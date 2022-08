Ukraine : la Russie tire sur des villes proches d’une centrale nucléaire

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces russes ont tiré des missiles et de l’artillerie sur des zones tenues par les Ukrainiens de l’autre côté du fleuve depuis la plus grande centrale nucléaire d’Europe, ont annoncé samedi les autorités alors que les inquiétudes persistaient quant à la sécurité de la centrale sous contrôle russe après sa mise hors ligne temporaire.

Des missiles Grad et des obus d’artillerie ont frappé les villes de Nikopol et de Marhanets, chacune à environ 10 kilomètres (6 miles) et de l’autre côté du fleuve Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, a déclaré Valentyn Reznichenko, gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk.

Les forces russes ont occupé le complexe de la centrale nucléaire au début de la guerre en Ukraine, et les travailleurs ukrainiens l’ont fait fonctionner. Chaque partie a accusé à plusieurs reprises l’autre de bombarder le complexe, faisant craindre que les combats ne déclenchent une catastrophe.

Les autorités ont commencé vendredi à distribuer des comprimés d’iode aux résidents qui vivent à proximité de l’usine en cas de fuite radioactive. Cette décision est intervenue un jour après que l’usine a été temporairement mise hors ligne en raison de ce que les responsables ont déclaré être des dommages causés par le feu à une ligne de transmission.

Des images satellites récentes de Planet Labs ont montré des incendies brûlant autour du complexe au cours des derniers jours.

L’agence de l’énergie atomique de l’ONU a essayé d’envoyer une équipe pour inspecter et aider à sécuriser la centrale. Les responsables ont déclaré que les préparatifs de la visite étaient en cours, mais on ne sait toujours pas quand elle pourrait avoir lieu.

L’Ukraine a affirmé que la Russie utilisait la centrale électrique comme bouclier en y stockant des armes et en lançant des attaques autour d’elle. Moscou, pour sa part, accuse l’Ukraine de tirer imprudemment sur le complexe nucléaire.

Ailleurs en Ukraine, une personne a été tuée et une autre blessée dans des tirs russes dans la région de Mykolaïv, ont indiqué des responsables du gouvernement local. La ville de Mykolaïv est un important port de la mer Noire et un centre de construction navale.

Le gouverneur de la région orientale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré samedi que deux personnes avaient été tuées dans des tirs russes sur la ville de Bakhmut, une cible importante pour les forces russes et séparatistes cherchant à prendre le contrôle des parties de la région qu’elles ne détiennent pas déjà. .

