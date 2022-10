Ukraine. Le chef de l’ONU reporte son voyage pour se concentrer sur l’accord sur les céréales

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, est “profondément préoccupé” par l’accord céréalier ukrainien de la mer Noire et a retardé d’une journée son voyage à Alger pour le sommet de la Ligue arabe afin de se concentrer sur la question, a déclaré dimanche un porte-parole de l’ONU.

“Le secrétaire général continue d’entretenir des contacts intenses visant à mettre fin à la suspension de sa participation par la Russie”, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.

“Le même engagement vise également le renouvellement et la mise en œuvre complète de l’initiative visant à faciliter les exportations de nourriture et d’engrais de l’Ukraine, ainsi que la suppression des obstacles restants aux exportations de nourriture et d’engrais russes”, a-t-il déclaré.

La Russie a suspendu sa participation à un accord sur les céréales de la mer Noire négocié par l’ONU après ce qu’elle a qualifié d’attaque majeure de drones ukrainiens contre sa flotte en Crimée, portant un coup aux tentatives d’atténuer la crise alimentaire mondiale.