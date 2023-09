Ukraine : le quartier général de la marine russe de la mer Noire touché par un missile ukrainien | Nouvelles du monde

Le quartier général de la marine russe de la mer Noire a subi des « dégâts majeurs » lors de la frappe Au moins un missile ukrainien a touché un important poste de commandement militaire russe en 2017. Crimée, a admis vendredi le gouverneur fantoche local de Poutine. De la fumée a été vue s’échapper d’un énorme trou dans le quartier général de la marine russe de la mer Noire, dans le port de Sébastopol, peu après que des explosions ont été entendues. Des habitants du centre-ville voisin auraient vu des missiles voler au-dessus de leur tête quelques instants auparavant, avec des images montrant de la fumée visible depuis une rue animée. Les responsables russes, qui dirigent la péninsule depuis qu’elle a été illégalement annexée à l’Ukraine en 2014, ont exhorté les habitants à « se diriger vers des abris si vous entendez la sirène » pendant que les pompiers s’efforçaient de contenir l’incendie. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Les photos semblent montrer d’importants dégâts à l’arrière du bâtiment (Photo : X/@bayraktar_1love) Dans une mise à jour sur Telegram, Mikhaïl Razvozhayev, le gouverneur de Sébastopol installé par le Kremlin, a déclaré qu’« une autre attaque est possible » de manière imminente. Les photos des conséquences semblaient montrer un cratère à un niveau supérieur à l’arrière du bâtiment, là où le toit s’était effondré. Les médias locaux ont rapporté que le bâtiment avait subi des « dégâts importants ». Plus: Tendance

On ne sait pas encore s'il y a eu des victimes, et l'Ukraine n'a pas immédiatement assumé la responsabilité de cette frappe apparente. Des panaches de fumée s'échappant du bâtiment étaient visibles depuis tout le centre de Sébastopol. Mercredi, l'armée ukrainienne a déclaré avoir touché un autre bâtiment utilisé par la flotte russe de la mer Noire, juste à l'extérieur de Sébastopol, ainsi que plusieurs autres sites en Crimée. Les frappes auraient eu recours à des missiles Storm Shadow fournis par les Britanniques. Le lendemain, plusieurs villes d'Ukraine ont essuyé de nouveaux tirs de missiles et d'artillerie russes. Les responsables ukrainiens affirment que cinq civils sont morts dans les bombardements. Un autre civil a été tué vendredi après que des bombardements russes ont déclenché des incendies dans un immeuble résidentiel à Kherson, selon le gouverneur local Oleksandr Prokudin.

