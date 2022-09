Ukraine : le Canada impose de nouvelles sanctions à la Russie

WASHINGTON –

La revendication de Vladimir Poutine sur certaines parties de l’Ukraine n’est guère plus qu’un “théâtre politique” sans “aucune légitimité”, ont déclaré vendredi le Canada et les États-Unis, et ne devrait avoir aucun impact sur la meilleure façon de déployer l’aide militaire de l’Occident.

La ministre des Affaires étrangères Melanie Joly a rejoint le secrétaire d’État américain Antony Blinken pour des réunions à Washington, DC, le jour même où le président russe a affirmé qu’il était légalement autorisé à annexer quatre des régions occupées de l’Ukraine.

Non seulement ces affirmations sont illégitimes, ont déclaré Joly et Blinken, mais elles n’auront aucune incidence sur la manière dont l’Ukraine choisit d’utiliser les armes, les munitions et les autres soutiens militaires fournis par l’Occident.

“Il n’a aucune validité, aucune légitimité, aucun statut juridique – ce territoire reste l’Ukraine”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse dans la somptueuse salle à manger Benjamin Franklin du département d’État, un portrait de son homonyme se profilant au-dessus.

“Notre soutien à l’Ukraine se poursuivra, et ce soutien pourra être utilisé comme bon lui semble par l’Ukraine dans tout le pays pour défendre son territoire et, si nécessaire, le reprendre.”

Certains observateurs ont averti que la stratégie d’annexion, qui comprend les régions de Donetsk et Louhansk dans l’est de l’Ukraine et Kherson et Zaporizhzhia au sud, est un stratagème pour permettre à Poutine de prétendre qu’il défend le sol russe.

Ni Blinken ni Joly ne semblaient trop préoccupés par ce vendredi.

« Nous ne reconnaissons pas les paroles de Poutine. Il répand des mensonges – encore une fois », a déclaré Joly.

« Cela fait partie du théâtre politique. Personne ne l’achète. Et c’est pourquoi nous ne changerons pas le cours de nos actions.

Pendant son séjour à Washington, Joly a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie qui visent 43 oligarques russes, des élites financières et leurs familles et 35 hauts fonctionnaires soutenus par la Russie dans les quatre régions occupées.

Ces sanctions sont intervenues alors que les États-Unis et le Royaume-Uni ont également annoncé de nouvelles séries de sanctions : les mesures britanniques comprenaient le gel des avoirs du gouverneur de la banque centrale russe, tandis que les États-Unis ont ajouté 900 personnes et 57 entreprises à leurs différentes listes noires.

Vendredi, le président ukrainien Volodomyr Zelenskyy a également confirmé que l’Ukraine soumettait une demande « accélérée » pour rejoindre l’OTAN, une décision que Joly a déclaré que le Canada approuvait pleinement.

“Nous pensons que l’Ukraine devrait faire partie de l’OTAN”, a-t-elle déclaré. “C’est notre position depuis maintenant plus d’une décennie, et nous croyons en la politique de la porte ouverte.”

Blinken et Joly ont tous deux reconnu que l’Europe, longtemps dépendante de la Russie pour son énergie, fait face à un hiver difficile sans accès à son fournisseur habituel. Mais le travail pour aider à atténuer cette pression – en partie en réduisant la demande et en recherchant des alternatives renouvelables – est en cours depuis des mois, a-t-il déclaré.

Les bombardements apparents de cette semaine en mer Baltique qui ont rompu les gazoducs jumeaux Nord Stream entre la Russie et l’Allemagne n’auront que peu d’impact immédiat, a-t-il ajouté : l’un est resté inactif pendant des semaines en raison de la guerre, tandis que l’autre n’est même pas encore arrivé. en ligne.

Depuis le début de l’invasion en février, les États-Unis sont devenus le principal fournisseur de gaz naturel liquéfié de l’Europe et ont également publié des rejets historiques de pétrole à partir de leurs réserves stratégiques plus tôt cette année, a noté Blinken – une décision qui visait à atténuer la pression à la hausse sur des prix de l’énergie qui a causé des problèmes économiques et politiques à la fois dans le monde et chez nous.

“Mon propre sentiment … est, écoutez, il y a beaucoup de travail acharné à faire pour s’assurer que les pays et les partenaires passent l’hiver”, a-t-il déclaré. Mais l’Europe a déjà fait des pas « très significatifs » vers la transition vers les énergies renouvelables.

“En fin de compte, c’est aussi une formidable opportunité de supprimer une fois pour toutes la dépendance à l’égard de l’énergie russe, et ainsi d’enlever à Vladimir Poutine la militarisation de l’énergie comme moyen de faire avancer ses desseins impériaux.”

Joly a déclaré que le Canada avait également augmenté sa production d’énergie en réponse à la crise, et elle a également évoqué des solutions à plus long terme, notamment un nouveau terminal d’exportation de GNL de 18 milliards de dollars en construction près de la côte de la Colombie-Britannique, qui devrait être opérationnel en 2025. , ainsi qu’une nouvelle installation d’hydrogène à Terre-Neuve.

“Nous voulons être là à court terme, avec le contexte existant que nous connaissons”, a déclaré Joly.

« Nous voulons (aussi) être là à moyen terme, et nous voulons être là à long terme. Nous sommes évidemment très saisis de la situation de la sécurité énergétique en Europe, et c’est pourquoi nous sommes en mode solution.

Jeudi, les autorités suédoises ont découvert une quatrième fuite le long des gazoducs Nord Stream, des liaisons énergétiques vitales pour l’Europe qui déversent du méthane dans la mer Baltique depuis lundi à la suite de deux explosions sous-marines.

L’OTAN affirme que toutes les preuves suggèrent que les pipelines entre la Russie et l’Allemagne ont probablement été endommagés par des actes de sabotage “délibérés, imprudents et irresponsables”.

Les fuites sont “très préoccupantes” et mettent également en danger les voies de navigation, sans parler de ce qui devrait être des “dommages environnementaux substantiels”, a déclaré l’alliance dans un communiqué.

“En tant qu’alliés, nous nous sommes engagés à nous préparer, à dissuader et à nous défendre contre l’utilisation coercitive de l’énergie et d’autres tactiques hybrides par des acteurs étatiques et non étatiques.”

La Russie a tenté de détourner les accusations de responsabilité en suggérant que les États-Unis étaient le seul pays qui aurait à gagner de la fermeture des pipelines, une affirmation que Blinken a refusé de respecter avec une réponse vendredi.

Mais il s’est également arrêté avant de pointer du doigt.

“Nous soutenons l’enquête sur ces attaques contre les pipelines et travaillons pour être en mesure de déterminer qui est responsable, mais je ne veux pas devancer ces enquêtes”, a déclaré Blinken.

“Je n’ai vraiment rien à dire sur l’allégation absurde du président Poutine selon laquelle nous ou d’autres partenaires ou alliés sommes en quelque sorte responsables de cela.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 septembre 2022.



Avec des fichiers de Marie-Danielle Smith à Ottawa