

Comme les F-16 sont produits par les États-Unis, les Américains devraient autoriser les autres pays à donner leur F-16.

« La deuxième chose est que les F-16 sont les avions les plus exportés au monde car il y en a beaucoup », ajoute Bell.

Il y a deux facteurs à considérer pour que le plan des F-16 se mette en place.

Premièrement, une formation doit avoir lieu pour s’assurer que les pilotes peuvent piloter l’avion.

Et deuxièmement, il est important de réfléchir à la manière dont les F-16 seront réellement livrés.

Bell a ajouté: « Bien que de nombreux pays les exploitent parce que c’est si cher, personne n’a plus d’avions qu’il n’en a besoin, et personne ne pourrait se permettre de donner 20 à 30 de ces plates-formes à l’Ukraine. »

Quels pays pourraient fournir des F-16 ?

À l’heure actuelle, environ 25 pays exploitent actuellement le F-16.

Un avion de chasse F16 de l’armée de l’air turque effectue une approche d’atterrissage à la base aérienne d’Incirlik, en Turquie, en 2013. AP



Les avions de chasse ont un prix élevé, et Bell dit que bien que de nombreux pays en aient, « aucun d’entre eux n’a d’avion de rechange ».

Il ajoute: « Ils sont tout simplement trop chers. Vous achetez généralement ce que vous pouvez vous permettre et ce n’est pas suffisant pour tout ce pour quoi vous voulez les avoir.

« Ainsi, aucune des nations ne sera en mesure de se débarrasser des jets en excès. Mais je soupçonne que ce qui se passera, c’est qu’ils devront se concentrer sur une communauté de jets.

« Donc, qui exploite un certain bloc et un certain âge d’avions et voyez s’il y a des remaniements dans les coulisses que différents pays peuvent se donner des avions afin que vous obteniez un avion commun qui vient en Ukraine. »

Dans combien de temps l’Ukraine pourrait-elle commencer à l’utiliser ?

Les responsables américains ont estimé que cela pourrait prendre 18 mois pour la formation et la livraison des jets.

Lundi, Emmanuel Macron a déclaré que la France était ouverte à la formation immédiate de pilotes ukrainiens.

Londres a accepté de commencer la formation des pilotes au printemps et a déclaré qu’elle envisagerait de raccourcir les sessions pour les pilotes ukrainiens expérimentés.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré mercredi : « Il ne s’agit pas de donner des systèmes d’armes.

« Il s’agit d’offrir une plate-forme. Si quelqu’un suit la Formule 1, vous ne faites pas qu’offrir une voiture, vous devez offrir une équipe au stand. »