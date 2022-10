Ukraine: la Russie retire les officiers de Kherson, selon un groupe de réflexion

Kyiv, Ukraine –

La direction militaire russe a retiré ses officiers de la ville de Kherson, annexée à la Russie, de l’autre côté du Dniepr, en prévision d’une avancée des troupes ukrainiennes, a annoncé dimanche le groupe de réflexion de l’Institut pour l’étude de la guerre.

Pour retarder la contre-offensive ukrainienne alors que les Russes achèvent leur retraite, Moscou a laissé des forces nouvellement mobilisées et inexpérimentées de l’autre côté du large fleuve, a-t-il ajouté.

Les mouvements de troupes surviennent alors que l’armée ukrainienne a déclaré que ses forces avaient poursuivi leurs contre-offensives dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia.

Samedi, les autorités installées par la Russie en Ukraine ont dit à tous les habitants de Kherson de partir immédiatement avant l’action attendue des troupes ukrainiennes pour reprendre la ville.

Kherson est aux mains des Russes depuis les premiers jours de la guerre de huit mois en Ukraine. La ville est la capitale d’une région du même nom, l’une des quatre que le président russe Vladimir Poutine a illégalement annexées le mois dernier et soumises jeudi à la loi martiale russe.

Vendredi, les forces ukrainiennes ont bombardé des positions russes dans toute la province, ciblant les routes de ravitaillement des forces pro-Kremlin à travers le Dniepr et se préparant à une dernière poussée pour reprendre la ville.

Le groupe de réflexion ISW ​​a également déclaré dimanche que la dernière stratégie de guerre de la Russie visant à cibler les centrales électriques ces derniers jours semble viser à diminuer la volonté des Ukrainiens de se battre et à forcer le gouvernement ukrainien à dépenser des ressources supplémentaires pour protéger les civils et les infrastructures énergétiques. Il a déclaré que l’effort était peu susceptible de nuire au moral des Ukrainiens, mais qu’il aurait un impact économique important.

L’armée ukrainienne a déclaré dimanche que les forces russes étaient désormais principalement sur la défensive, mais poursuivaient leurs attaques offensives contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes et contre plusieurs villes de la région orientale du Donbass.

Neuf régions à travers l’Ukraine, d’Odessa dans le sud-ouest à Kharkiv dans le nord-est, ont de nouveau vu des attaques ciblant l’énergie et d’autres infrastructures critiques au cours de la dernière journée, a déclaré l’état-major ukrainien. Il a fait état d’un total de 25 frappes aériennes russes et de plus de 100 frappes de missiles et d’artillerie autour de l’Ukraine.

Les forces de contre-offensive ukrainiennes dans les régions de Kherson et Zaporizhzhia, quant à elles, ont pris pour cible des installations détenues par la Russie, notamment dans la ville de Nova Kakhovka, et ont effectué 17 frappes aériennes au cours de la campagne globale, selon l’état-major ukrainien.

Dans un article de Telegram dimanche, l’armée ukrainienne a affirmé avoir détruit 14 drones russes de fabrication iranienne au cours de la dernière journée.

Des tirs de missiles russes S-300 ont frappé dans la nuit un quartier résidentiel de la ville de Mykolaïv, blessant trois personnes, selon le commandement sud de l’armée ukrainienne. Deux immeubles d’habitation, une aire de jeux et un entrepôt ont été endommagés ou détruits, a-t-il déclaré dans un message sur Facebook. Les rapports n’ont pas pu être immédiatement vérifiés.

Ailleurs, les services de sécurité ukrainiens ont déclaré dimanche avoir arrêté le chef de longue date d’une importante usine de moteurs d’avions, l’accusant de collaborer avec la Russie en fournissant du matériel militaire pour les avions d’attaque russes.

Viacheslav Bohuslaiev, président de l’usine Motor Sich à Zaporizhzhia, et un autre haut responsable de l’usine ont été accusés de collaboration et “d’assistance à l’État agresseur”.

Le service de sécurité ukrainien SBU a déclaré dans un communiqué que les deux hommes sont accusés de collusion avec un fabricant d’armes russe proche du Kremlin pour fournir des moteurs et des pièces détachées de fabrication ukrainienne aux forces russes. Le SBU a décrit un stratagème complexe utilisant des intermédiaires dans trois pays pour échapper aux sanctions contre la Russie.

Motor Sich est l’un des principaux fabricants ukrainiens et un fabricant clé de moteurs d’avions depuis l’époque soviétique. Ses installations ont été à plusieurs reprises la cible de frappes russes pendant la guerre. Les moteurs fabriqués par Motor Sich ont été utilisés pour équiper les hélicoptères russes avant que les approvisionnements ne soient interrompus après l’annexion par la Russie en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée.