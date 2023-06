Ukraine : le chaos en Russie joue à notre avantage

Le chaos en Russie profite à Kiev, ont déclaré samedi des responsables ukrainiens, mais il reste à voir si le président Volodymyr Zelensky et son armée pourront tirer parti du désordre causé ce week-end alors que des mercenaires marchaient vers Moscou.

Tard samedi, Yevgeny Prigozhin, l’un des fondateurs de l’armée Wagner, a déclaré qu’il arrêtait sa « marche pour la justice » sur Moscou après un accord qui lui a épargné, ainsi qu’à ses mercenaires, des poursuites pénales.

L’accord a également exilé Prigozhin en Biélorussie.

La réaction de Zelensky au désordre russe

« Aujourd’hui, le monde a vu que les maîtres de la Russie ne contrôlent rien. Rien du tout. Juste un chaos complet », a déclaré Zelensky dans son discours vidéo nocturne, exhortant les alliés de l’Ukraine à profiter du moment et à envoyer plus d’armes à Kiev.

Les troubles de Prigozhin, le plus grand défi interne au président Vladimir Poutine en tant que dirigeant suprême de la Russie depuis 23 ans, ont suscité des préoccupations en matière de sécurité mondiale et une frénésie d’appels entre Washington et ses alliés pour coordonner les actions.

Des combattants du groupe de mercenaires privés Wagner se retirent du quartier général du district militaire sud pour retourner à la base, dans la ville de Rostov-on-Don, Russie, le 24 juin 2023 (crédit : REUTERS)

« Tout chaos derrière les lignes ennemies travaille dans notre intérêt », a déclaré samedi l’agence de presse officielle Ukrinform, citant le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Poutine a qualifié les actions de Prigozhin de « coup porté à la Russie », mais il n’y avait aucun signe immédiat que son pouvoir était menacé. Le ministère de la Défense, sous la direction du fidèle allié de Poutine, Sergueï Choïgou, est resté silencieux tout au long des événements du week-end.

Kuleba a déclaré qu’il était trop tôt pour parler des conséquences pour l’Ukraine, mais plus tard dans la journée, il a tenu un appel avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken pour discuter des événements et des efforts de contre-offensive de Kiev.

Le département d’État américain a ensuite déclaré dans un communiqué que Washington resterait « en étroite coopération » avec Kiev à mesure que la situation évolue.

Comment se déroule la contre-offensive ukrainienne

L’armée ukrainienne a signalé samedi une offensive près des villages entourant Bakhmut, qui a été prise par les forces de Wagner en mai après des mois de combats. Kiev a également revendiqué la libération du village de Krasnohorivka à Donetsk, mais les gains ont été progressifs.

La contre-offensive a été en général « plus lente que souhaité », a récemment déclaré Zelensky.

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, a déclaré samedi qu’il n’y avait pas de retrait immédiat des forces russes de la ligne de front vers Moscou.

« Ils… restent tous à leur place. Ils continuent leur résistance », a déclaré Danilov aux médias d’État ukrainiens.