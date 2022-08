Ukraine : l’acheminement de l’aide canadienne lance un appel à l’aide

Adam Oake était l’un des millions de Canadiens qui ont regardé les nouvelles de chez eux avec incrédulité lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février.

Alors que la plus grande mobilisation militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale se déroulait sous ses yeux et que les pertes civiles commençaient à augmenter, les scènes destructrices et meurtrières ont suscité une réaction viscérale de la part du Torontois. « Je ne pouvais pas m’asseoir sur le canapé en sachant qu’il y a quelque chose que je peux faire pour aider à faire une différence », dit Oake.

Fervent partisan des Maple Leafs de Toronto depuis toujours, il a décidé de liquider son énorme collection de souvenirs des Leafs dans le but de recueillir des fonds pour pouvoir se rendre dans une zone de guerre.

«J’avais beaucoup de photos signées depuis le début de la journée jusqu’à des photos signées récentes, des maillots, etc. Malheureusement, je n’ai reçu que 2 000 $, ce qui est bien moins que ce que j’ai dépensé (pour les objets de collection), mais cela a couvert mon vol.

Oake a pris le reste de ses économies, a lancé un appel à ses amis et à sa famille pour des dons, a fait ses valises et a traversé l’Atlantique en mars. Son plan était de rejoindre la légion étrangère, mais lorsqu’il est arrivé en Pologne, il a été affecté à une organisation bénévole norvégienne de réponse aux crises appelée Paracrew.

Au cours des cinq derniers mois, il a risqué sa vie en transportant de la nourriture et de l’aide dans une région où la plupart des organisations ne vont plus – dans la zone chaude, près des lignes de front dans l’est de l’Ukraine. Oake pense que les agences d’aide sont désignées par les forces russes comme des cibles.

« Nous sommes à 20 ou 30 kilomètres de la ligne de front », note le joueur de 33 ans. “Lorsque vous êtes si proche et que vous vous déplacez, vous devenez une cible.”

Cette semaine, le Torontois et les bénévoles avec lesquels il travaille se rendent en voiture à Kharkiv et à Kramatorsk. Il dit qu’il y a “des bombardements continus autour de nous, il s’agit de faire la livraison, d’entrer dans la ville et de sortir”.

Aussi dangereux que soient les livraisons d’aide, Oake a déclaré plus récemment qu’ils avaient été déçus parce que ces déplacements devenaient de moins en moins fréquents. Les dons publics ont chuté de façon spectaculaire depuis le début de la guerre. Les étagères de sacs de couchage, d’articles d’hygiène et de fournitures médicales seront vides d’ici ce week-end. Le dernier chargement de nourriture de Paracrew a été envoyé plus tôt cette semaine et ils ne savent pas quand ils pourront en ramasser plus. La nourriture dont ils disposaient était suffisante pour nourrir environ 100 civils.

Cependant, Oake souligne qu’ils ont “environ 50 000 plus (civils) à Kharkiv qui ont besoin d’aide, et environ 30 000 plus à Kramatorsk qui ont besoin de nourriture et d’aide”.

Paracrew estime qu’ils ont connu une baisse de 40 % de l’aide médicale, une diminution de 60 % des livraisons de nourriture aux civils dans le besoin et une baisse de 70 % des dons publics.

Oake dit à CTV News que lui et l’équipe avec laquelle il travaille ont un dicton : “Les étagères vides sont un bon signe, car cela signifie que l’aide est acheminée vers les personnes qui en ont besoin, mais maintenant ces étagères sont vides car il n’y a rien pour les reconstituer. .” Il ajoute : « Nous aimons généralement voir nos étagères vides en fin de journée mais pleines le matin. Qu’il suffise de dire que cela ne se produit pas.

Pour économiser de l’argent, Oake et d’autres volontaires dorment sur des lits de camp dans un entrepôt du centre de l’Ukraine. Personnellement, Oake admet qu’il vient de se débrouiller avec assez d’argent de ses amis et de sa famille pour acheter de la nourriture pour lui-même. Ses économies personnelles et l’argent des souvenirs de la Feuille d’érable ont disparu il y a des mois.

Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Adam Oake

Entrepreneur de métier, Oake avait l’habitude de passer son temps à rénover des maisons dans la région de Toronto. Il exerce maintenant son métier dans les régions rurales de l’Ukraine en aidant à réparer les quelques maisons endommagées qui valent la peine d’être récupérées dans le nord après le retrait des forces russes. Région.

“J’ai aidé une femme à réparer entièrement son plafond sur lequel un char avait tiré deux obus et 150 cartouches dans ses murs. Nous avons également aidé un homme qui avait un char à traverser sa maison, juste pour l’enfermer temporairement afin qu’il puisse continuer à vivre dans la maison.

Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Adam Oake

Au fil des mois, alors qu’Oake a traversé l’Ukraine, il a été aux premières loges des horreurs de l’invasion russe. S’adressant à CTV News depuis sa chambre de fortune en Ukraine, il partage que pendant qu’il est sur la route, il “pense constamment au fait que la prochaine fois que vous traverserez une ville, les endroits que vous traverserez ne seront plus là”.

C’est certainement le cas à Kramatorsk. “Je suis passé devant un village juste à l’extérieur de la ville où je voyais des femmes et des enfants profiter de la journée ou autant qu’ils le pouvaient, et quand je suis passé par là la prochaine fois, leurs maisons ont complètement disparu.”

Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Adam Oake

Alors que la dure et froide réalité de l’invasion russe s’éternise et que les dons publics se font de plus en plus rares, Oake lance cet appel aux Canadiens.

« Il y a beaucoup de familles ici qui sont dans le besoin et elles ne savent pas vers qui se tourner. Mettez-vous à leur place, imaginez que votre maison est détruite et que vous êtes mis dans un abri avec des bombes qui explosent constamment.

Son plan est de passer au moins trois ans en Ukraine, dans l’espoir que la guerre se termine et qu’il puisse aider à reconstruire des maisons pour les familles, au lieu de simplement les réparer avec tout ce qu’il peut trouver.

Mais il sent que l’attention mondiale sur l’invasion diminue, tout comme le soutien à ceux sur le terrain qui tentent désespérément d’aider.

“Il y a eu des inquiétudes que Paracrew et d’autres ONG ne puissent pas durer en Ukraine”, concède Oake, incertain de ce que demain apportera. « Il y a des frais généraux pour avoir un entrepôt, pour avoir des véhicules sur la route, sans que les fournitures n’arrivent, parfois cela ressemble presque à une perte de temps. Vous ne voulez pas rester assis trop longtemps, car vous savez quelle est la situation dans l’Est et dans le Sud. Si j’avais un véhicule rempli de ravitaillement, je les conduirais aux personnes dans le besoin.