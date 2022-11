Ukraine : Le retrait de la Russie de l’accord sur les céréales aura-t-il un impact sur les prix au Canada ?

Le retrait récent de la Russie d’un accord qui permettait à l’Ukraine d’exporter du grain aura probablement une incidence sur les prix au Canada.

“La Russie et l’Ukraine sont de très gros producteurs de céréales”, a déclaré mardi à CTVNews.ca Opher Baron, professeur de gestion des opérations à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto. “Toute pénurie durable d’exportation de céréales de l’un ou l’autre modifierait le prix des céréales, car il s’agit d’un produit de base mondial.”

Samedi, la Russie a annoncé qu’elle se retirait immédiatement d’un accord qui permettait aux navires d’exporter du grain depuis les ports ukrainiens.

Négocié en juillet par les Nations Unies et la Turquie, l’accord de courte durée a vu plus de neuf millions de tonnes de céréales quitter l’Ukraine sur 397 navires. D’autres denrées alimentaires et engrais ont également été autorisés à passer en toute sécurité via un couloir humanitaire dans la mer Noire. Selon l’ONU, l’accord sur les céréales a contribué à faire baisser les prix alimentaires mondiaux d’environ 15 %, après qu’ils aient fortement augmenté après l’invasion russe de février 2022.

“Cela affecte tout parce que cela représente environ 15% de toutes les calories consommées sur Terre”, a déclaré Sylvain Charlebois, expert en sécurité alimentaire à l’Université Dalhousie, à CTVNews.ca. “Vous voyez essentiellement un grenier mondial impacté par la géopolitique et un énorme conflit.”

L’ONU, l’Ukraine et la Turquie prévoient de poursuivre le programme, et 12 navires auraient pu quitter l’Ukraine lundi. Il reste à voir si ou quand la Russie réimposera avec force son blocus antérieur sur les ports ukrainiens.

“Je pense que c’est vraiment une tournure malheureuse que le pacte ait pris fin”, a déclaré Charlebois, qui est professeur et directeur principal du laboratoire d’analyse agroalimentaire de Dalhousie. “Cela n’augure rien de bon pour l’avenir. Il va être extrêmement difficile pour l’Ukraine de mobiliser quoi que ce soit, ce qui découragera les agriculteurs de cultiver quoi que ce soit, ce qui finira par avoir un impact sur les prix du blé dans le monde. Et c’est un peu ce que nous commençons voir les deux derniers jours, malheureusement.”

Selon Statistique Canada, les plus grands exportateurs mondiaux de blé en 2021 étaient la Russie, les États-Unis, l’Australie, le Canada et l’Ukraine; qui a depuis été bouleversé par la guerre et les sanctions.

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, un rapport de Statistique Canada du 29 juin a montré que les prix du pain, des pâtes et des céréales étaient passés de plus de 12 % à près de 20 %, tandis que les stocks totaux de blé canadien avaient diminué de près de 40 %. . Pendant ce temps, les fabricants de produits alimentaires payaient près de 75 % de plus pour le blé en avril 2022 qu’ils ne l’étaient l’année précédente. Le Canada produit la majeure partie du blé qu’il consomme, ce qui en laisse encore beaucoup pour l’exportation.

Une production intérieure plus élevée en 2022 par rapport à 2021 et la réouverture des ports ukrainiens pour les exportations de blé fin juillet ont entraîné une baisse des prix en octobre, selon une analyse de Statistique Canada. Les prix ont cependant recommencé à grimper après l’annonce du retrait de la Russie de l’accord sur les céréales ukrainiennes.

Les contrats à terme sur le blé ont atteint plus de 9 $ US le boisseau mardi, contre près de 8,30 $ US vendredi, selon le Nasdaq. Le 1er novembre 2021, les prix étaient inférieurs à 8 $ US.

“Lorsque les prix évoluent à l’échelle mondiale, les prix évoluent également au niveau local”, a expliqué Baron de l’Université de Toronto. « Heureusement, étant donné que nous sommes nous-mêmes un acteur très important sur le marché des céréales et que les coûts de la chaîne d’approvisionnement sur un marché local sont inférieurs à ceux d’un marché mondial, l’augmentation relative des prix auxquels les consommateurs finaux peuvent être confrontés n’est pas importante.

Charlebois dit que bien que les Canadiens devront peut-être payer des prix plus élevés dans des endroits comme la boulangerie en raison des actions de la Russie en Ukraine, parce que nous produisons nous-mêmes tellement de blé, le Canada ne sera pas victime du genre d’insécurité alimentaire mondiale qui pourrait affecter des endroits comme l’Europe , le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui dépendent fortement des importations.

“Avec la géopolitique, le problème est qu’il y a beaucoup d’incertitude et l’incertitude aura un prix”, a ajouté Charlebois. “Donc, dans les 9 $ US le boisseau en ce moment, il y a de l’incertitude, et l’incertitude obligera les entreprises à payer plus pour les céréales, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.”



Avec des fichiers de CNN et de l’Associated Press