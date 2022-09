Ukraine : le Canada impose de nouvelles sanctions à la Russie

WASHINGTON –

Le Canada a annoncé aujourd’hui qu’il impose de nouvelles sanctions à la Russie en représailles à son invasion « non provoquée et injustifiable » de l’Ukraine.

Les sanctions affectent 43 oligarques russes, des élites financières et leurs familles et 35 hauts fonctionnaires soutenus par la Russie dans quatre régions occupées d’Ukraine.

Ils visent également un soi-disant organe directeur à Kherson, une ville portuaire ukrainienne que le président russe Vladimir Poutine a déclarée “indépendante” plus tôt dans la journée.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également annoncé aujourd’hui de nouvelles sanctions en réponse à la tentative d’annexion.

La ministre des Affaires étrangères Joly a annoncé les mesures à Washington, DC, où elle entreprend deux jours de réunions avec des membres du Congrès et le secrétaire d’État Antony Blinken.

Les deux hommes se sont rencontrés aujourd’hui alors que Poutine déclarait l’intention de la Russie d’annexer des parties de l’Ukraine et de les défendre par “tous les moyens disponibles”.

Jeudi, les autorités suédoises ont découvert une quatrième fuite le long des gazoducs Nord Stream, des liaisons énergétiques vitales pour l’Europe qui déversent du méthane dans la mer Baltique depuis lundi à la suite de deux explosions sous-marines.

L’OTAN affirme que toutes les preuves suggèrent que les pipelines entre la Russie et l’Allemagne sont probablement endommagés par des actes de sabotage “délibérés, imprudents et irresponsables”.

Les fuites sont “très préoccupantes” et mettent également en danger les voies de navigation, sans parler de ce qui devrait être des “dommages environnementaux substantiels”, a déclaré l’alliance dans un communiqué.

“En tant qu’alliés, nous nous sommes engagés à nous préparer, à dissuader et à nous défendre contre l’utilisation coercitive de l’énergie et d’autres tactiques hybrides par des acteurs étatiques et non étatiques.”

Un communiqué de presse du bureau de Joly a déclaré qu’elle et Blinken espéraient faire des progrès sur les “priorités communes” dans le cadre de l’accord bilatéral conclu l’année dernière entre le Canada et les États-Unis.

Peu de temps après l’investiture du président Joe Biden, lui et le premier ministre Justin Trudeau ont convenu de la “Feuille de route pour un partenariat renouvelé entre les États-Unis et le Canada”.

Cet accord a cependant été largement mis de côté, d’abord par la pandémie de COVID-19, puis par l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie.

Plus tard vendredi, Joly prendra la parole devant le groupe de réflexion du Conseil de l’Atlantique, où elle détaillera les efforts du Canada au nom de l’Ukraine.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 septembre 2022.



— Avec des fichiers de Marie-Danielle Smith à Ottawa