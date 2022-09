Après avoir failli échapper à la mort lorsque l’armée russe a commencé son invasion de l’Ukraine, Iuliia Mendel raconte le moment où elle a vu son pays d’origine devenir méconnaissable en temps réel.

Mendel, une journaliste ukrainienne et ancienne attachée de presse du président Volloydymer Zelenskyy, a parlé à Your Morning de CTV de son livre “The Fight for our Lives”, détaillant son expérience avant l’invasion de la Russie et sa tentative de rester et d’aider à défendre son pays.

“Le monde autour de nous était en train de s’effondrer”, a-t-elle déclaré mardi dans une interview. “Tout ce que nous avons réalisé était menacé, nous avons compris que nous luttions pour notre existence même.”

En mars, Mendel dit avoir entendu des bombes partout alors qu’elle se rendait de la ville occidentale de Lviv à Kyiv en mars, où elle pense qu’elle n’aurait pas survécu si les circonstances avaient été différentes.

« Les Russes ont bombardé la partie où nous logions et s’ils étaient dans un angle différent avec leur bombardement, je ne pense pas que je [would] être assis ici », a-t-elle dit.

Mendel dit dans un autre incident qu’elle s’est rendue dans la ville de Vinnytsia où les habitants lui ont dit que des missiles russes les avaient attaqués 30 minutes avant son arrivée, laissant la ville en flammes.

Le fait d’avoir été témoin des dégâts l’a incitée, ainsi que son mari actuel, à rester pour aider, a-t-elle déclaré. Bien que de nombreuses vies aient été perdues, elle souhaite que les gens célèbrent ceux qui ont choisi de faire du bénévolat et de se battre pour protéger leur communauté.

“Nous sommes vraiment fiers de notre armée et de nos volontaires qui ont sacrifié leur vie pour se tenir sur le champ de bataille et pour soutenir notre armée afin de défendre ce que nous avons accompli pour la démocratie et pour notre liberté”, a-t-elle déclaré.

À 32 ans, Mendel a remporté un concours national contre 4 000 autres candidats pour devenir l’attachée de presse de Zelenskyy en 2019. Mendel dit qu’elle pense que Zelenskyy l’a embauchée parce qu’ils partageaient la même vision de leur pays et pourraient se rapporter à son éducation similaire à la sienne. pauvre ville de province.

Mendel, qui a servi dans son bureau jusqu’en 2021, dit que si beaucoup ont critiqué Zelenskyy à ses débuts au pouvoir, elle pense que le public le voit maintenant comme un leader qui n’a pas peur d’entrer sur un champ de bataille.

“Quand j’ai appris qu’il avait refusé de quitter l’Ukraine alors que sa vie et celle de sa famille étaient menacées, je n’ai pas été surprise”, a-t-elle déclaré. “J’avais voyagé avec lui dans le Donbass, que la Russie a envahi en 2014 et j’ai vu comment il se rendait dans les zones de bombardement juste pour rester avec les soldats et montrer que leur chef était avec eux.”