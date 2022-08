Ukraine. Le chef de section d’Amnesty International démissionne

KYIV, UKRAINE – La responsable de la section ukrainienne d’Amnesty International a démissionné, affirmant que l’organisation de défense des droits humains avait rejeté son opposition à la publication d’un rapport affirmant que les forces ukrainiennes avaient exposé des civils aux attaques russes en se basant dans des zones peuplées. Dans une déclaration publiée vendredi soir sur Facebook, Oksana Pokalchuk a accusé son ancien employeur de ne pas tenir compte des réalités de la guerre en Ukraine et des préoccupations des membres du personnel local qui avaient fait pression pour que le rapport soit retravaillé. Le rapport, publié jeudi, a suscité des dénonciations furieuses de la part de hauts responsables ukrainiens et des critiques de la part de diplomates occidentaux, qui ont accusé les auteurs de faire de vagues affirmations qui semblaient assimiler les actions défensives de l’armée ukrainienne aux tactiques des envahisseurs russes. “C’est douloureux à admettre, mais moi et la direction d’Amnesty International sommes divisés sur les valeurs”, a écrit Pokalchuk. “Je crois que tout travail effectué pour le bien de la société doit tenir compte du contexte local et réfléchir aux conséquences.” La Russie a justifié à plusieurs reprises des attaques contre des zones civiles en alléguant que des combattants ukrainiens avaient installé des positions de tir aux endroits ciblés. Pokalchuk a déclaré que son bureau avait demandé à la direction de l’organisation de donner au ministère ukrainien de la Défense suffisamment de temps pour répondre aux conclusions du rapport et a fait valoir que son incapacité à le faire renforcerait les efforts de désinformation et de propagande du Kremlin. “Je suis convaincue que nos enquêtes doivent être menées de manière approfondie, en gardant à l’esprit les personnes dont la vie dépend souvent directement des paroles et des actions des organisations internationales”, a-t-elle déclaré. Dans un communiqué de presse accompagnant la publication du rapport, la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré que l’organisation avait “documenté une tendance des forces ukrainiennes à mettre en danger les civils et à violer les lois de la guerre lorsqu’elles opèrent dans des zones peuplées”. “Être en position défensive ne dispense pas les militaires ukrainiens de respecter le droit international humanitaire”, a-t-elle déclaré jeudi. Les médias russes parrainés par l’État ont cité le rapport pour étayer l’affirmation de Moscou selon laquelle la Russie n’a lancé des frappes sur des cibles militaires que pendant la guerre. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a cité les affirmations d’Amnesty International comme preuve que l’Ukraine utilisait des civils comme boucliers humains. Plusieurs spécialistes occidentaux du droit international et militaire se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rejeter la revendication du bouclier humain. Ils ont déclaré que le rapport contenait une formulation médiocre qui brouillait les distinctions juridiques et ignorait les conditions de combat en Ukraine. L’enquêteur des Nations Unies sur les crimes de guerre, Marc Garlasco, a tweeté à titre personnel vendredi, a accusé Amnesty International de “se tromper sur la loi” et a déclaré que l’Ukraine prenait des mesures pour protéger les civils, notamment en les aidant à se réinstaller. Les autorités ukrainiennes aux niveaux national et régional ont exhorté à plusieurs reprises les habitants des zones de première ligne à évacuer, bien que des dizaines de milliers de personnes qui ont quitté leur domicile depuis l’invasion russe soient revenues après avoir manqué de soutien ou se sentir mal accueillies. Les dirigeants ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelenskyy et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du pays, ont été cinglants dans leur condamnation du rapport, qui, selon eux, n’a pas fourni de contexte sur les bombardements russes de zones peuplées et les attaques documentées contre des civils. Callamard, secrétaire général d’Amnesty, a publié vendredi un tweet qui défendait le travail de l’organisation et visait ses détracteurs. “Des foules et des trolls ukrainiens et russes sur les réseaux sociaux : ils sont tous là aujourd’hui pour attaquer les enquêtes d’Amnesty. C’est ce qu’on appelle de la propagande de guerre, de la désinformation, de la mésinformation. Cela n’entame pas notre impartialité et ne changera pas les faits”, a-t-elle écrit. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a répondu avec colère à Callamard dans laquelle il a accusé son organisation de “fausse neutralité” et de faire le jeu du Kremlin. “Apparemment, le secrétaire général d’Amnesty me traite de ‘mob’ et de ‘troll’, mais cela ne m’empêchera pas de dire que son rapport déforme la réalité, établit une fausse équivalence morale entre l’agresseur et la victime, et renforce l’effort de désinformation de la Russie. . C’est de la fausse ‘neutralité’, pas de la véracité”, a écrit Kuleba sur Twitter.

