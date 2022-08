Ukraine : le Canada réitère son soutien à l’occasion de l’anniversaire de l’invasion

OTTAWA –

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré mercredi que le Canada devait rester ferme dans son soutien à l’Ukraine, alors que le pays célébrait le jour de l’indépendance et le sixième anniversaire de l’invasion russe.

Joly a déclaré que le Canada « sera là » pour l’Ukraine en envoyant davantage d’artillerie lourde, d’aide humanitaire et de soutien financier au gouvernement ukrainien, qui, selon elle, est dans un « état désastreux ». Elle a réitéré la nécessité de soutenir le pays, d’autant plus que la guerre se poursuit.

“Eh bien, c’est évidemment un anniversaire sinistre aujourd’hui, mais il est important qu’il n’y ait pas de fatigue de guerre”, a déclaré Joly à Your Morning de CTV. “Nous devons nous assurer que nous redoublons d’efforts pour soutenir l’Ukraine, que nous n’oublions jamais que les gens qui sont en Ukraine en ce moment se battent pour leur liberté, mais sont [also] luttant pour notre propre liberté.”

“Ce qui se passe en Ukraine est lié à la sécurité de l’Europe, et la sécurité de l’Europe est aussi notre sécurité”, a-t-elle ajouté. “C’est pourquoi nous devons être inébranlables dans notre soutien.”

Parlant de la dernière série de sanctions du Canada contre la Russie, Joly a déclaré que 62 autres responsables russes avaient été ajoutés à la liste, dont Maria Alexeyevna Lvova-Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l’enfant, en raison de son implication présumée dans les enlèvements d’enfants ukrainiens par la Russie. .

Joly a également réitéré que la GRC travaillait avec la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice pour enquêter sur d’éventuels crimes de guerre, y compris des cas d’enfants ukrainiens enlevés et emmenés en Russie sans plan de réunification familiale.

“Notre objectif est de nous assurer qu’il y ait des comptes à rendre et que nous allions devant les tribunaux internationaux”, a-t-elle déclaré.

Mercredi, la députée ukrainienne Yevheniya Kravtchouk a déclaré à CTV News Channel que cette année contraste fortement avec les célébrations du 30e anniversaire de l’année dernière, qui comportaient des concerts et des défilés. Au lieu de cela, a-t-elle dit, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annulé les célébrations cette année en raison de problèmes de sécurité, et la journée a été remplie de sons de sirènes aériennes.

Zelenskyy a déclaré plus tard, dans une allocution vidéo au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu’au moins 15 personnes avaient été tuées et 50 blessées aujourd’hui après que les forces russes ont lancé une attaque à la roquette sur une gare de Chaplyne, dans le centre de l’Ukraine.

Kravtchouk a déclaré qu’elle était reconnaissante envers les forces armées ukrainiennes et les volontaires qui ont retenu l’armée russe tous ces mois, et qu’elle voulait que le monde « soit aussi courageux que les Ukrainiens en ce moment ».

Le premier ministre Justin Trudeau célèbre également le jour de l’indépendance de l’Ukraine et a énuméré l’aide économique, l’équipement militaire et la formation de l’armée ukrainienne comme des moyens par lesquels le Canada a soutenu le pays pendant la guerre.

«La relation entre le Canada et l’Ukraine repose sur des générations de liens entre les peuples», a déclaré Trudeau dans un communiqué de presse mercredi. « Près de 1,4 million de personnes d’origine ukrainienne vivent au Canada aujourd’hui, la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde. Le Canada a également été le premier pays occidental à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine, et nous avons travaillé aux côtés du peuple ukrainien pour aider à bâtir un pays sûr et démocratique. , et pays prospère depuis lors. Les liens qui unissent nos peuples sont indestructibles.

Trudeau a ajouté que les édifices du Parlement du Canada seront illuminés aux couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien pour marquer le 31e anniversaire de l’indépendance du pays de l’ex-Union soviétique.

La vice-première ministre Chrystia Freeland a également marqué l’occasion, dans une vidéo qu’elle a publiée sur Twitter, parlant ukrainien.

« Nous sommes extrêmement fiers de vous, nous croyons en votre victoire et le Canada sera avec vous jusqu’au bout », a-t-elle déclaré dans la vidéo, adressée aux Ukrainiens, et sous-titrée en anglais. « Gloire au Canada ! Gloire à l’Ukraine!”

Un communiqué de presse d’Affaires mondiales Canada indique que le gouvernement canadien continuera d’appuyer l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et « soutiendra les efforts internationaux visant à tenir la Russie responsable de son invasion ».

La chef par intérim du Parti conservateur du Canada, Candice Bergen, a également exprimé son soutien à l’Ukraine mercredi et a appelé le gouvernement libéral à revenir sur sa décision d’aller à l’encontre de ses propres sanctions en rendant à l’Allemagne une turbine à gaz appartenant à la Russie.

D’autres dirigeants mondiaux, dont plusieurs de pays membres de l’OTAN, ont également exprimé leur soutien à l’Ukraine.

Le président américain Joe Biden a annoncé cette semaine près de 3 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, tandis que le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise à Kyiv pour marquer le jour de l’indépendance.

Pendant ce temps, Trudeau et le chancelier allemand en visite Olaf Scholz ont également annoncé plus d’argent pour l’Ukraine : mardi, les deux ont promis 3,85 millions de dollars pour deux projets visant à soutenir les institutions ukrainiennes du secteur de la sécurité.



Avec des fichiers de l’Associated Press