Ukraine. Le chef de la défense russe met en garde contre la provocation à la “bombe”

Kyiv, Ukraine –

Le chef de la défense russe a allégué dimanche que l’Ukraine préparait une “provocation” impliquant un engin radioactif, une affirmation brutale qui reflétait la montée des tensions alors que Moscou s’efforçait d’endiguer les avancées ukrainiennes dans le sud et construisait des positions défensives en prévision d’offensives ukrainiennes ailleurs.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait ces allégations lors d’appels téléphoniques avec ses homologues britanniques, français et turcs. Il a également parlé au secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors de leur deuxième appel en trois jours, mais une lecture russe laconique de cet appel n’a pas précisé si l’allégation de bombe sale avait également été mentionnée dans leur conversation.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que Choïgou s’était dit préoccupé par “d’éventuelles provocations ukrainiennes impliquant une “bombe sale”, un engin qui utilise des explosifs pour disperser les déchets radioactifs. Il n’a pas l’effet dévastateur d’une explosion nucléaire, mais il pourrait exposer de vastes zones à une contamination radioactive.

La Grande-Bretagne a fermement rejeté les revendications.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré lors de son appel avec le secrétaire à la Défense Ben Wallace que Choïgou “avait allégué que l’Ukraine prévoyait des actions facilitées par des pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, pour aggraver le conflit en Ukraine”.

“Le secrétaire à la Défense a réfuté ces affirmations et a averti que de telles allégations ne devraient pas servir de prétexte à une plus grande escalade”, a déclaré le ministère. “Le secrétaire à la Défense a également réitéré le soutien du Royaume-Uni et de la communauté internationale à l’Ukraine et son désir de désamorcer ce conflit. Il appartient à l’Ukraine et à la Russie de rechercher une solution à la guerre et le Royaume-Uni est prêt à apporter son aide.”

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a également rejeté les affirmations de Shoigu comme une “absurdité absolue et tout à fait prévisible de la part de ceux qui croient qu’ils mentent de manière flagrante et font croire cela aux gens”.

Le ministère français des Armées a déclaré que Choïgou avait déclaré à son homologue, Sébastien Lecornu, que la situation en Ukraine se détériorait rapidement et “tendait à une escalade incontrôlable”.

Les autorités russes ont à plusieurs reprises avancé des allégations selon lesquelles l’Ukraine pourrait faire exploser une bombe sale lors d’une attaque sous fausse bannière et blâmer Moscou. Les autorités ukrainiennes, à leur tour, ont accusé le Kremlin d’avoir élaboré un tel plan.

La mention de la menace dans les appels de Shoigu avec ses homologues semble indiquer que la menace d’une telle attaque a atteint un niveau sans précédent.

“Il semble qu’il y ait un sentiment partagé que les tensions ont approché le niveau qui pourrait augmenter la menace réelle pour tous”, a déclaré Fyodor Lukyanov, le chef du Conseil des politiques étrangères et de défense lié au Kremlin, un groupe de haut niveau basé à Moscou. experts des affaires étrangères, ont déclaré dans un commentaire sur les appels téléphoniques de Shoigu.

Ailleurs, les autorités russes ont signalé qu’elles construisaient des positions défensives dans les zones occupées de l’Ukraine et les régions frontalières de la Russie, reflétant les craintes que les forces ukrainiennes puissent attaquer le long de nouvelles sections de la ligne de front de 1 000 kilomètres (620 milles) d’une guerre qui approche de sa neuvième mois.

Ces dernières semaines, l’Ukraine a concentré sa contre-offensive principalement sur la région de Kherson. Leurs frappes d’artillerie incessantes coupent les principaux points de passage sur le fleuve Dniepr, qui coupe la région sud en deux, laissant les troupes russes sur la rive ouest à court de ravitaillement et vulnérables à l’encerclement.

Kirill Stremousov, le chef adjoint de l’administration régionale installée par la Russie à Kherson, a déclaré dimanche dans une interview à la radio que les lignes défensives russes “ont été renforcées et que la situation est restée stable” puisque les autorités locales ont fortement encouragé tous les habitants de la capitale de la région et des environs. régions samedi pour évacuer par traversier vers la rive est du fleuve.

La région est l’une des quatre que le président russe Vladimir Poutine a illégalement annexées le mois dernier et soumises jeudi à la loi martiale russe. La ville de Kherson est aux mains des Russes depuis les premiers jours de la guerre, mais les forces ukrainiennes ont fait des progrès pour la récupérer.

Environ 20 000 habitants de Kherson se sont déplacés vers des endroits sur la rive est du fleuve Dniepr, a rapporté l’administration régionale soutenue par le Kremlin. L’armée ukrainienne a déclaré dimanche que l’armée russe avait également retiré ses officiers des zones de la Cisjordanie, laissant des forces nouvellement mobilisées et inexpérimentées.

L’affirmation ukrainienne n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Alors que l’Ukraine se dirige vers le sud après avoir libéré la région de Kharkiv dans le nord le mois dernier, les autorités des provinces de l’ouest de la Russie bordant le nord-est de l’Ukraine semblaient nerveuses.

Le gouverneur de la région russe de Koursk, Roman Starovoit, a déclaré dimanche que deux lignes défensives avaient été construites et qu’une troisième serait terminée d’ici le 5 novembre.

Des lignes défensives ont également été établies dans la région de Belgorod, a déclaré le gouverneur Vyacheslav Gladkov. Il a posté samedi des photos de lignes de blocs de béton en forme de pyramide pour bloquer la circulation des véhicules blindés.

D’autres positions défensives sont en cours de construction dans la région de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, selon une annonce d’Evgueni Prigojine, un homme d’affaires russe millionnaire surnommé “le chef de Poutine”. Prigozhin est propriétaire du groupe Wagner, une société militaire mercenaire qui a joué un rôle de premier plan dans la guerre.

Il a déclaré que son entreprise construisait une “ligne Wagner” dans la région de Lougansk, une autre des provinces ukrainiennes illégalement annexées par Poutine le mois dernier. Prigozhin a publié mercredi des images montrant une section de défenses et de systèmes de tranchées nouvellement construits au sud-est de la ville de Kreminna.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche que “le projet suggère que la Russie fait un effort important pour préparer des défenses en profondeur derrière la ligne de front actuelle, susceptibles de dissuader toute contre-offensive ukrainienne rapide”.

Les forces russes ont capturé Louhansk il y a plusieurs mois. Les séparatistes pro-Moscou ont déclaré des républiques indépendantes dans la région et à Donetsk voisin il y a huit ans, et Poutine a fait du contrôle de toutes les deux provinces un objectif au début de la guerre.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion à Washington, a déclaré dimanche que la dernière stratégie russe de ciblage des centrales électriques semblait viser à diminuer la volonté des Ukrainiens de se battre et à forcer le gouvernement de Kyiv à consacrer davantage de ressources à la protection des civils et des infrastructures énergétiques.

Il a déclaré que l’effort était peu susceptible de nuire au moral des Ukrainiens, mais qu’il aurait des impacts économiques importants.

Neuf régions à travers l’Ukraine, d’Odessa au sud-ouest à Kharkiv au nord-est, ont vu plus d’attaques visant l’énergie et d’autres infrastructures critiques au cours de la dernière journée, a déclaré l’état-major de l’armée ukrainienne. Il a fait état d’un total de 25 frappes aériennes russes et de plus de 100 frappes de missiles et d’artillerie autour de l’Ukraine.

Les attaques russes ont forcé la suspension d’urgence de la production d’engrais dans une importante usine chimique du nord-ouest de l’Ukraine. La société qui exploite l’usine, Rivneazot, a déclaré dimanche que la suspension ne présentait pas de risque environnemental.

Des tirs de missiles russes S-300 ont frappé dans la nuit un quartier résidentiel de la ville de Mykolaïv, blessant trois personnes, selon le commandement sud de l’armée ukrainienne. Deux immeubles d’habitation, une aire de jeux et un entrepôt ont été endommagés ou détruits, a-t-il déclaré dans un message sur Facebook.

Les images publiées sur Telegram par les médias locaux et les responsables montraient un immeuble d’appartements avec un côté cisaillé et des tas de gravats au milieu de flaques d’eau sur le terrain adjacent.

Les forces de contre-offensive ukrainiennes dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia, quant à elles, ont pris pour cible des installations tenues par la Russie, notamment dans la ville de Nova Kakhovka, et ont effectué 17 frappes aériennes au cours de la campagne globale, selon l’état-major de l’armée ukrainienne.

Dans un article de Telegram dimanche, l’armée ukrainienne a affirmé avoir détruit 14 drones russes de fabrication iranienne au cours de la dernière journée.

Le maire d’Enerhodar, qui abrite la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, a signalé une attaque contre un hôtel utilisé par les forces d’occupation russes et les personnes qui collaborent avec elles. Il n’était pas clair si quelqu’un avait été blessé.