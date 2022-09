Ukraine : l’appel de la Russie divise l’UE

Kyiv, Ukraine –

La précipitation de la Russie à mobiliser des centaines de milliers de recrues pour endiguer des pertes cuisantes en Ukraine est une reconnaissance tacite que son “armée n’est pas capable de se battre”, a déclaré dimanche le président ukrainien, alors que les divisions se sont accentuées en Europe sur l’opportunité d’accueillir ou de refouler les Russes fuyant le appeler.

S’adressant à la chaîne de télévision américaine CBS, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a également déclaré qu’il se préparait à davantage de frappes russes sur l’infrastructure électrique ukrainienne, alors que le Kremlin cherche à accroître la pression sur l’Ukraine et ses bailleurs de fonds occidentaux à mesure que le temps se refroidit. Zelenskyy a averti que cet hiver “sera très difficile”.

“Ils tireront des missiles et cibleront notre réseau électrique. C’est un défi, mais nous n’en avons pas peur.” il a dit sur “Face the Nation”.

Il a décrit la mobilisation russe – sa première mobilisation de ce type depuis la Seconde Guerre mondiale – comme un signal de faiblesse, et non de force, en disant : “Ils ont admis que leur armée n’était plus en mesure de se battre avec l’Ukraine”.

Bien que l’Union européenne soit désormais largement interdite à la plupart des Russes, les vols directs étant interrompus et ses frontières terrestres de plus en plus fermées, un exode d’hommes russes fuyant le service militaire crée des divisions parmi les responsables européens sur la question de savoir s’ils devraient bénéficier d’un refuge sûr.

La mobilisation partielle déclenche également des manifestations en Russie, avec de nouvelles manifestations anti-guerre dimanche.

Au Daghestan, l’une des régions les plus pauvres de Russie dans le Caucase du Nord, la police a tiré des coups de semonce pour tenter de disperser plus de 100 personnes qui bloquaient une autoroute alors qu’elles protestaient contre l’appel militaire du président russe Vladimir Poutine, ont rapporté les médias russes.

Des dizaines de femmes ont scandé “Non à la guerre!” dans la capitale du Daghestan, Makhatchkala, dimanche. Des vidéos des manifestations montraient des femmes en foulard chassant la police du rassemblement et se tenant devant des voitures de police transportant des manifestants détenus, exigeant leur libération.

Des femmes ont également manifesté dans la ville sibérienne de Iakoutsk, scandant « Non au génocide ! et marchant en cercle autour de la police, qui a ensuite traîné certains ou les a forcés à monter dans des fourgons de police, selon des vidéos partagées par les médias russes.

Au moins 2 000 personnes ont été arrêtées ces derniers jours pour des manifestations similaires à travers la Russie. Beaucoup de ceux qui ont été emmenés ont immédiatement reçu une convocation.

Des informations non confirmées des médias russes selon lesquelles le Kremlin pourrait bientôt fermer les frontières russes aux hommes en âge de combattre alimentent la panique et incitent davantage à fuir.

Les responsables allemands ont exprimé leur désir d’aider les hommes russes qui désertent le service militaire et ont appelé à une solution à l’échelle européenne. L’Allemagne a offert la possibilité d’accorder l’asile aux déserteurs et à ceux qui refusent la conscription.

En France, les sénateurs soutiennent que l’Europe a le devoir d’aider et ont averti que le fait de ne pas accorder de refuge aux Russes en fuite pourrait faire le jeu de Poutine, alimentant son récit d’hostilité occidentale envers la Russie.

“Fermer nos frontières ne correspondrait ni à nos valeurs ni à nos intérêts”, a déclaré un groupe de plus de 40 sénateurs français. Refuser les Russes en fuite serait “une erreur de l’Europe dans la guerre de communication et d’influence qui se joue”.

Pourtant, d’autres pays de l’UE sont catégoriques sur le fait que l’asile ne devrait pas être offert aux hommes russes qui fuient maintenant – alors que la guerre est entrée dans son huitième mois. Ils comprennent la Lituanie, qui borde Kaliningrad, une enclave russe de la mer Baltique. Son ministre des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a tweeté : “Les Russes doivent rester et se battre. Contre Poutine.”

Son homologue letton, également membre de l’UE à la frontière avec la Russie, a déclaré que l’exode pose des “risques de sécurité considérables” pour le bloc des 27 nations et que ceux qui fuient maintenant ne peuvent pas être considérés comme des objecteurs de conscience puisqu’ils n’ont pas agi lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février. .

Beaucoup “étaient d’accord pour tuer des Ukrainiens, ils n’ont pas protesté à ce moment-là”, a tweeté le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics. Il a ajouté qu’ils avaient encore “beaucoup de pays hors UE où aller”.

La Finlande a également déclaré qu’elle avait l’intention de “restreindre considérablement” l’entrée des Russes entrant dans l’UE par sa frontière avec la Russie. Un chef de l’opposition finlandaise, Petteri Orpo, a déclaré que les réservistes militaires russes en fuite constituaient un risque “évident” pour la sécurité et “nous devons faire passer notre sécurité nationale en premier”.

La Russie poursuit son appel de centaines de milliers d’hommes, cherchant à annuler les récentes pertes. Sans contrôle du ciel au-dessus de l’Ukraine, la Russie utilise également de plus en plus des drones suicides en provenance d’Iran, avec d’autres frappes signalées dimanche dans la ville portuaire d’Odessa sur la mer Noire.

Pour les planificateurs militaires ukrainiens et russes, le temps presse, l’approche de l’hiver devant rendre les combats beaucoup plus compliqués. Déjà, le temps pluvieux apporte des conditions boueuses qui commencent à limiter la mobilité des chars et autres armes lourdes, a déclaré dimanche l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington.

Mais le groupe de réflexion a déclaré que les forces ukrainiennes gagnaient toujours du terrain dans leur contre-offensive, lancée fin août, qui a fait reculer l’occupation russe dans de vastes zones du nord-est et qui a également incité Poutine à demander des renforts.

Le Kremlin a déclaré que son objectif initial était d’ajouter environ 300 000 soldats à sa force d’invasion, qui est aux prises avec des pertes d’équipement, des pertes croissantes et un moral affaibli. La mobilisation marque un changement radical par rapport aux efforts précédents de Poutine pour présenter la guerre comme une opération militaire limitée qui n’interférerait pas avec la vie de la plupart des Russes.

La mobilisation va de pair avec des votes orchestrés par le Kremlin dans quatre régions occupées d’Ukraine qui pourraient ouvrir la voie à leur annexion imminente par la Russie.

L’Ukraine et ses alliés occidentaux affirment que les référendums dans les régions de Kherson et Zaporizhzhia au sud et dans les régions orientales de Lougansk et Donetsk n’ont aucune validité juridique, notamment parce que plusieurs dizaines de milliers de leurs habitants ont fui. Ils les appellent aussi une “imposture”. Certaines images ont montré des troupes russes armées faisant du porte-à-porte pour faire pression sur les Ukrainiens pour qu’ils votent.

Le vote se termine mardi et il ne fait aucun doute qu’il sera déclaré un succès par les occupants russes. Les principales questions seront alors de savoir combien de temps le régime de Poutine annexera les quatre régions et comment cela compliquera la guerre.

Les journalistes AP Jari Tanner à Helsinki et John Leicester au Pecq, France, ont contribué.