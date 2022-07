Ukraine : le russe Lavrov fustige les critiques de l’Occident

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rejeté vendredi ce qu’il a qualifié de critique “frénétique” de l’Occident à l’égard de la guerre en Ukraine lors d’une réunion du G20, réprimandant les rivaux de la Russie pour avoir gâché une chance de s’attaquer aux problèmes économiques mondiaux.

L’Indonésie hôte a exhorté le G20 à aider à mettre fin à la guerre en Ukraine lors de la réunion, qui a mis certains des critiques les plus fervents de l’invasion russe dans la même pièce que le plus haut diplomate de Moscou.

“Agresseurs”, “envahisseurs”, “occupants” – nous avons entendu beaucoup de choses aujourd’hui”, a déclaré Lavrov aux journalistes.

Il a déclaré que la discussion de l’Occident “a dévié presque immédiatement, dès qu’ils ont pris la parole, vers la critique frénétique de la Fédération de Russie à propos de la situation en Ukraine”.

“Au cours de la discussion, les partenaires occidentaux ont évité de suivre le mandat du G20, de traiter des questions de l’économie mondiale”, a déclaré M. Lavrov.

La Russie affirme que son “opération militaire spéciale” vise à dégrader l’armée ukrainienne, à extirper les personnes qu’elle qualifie de dangereux nationalistes et à empêcher les États-Unis d’utiliser l’Ukraine pour menacer la Russie.

L’Ukraine et ses partisans occidentaux disent que la Russie est engagée dans une accaparement des terres de style impérial. Ils disent que la Russie n’a aucune justification pour la guerre.

La Russie affirme que la tentative de l’Occident d’isoler Moscou avec les sanctions les plus sévères des temps modernes s’apparente à une déclaration de guerre économique et que la Russie se tournera désormais vers la Chine, l’Inde et d’autres puissances extérieures à l’Occident.

Lavrov a déclaré que si l’Occident voulait que l’Ukraine batte la Russie, il n’y avait rien à discuter avec l’Occident, ce qui, selon lui, empêchait Kyiv de rechercher un accord de paix.

Des cris de “Quand allez-vous arrêter la guerre” et “Pourquoi n’arrêtez-vous pas la guerre” ont été entendus alors que Lavrov serrait la main de son homologue indonésien Retno Marsudi au début de la réunion.

La télévision d’État russe a déclaré qu’une tentative de boycott de la Russie au G20 avait échoué de manière spectaculaire et offensé l’Indonésie.

Lavrov a ajouté que la Russie est prête à négocier avec l’Ukraine et la Turquie au sujet des céréales, mais on ne sait pas quand de telles discussions pourraient avoir lieu.



(Reportage par Reuters; édité par Guy Faulconbridge et Angus MacSwan)

