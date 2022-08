Ukraine : la Russie tire sur des villes proches d’une centrale nucléaire

Kyiv, Ukraine –

Les inquiétudes concernant la possibilité d’une fuite de rayonnement dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe ont persisté alors que les autorités ukrainiennes ont déclaré samedi que les forces russes avaient tiré sur des zones juste de l’autre côté du fleuve et que la Russie a affirmé que des bombardements ukrainiens avaient touché un bâtiment où du combustible nucléaire est stocké.

Les autorités distribuaient des comprimés d’iode aux résidents qui vivent à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en cas d’exposition aux radiations, ce qui peut causer des problèmes de santé en fonction de la quantité absorbée par une personne.

Une grande partie de l’inquiétude porte sur les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires de la centrale. Les systèmes ont besoin d’électricité pour fonctionner, et l’usine a été temporairement mise hors ligne jeudi en raison de ce que les responsables ont déclaré être des dommages causés par le feu à une ligne de transmission. Une défaillance du système de refroidissement pourrait provoquer une fusion nucléaire.

Les forces russes ont occupé le complexe de la centrale nucléaire au début de la guerre de 6 mois en Ukraine, et les travailleurs ukrainiens l’ont fait fonctionner. Les gouvernements ukrainien et russe se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de bombarder le complexe et les zones voisines, faisant craindre une éventuelle catastrophe.

Des bombardements périodiques ont endommagé l’infrastructure de la centrale, a déclaré samedi l’opérateur nucléaire ukrainien Energoatom. “Il existe des risques de fuite d’hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives, et le risque d’incendie est élevé”, a-t-il déclaré.

Dans les derniers rapports d’attaque contradictoires, le gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a déclaré samedi que des missiles Grad et des obus d’artillerie avaient frappé les villes de Nikopol et Marhanets, chacune située à environ 10 kilomètres (6 miles) et de l’autre côté du fleuve Dniepr depuis l’usine. ,

Mais le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient tiré sur l’usine depuis Marhanets. Au cours de la dernière journée, 17 obus ukrainiens ont touché l’usine, dont quatre ont touché le toit d’un bâtiment qui stocke du combustible nucléaire, a-t-il déclaré.

Il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat l’un ou l’autre des récits étant donné les restrictions imposées aux déplacements des journalistes et les combats en cours.

L’agence de l’énergie atomique de l’ONU a tenté de trouver un accord pour envoyer une équipe pour inspecter et aider à sécuriser la centrale. Les responsables ont déclaré que les préparatifs de la visite étaient en cours, mais on ne sait toujours pas quand elle pourrait avoir lieu.

Le président ukrainien Volodomyr Zelenskyy a déclaré qu’il était essentiel que les représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique se rendent à la centrale le plus tôt possible et contribuent à la maintenir “sous contrôle ukrainien permanent”.

“La situation reste précaire et dangereuse”, a déclaré Zelenskyy dans son dernier discours du soir. “Toute répétition des événements (de jeudi), c’est-à-dire toute déconnexion de la centrale du réseau ou toute action de la Russie qui pourrait déclencher l’arrêt des réacteurs, mettra une fois de plus la centrale à un pas du désastre.”

L’Ukraine a affirmé que la Russie utilisait la centrale électrique comme bouclier en y stockant des armes et en lançant des attaques autour d’elle. Moscou, pour sa part, accuse l’Ukraine de tirer imprudemment sur le complexe nucléaire.

Le différend sur la centrale a conduit la Russie vendredi soir à bloquer un accord sur le document final de l’examen de quatre semaines du traité de l’ONU qui est considéré comme la pierre angulaire du désarmement nucléaire. Le projet de document de la conférence d’examen du Traité de non-prolifération nucléaire a critiqué la prise de contrôle par la Russie de l’usine de Zaporizhzhia.

Le chef adjoint de la délégation russe a déclaré que la conférence était devenue “l’otage politique” des pays qui tentaient “de régler leurs comptes avec la Russie en soulevant des questions qui ne sont pas directement liées au traité”.

Ailleurs en Ukraine, une personne a été tuée et une autre blessée dans des tirs russes dans la région de Mykolaïv, ont indiqué des responsables du gouvernement local. La ville de Mykolaïv est un important port de la mer Noire et un centre de construction navale.

Le gouverneur de la région orientale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré samedi que deux personnes avaient été tuées dans des tirs russes sur la ville de Bakhmut, une cible importante pour les forces russes et séparatistes cherchant à prendre le contrôle des parties de la région qu’elles ne détiennent pas déjà. .

Le gouvernement britannique a déclaré samedi qu’il donnait des drones sous-marins à l’Ukraine et formait des marins à les utiliser pour déminer les côtes ravagées du pays. Les mines posées en mer Noire pendant la guerre ont entravé les exportations maritimes de céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux, bien qu’un accord conclu en juillet ait permis la reprise des expéditions le long d’un corridor unique.

Plus d’un million de tonnes métriques de denrées alimentaires ukrainiennes ont été expédiées depuis début août dans le cadre de l’accord sur les céréales de la mer Noire, ont annoncé samedi les Nations unies.