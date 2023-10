Ukraine : « Le fantôme de Bakhmut » affirme avoir tué 113 Russes | Nouvelles du monde

L’unité de tireurs d’élite ukrainiens « Fantômes de Bakhmut » a tué plus de 550 Russes (Photo : Fantôme de Bakhmut) Un tireur d’élite ukrainien qui affirme avoir tué 113 soldats russes en neuf mois traque des cibles très médiatisées dans le Donbass. Les « Fantômes de Bakhmut », une unité d’élite composée de quelques dizaines de soldats hautement entraînés, ont également affirmé avoir tué 558 soldats russes supplémentaires au cours de la même période. « Cela n’a rien à voir avec les films américains qui romantisent le travail des tireurs d’élite et le montrent comme très glamour », a déclaré leur commandant, qui s’appelle Ghost. Insider. « Nous travaillons 24 heures sur 24, nous ne faisons pas de différence entre le jour et la nuit. Il n’y a pas de week-end », a-t-il ajouté. « Vous êtes totalement épuisé, tout votre jus est extrait de vous, et lorsque vous revenez d’une mission, vous êtes complètement en désordre. » Le commandant du groupe, connu sous le nom de Ghost, affirme avoir personnellement tué 113 cibles de premier plan (Photo : Ghost of Bakhmut) Ghost et son équipe affirment qu’ils chassent généralement des cibles russes de grande valeur à une distance d’environ 230 pieds et sont souvent jetés dans des points chauds en tant qu’unité d’avant-garde pour les opérations de contre-offensive de l’Ukraine, dont l’intensité a augmenté ces derniers mois. « Lorsqu’une offensive ou une contre-offensive est prévue, notre tâche est d’entrer en premier et de nettoyer la zone », a-t-il déclaré au journal. Le nombre de victimes accumulées par l’unité équivaut à celui d’un bataillon entier, explique Ghost, le commandant affirmant également être personnellement responsable de 113 d’entre elles. Cependant, ces chiffres n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Les meurtres commis par l’escouade, qui porte le nom de son chef, sont enregistrés électroniquement à l’aide du viseur de leurs fusils. L’unité reste souvent en position jusqu’à 16 heures par jour tout en traquant ses cibles, et reste ensuite couchée pendant trois à cinq heures afin de confirmer ses victimes. Mais il a ajouté que ce travail mortel est épuisant et peut déchirer mentalement les gens.



Le groupe reste camouflé jusqu’à 16 heures d’affilée (Photo : Ghost of Bakhmut) Ghost dit que le groupe essaie de conserver un certain sentiment de normalité à leur retour de mission, le commandant affirmant passer son temps à appeler sa jeune fille et à écrire de la musique pour se défouler entre les missions. Il attribue également à Lola, le husky de compagnie de l’unité, un rôle clé dans l’amélioration du moral, la qualifiant d’« antidépressive » du groupe. L’équipe d’élite a eu besoin de 10 mois d’entraînement avant d’être déployée à Bakhmut. Ghost, un entrepreneur dans une autre vie, dit qu’il travaille comme tireur d’élite depuis 2014, qu’il s’est engagé dans le service militaire après l’annexion illégale de la Crimée par la Russie et qu’il a reçu une formation de tireur d’élite dispensée par des instructeurs britanniques, américains, canadiens et lituaniens en 2016. Le commandant affirme que l’entraînement de son équipe a été mis à profit et qu’aucun membre de son équipe n’est mort. Ghost a déclaré que seuls lui et un autre tireur d’élite avaient jusqu’à présent été blessés, lors d’une mission au cours de laquelle une mine avait explosé près de lui, lui envoyant des éclats d’obus dans la jambe. Cette blessure l’a laissé à l’hôpital pendant 12 jours.



L’escouade d’élite est souvent utilisée comme troupes d’avant-garde avant les contre-offensives ukrainiennes (Photo : Getty) Il a également affirmé que le secret du succès du groupe réside dans le fait qu’il s’agit d’un groupe soudé et autonome qui croit de tout cœur à la cause de l’Ukraine. « J’ai absolument confiance en chacun des hommes qui travaillent avec moi », a-t-il déclaré. « Nous sommes absolument autonomes. Chaque élément de notre tâche est accompli par nos propres membres : nous avons nos propres chauffeurs, nous avons nos propres réparateurs de camions, tout ce que nous faisons, nous le faisons nous-mêmes. « Nous ne comptons sur personne en dehors de notre unité. C’est probablement pour cela que nous sommes tous encore en vie et ensemble. « La bravoure est quelque chose qui peut être cultivée. Il faut être solide, très résilient, très concentré, psychologiquement très résilient et évidemment patriotique. « Cet aspect du patriotisme est très important car une personne doit comprendre pourquoi elle le fait. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source