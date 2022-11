Ukraine : l’agence nucléaire met en garde contre de nouveaux bombardements dans la centrale

Kyiv, Ukraine –

De puissantes explosions de bombardements ont secoué la région ukrainienne de Zaporizhzhia, le site de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a déclaré dimanche l’organisme mondial de surveillance nucléaire, appelant à “des mesures urgentes pour aider à prévenir un accident nucléaire” dans l’installation occupée par la Russie.

Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré que de multiples explosions près de la centrale – samedi soir et de nouveau dimanche matin – ont brusquement mis fin à une période de calme relatif autour de l’installation nucléaire qui a été le théâtre de combats. entre les forces russes et ukrainiennes depuis l’invasion russe le 24 février.

Les combats font planer le spectre d’une catastrophe nucléaire depuis que les troupes russes ont occupé la centrale au début de la guerre.

Lors de nouveaux bombardements à proximité et sur le site, les experts de l’AIEA de l’installation de Zaporizhzhia ont rapporté avoir entendu plus d’une douzaine d’explosions en une courte période dimanche matin et ont pu voir des explosions depuis leurs fenêtres, a indiqué l’agence.

Plusieurs bâtiments, systèmes et équipements de la centrale – aucun critique pour la sûreté nucléaire de la centrale – ont été endommagés, a déclaré l’AIEA, citant la direction de la centrale.

Pourtant, Grossi a qualifié les informations sur les bombardements d'”extrêmement inquiétantes” et a appelé les deux parties à mettre en place de toute urgence une zone de sûreté et de sécurité nucléaire autour de l’installation.

“Quiconque est derrière cela, cela doit cesser immédiatement”, a-t-il déclaré. “Comme je l’ai déjà dit plusieurs fois, vous jouez avec le feu !”

La Russie a pilonné le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures depuis les airs, provoquant des pannes généralisées pour des millions d’Ukrainiens dans un climat glacial. Cela a laissé les Ukrainiens sans chauffage, ni électricité ni eau alors que la neige recouvre la capitale, Kyiv, et d’autres villes.

L’opérateur nucléaire ukrainien a déclaré que les forces russes étaient à l’origine du bombardement de la centrale de Zaporizhzhia. Energoatom a déclaré dimanche que l’équipement ciblé là-bas était conforme à l’intention du Kremlin “d’endommager ou de détruire autant que possible l’infrastructure énergétique de l’Ukraine” à l’approche de l’hiver.

Les grèves du week-end ont endommagé le système qui permettrait aux unités électriques 5 et 6 de recommencer à produire de l’électricité pour l’Ukraine, a déclaré l’opérateur électrique. Il a indiqué que des réservoirs de stockage d’eau chimique dessalée et un système de purge de générateur de vapeur avaient été endommagés dimanche, bien que l’étendue des dégâts soit encore en cours d’évaluation.

L’Inspection nationale de la réglementation nucléaire d’Ukraine a décidé d’amener les deux unités à un niveau de puissance minimalement contrôlé pour obtenir de la vapeur, ce qui est essentiel en hiver pour assurer la sécurité de la centrale et des zones environnantes, a déclaré Energoatom.

Moscou, cependant, a blâmé les forces ukrainiennes. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a accusé les Ukrainiens d’avoir bombardé la centrale à deux reprises dimanche. Il a également déclaré que deux obus avaient été touchés à proximité de lignes électriques alimentant la centrale en électricité.

Ailleurs dans la région de Zaporizhzhia, les forces russes ont bombardé des infrastructures civiles dans une douzaine de communautés, détruisant 30 maisons, a annoncé dimanche le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Vingt bâtiments ont été endommagés lors de bombardements à Nikopol, une ville située de l’autre côté du fleuve par rapport à l’usine de Zaporizhzhia, selon le rapport.

Trois districts de la région nord de Kharkiv – Kupyansk, Chuguiv et Izyum – ont également été sous le feu de l’artillerie russe. Et dans les régions orientales de Louhansk et de Donetsk, des bombardements russes ont tué une personne à Donetsk et endommagé des lignes électriques, a-t-il ajouté.

La situation dans la région du sud de Kherson “reste difficile”, a déclaré le bureau du président, citant les forces armées ukrainiennes. Les forces russes ont tiré des obus de chars, des roquettes et d’autres pièces d’artillerie sur la ville de Kherson et plusieurs colonies voisines récemment libérées par les forces ukrainiennes.

Des bombardements samedi soir ont frappé un dépôt pétrolier à Kherson, déclenchant un énorme incendie qui a envoyé de la fumée dans les airs. Les troupes russes ont également bombardé des personnes faisant la queue pour obtenir du pain à Bilozerka, une ville de la région de Kherson, faisant cinq blessés, selon le rapport.

Dans la ville de Kherson — qui a encore peu d’électricité, de chauffage ou d’eau — plus de 80 tonnes d’aide humanitaire ont été envoyées, a déclaré l’administrateur local Yaroslav Yanushevych, dont une cargaison de l’UNICEF de 1 500 tenues d’hiver pour enfants, deux 35-40 -générateurs de kilowatt et eau potable.

Dimanche également, des funérailles ont eu lieu dans l’est de la Pologne pour le deuxième des deux hommes tués dans l’explosion d’un missile mardi. L’autre homme a été enterré samedi. La Pologne et le chef de l’OTAN ont tous deux déclaré que la frappe de missiles semblait involontaire et qu’elle avait probablement été lancée par l’Ukraine alors qu’elle tentait d’abattre des missiles ou des drones russes.

Kirsten Grieshaber à Berlin y a contribué.