Ukraine : la Russie lance une enquête après la mort de 11 recrues

Kyiv, Ukraine –

La Russie a ouvert une enquête criminelle après que des hommes armés ont abattu 11 personnes sur un terrain d’entraînement militaire près de la frontière ukrainienne, ont annoncé dimanche les autorités, alors que les combats faisaient rage dans l’est et le sud de l’Ukraine.

L’agence de presse russe RIA, citant le ministère de la Défense, a déclaré que deux hommes armés avaient ouvert le feu lors d’un exercice d’entraînement aux armes à feu samedi, ciblant un groupe qui s’était porté volontaire pour combattre en Ukraine. Les “terroristes” eux-mêmes ont été abattus, a-t-il ajouté.

L’incident est le dernier coup porté à “l’opération militaire spéciale” du président Vladimir Poutine en Ukraine et survient une semaine après qu’une explosion a endommagé un pont reliant la Russie continentale à la Crimée, la péninsule qu’elle a annexée à l’Ukraine en 2014.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les assaillants venaient d’une ancienne république soviétique, sans donner plus de détails. Un haut responsable ukrainien, Oleksiy Arestovych, a déclaré que les deux hommes étaient originaires de la république majoritairement musulmane d’Asie centrale du Tadjikistan et avaient ouvert le feu sur les autres après une dispute sur la religion.

Reuters n’a pas été immédiatement en mesure de confirmer les commentaires d’Arestovitch, un éminent commentateur de la guerre, ni de vérifier de manière indépendante le nombre de victimes et d’autres détails.

“À la suite de l’incident survenu sur un champ de tir dans la région de Belgorod, 11 personnes sont mortes de blessures par balle et 15 autres ont été blessées”, a déclaré la commission d’enquête russe, annonçant l’enquête pénale. Il n’a donné aucun autre détail.

Certains médias indépendants russes ont rapporté que le nombre de victimes était supérieur aux chiffres officiels.

Le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré qu’aucun résident local ne figurait parmi les personnes tuées ou blessées.

Deux témoins ont déclaré plus tard à Reuters qu’ils avaient vu des systèmes de défense aérienne russes repousser des frappes aériennes à Belgorod. Gladkov a déclaré que deux personnes avaient été blessées après le bombardement, selon des informations préliminaires.

Poutine a déclaré vendredi que la Russie devrait avoir fini d’appeler des réservistes dans deux semaines, promettant la fin d’une mobilisation qui divise qui a vu des centaines de milliers d’hommes convoqués pour combattre en Ukraine et beaucoup fuient le pays.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un allié puissant de Poutine, a déclaré la semaine dernière que ses troupes se déploieraient avec les forces russes près de la frontière ukrainienne, citant ce qu’il a qualifié de menaces de l’Ukraine et de l’Occident.

Le ministère biélorusse de la Défense à Minsk a déclaré dimanche qu’un peu moins de 9 000 soldats russes seraient stationnés en Biélorussie dans le cadre d’un “groupement régional” de forces pour protéger ses frontières.

ATTAQUES

Dans les 24 heures précédant dimanche matin, les forces russes ont ciblé plus de 30 villes et villages à travers l’Ukraine, lançant cinq missiles, 23 frappes aériennes et jusqu’à 60 attaques à la roquette, a annoncé dimanche l’état-major général des forces armées ukrainiennes.

En réponse, les forces aériennes ukrainiennes ont effectué 32 frappes, touchant 24 cibles russes.

Les combats ont été particulièrement intenses ce week-end dans les provinces orientales de Donetsk et Lougansk, et dans la province stratégiquement importante de Kherson au sud, trois des quatre provinces que Poutine a proclamées comme faisant partie de la Russie le mois dernier.

Des bombardements par les forces ukrainiennes ont endommagé le bâtiment administratif de la ville de Donetsk, capitale de la région de Donetsk, a déclaré dimanche le chef de son administration soutenue par la Russie.

“C’était un coup direct, le bâtiment est gravement endommagé. C’est un miracle que personne n’ait été tué”, a déclaré Alexei Kulemzin, inspectant l’épave, ajoutant que tous les services de la ville fonctionnaient toujours.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de l’Ukraine à l’attaque de la ville de Donetsk, qui a été annexée par des séparatistes soutenus par la Russie en 2014 avec des pans entiers de la région orientale du Donbass.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que ses forces avaient repoussé les efforts des troupes ukrainiennes pour avancer dans les régions de Donetsk, Kherson et Mykolaïv, infligeant ce qu’il a décrit comme des pertes importantes.

La Russie a également déclaré qu’elle poursuivait ses frappes aériennes sur des cibles militaires et énergétiques en Ukraine, en utilisant des armes à guidage de précision à longue portée.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille.

Dans la ville de Mykolaïv, les habitants ont fait la queue dimanche – comme ils le font tous les jours – pour remplir des bouteilles d’eau à un point de distribution après que les approvisionnements ont été interrompus par les combats au début de la guerre.

“Ce n’est pas la guerre, c’est un crime de guerre. La guerre, c’est quand les soldats se battent les uns contre les autres, mais quand des civils sont combattus, c’est un crime de guerre”, a déclaré Vadym Antonyuk, un directeur des ventes de 51 ans, alors qu’il se levait. en ligne.

“MÊME LA MER EST DE NOTRE CÔTÉ”

La porte-parole du Commandement militaire sud de l’Ukraine a déclaré que les forces russes souffraient de graves pénuries d’équipements, notamment de munitions, à la suite des dommages infligés le week-end dernier au pont de Crimée.

“Près de 75% (des approvisionnements militaires russes dans le sud de l’Ukraine) ont traversé ce pont”, a déclaré Natalia Humeniuk à la télévision ukrainienne, ajoutant que des vents violents avaient également arrêté les ferries dans la région.

“Maintenant, même la mer est de notre côté”, a-t-elle déclaré.

Poutine a blâmé les services de sécurité ukrainiens pour l’explosion du pont et lundi dernier, en représailles, il a ordonné la plus grande offensive aérienne contre des villes ukrainiennes, dont la capitale Kyiv, depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que ses forces tenaient toujours la ville stratégique orientale de Bakhmut malgré les attaques russes répétées tandis que la situation dans la grande région du Donbass restait très difficile.

Les forces russes ont tenté à plusieurs reprises de s’emparer de Bakhmut, qui se trouve sur une route principale menant aux villes de Sloviansk et de Kramatorsk. Les deux sont situés dans la région de Donetsk.

Bien que les troupes ukrainiennes aient repris des milliers de kilomètres carrés (miles) de terres lors de récentes offensives dans l’est et le sud, les responsables affirment que les progrès devraient ralentir une fois que les forces de Kyiv rencontreront une résistance plus déterminée.

Zelenskiy a déclaré que près de 65 000 Russes avaient été tués jusqu’à présent depuis l’invasion du 24 février, un chiffre bien supérieur à l’estimation officielle de Moscou du 21 septembre de 5 937 morts. En août, le Pentagone a déclaré que la Russie avait subi entre 70 000 et 80 000 victimes, tuées ou blessées.

Le chef de cabinet de Zelenskiy, Andriy Yermak, a déclaré dimanche sur Telegram que l’Ukraine l’emporterait dans la guerre en raison de l’aide militaire continue qu’elle reçoit de l’Occident et de l’impact cumulatif des sanctions occidentales sur l’économie russe.

“L’offensive de l’Ukraine est stratégique et la défaite de la Russie est inévitable”, a déclaré Yermak.