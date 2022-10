Ukraine: la Russie frappe un site électrique près de Kyiv, les gardes saisissent des terres

Kyiv, Ukraine –

Une frappe de missile a gravement endommagé une installation énergétique clé dans la région de la capitale ukrainienne, a déclaré samedi l’opérateur du système électrique du pays alors que l’armée russe s’efforçait de couper l’eau et l’électricité dans les zones peuplées.

Le gouverneur de la région de Kyiv, Oleksiy Kuleba, a déclaré que la frappe n’avait tué ni blessé personne.

La société de transport d’électricité Ukrenergo a déclaré que des équipes de réparation travaillaient pour rétablir le courant, mais a averti les habitants d’éventuelles pannes.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien, a exhorté les habitants de la région de Kyiv et les habitants de trois régions voisines à réduire leur consommation d’énergie pendant les heures de pointe du soir.

Après l’explosion d’un camion piégé il y a une semaine qui a endommagé le pont qui relie la Russie à la péninsule de Crimée annexée, le Kremlin a lancé ce que l’on pense être ses plus grandes attaques de missiles coordonnées depuis l’invasion initiale de l’Ukraine.

Les attaques de représailles de grande envergure de cette semaine ont touché des immeubles résidentiels, tuant des dizaines de personnes, ainsi que des infrastructures civiles telles que des centrales électriques près de Kyiv et d’autres villes éloignées des lignes de front de la guerre.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que Moscou ne voyait pas la nécessité de frappes massives supplémentaires, mais que son armée poursuivrait ses frappes sélectives. Il a déclaré que sur 29 cibles que l’armée russe prévoyait d’éliminer lors des attaques de cette semaine, sept n’ont pas été endommagées et seraient éliminées progressivement.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a interprété les remarques de Poutine comme destinées à contrer les critiques des blogueurs russes pro-guerre qui « ont largement salué la reprise des frappes contre les villes ukrainiennes mais ont averti qu’une courte campagne serait inefficace. “

“Poutine savait qu’il ne serait pas en mesure de soutenir des frappes de missiles à haute intensité pendant longtemps en raison d’un arsenal de missiles de haute précision en diminution”, a déclaré le groupe de réflexion.

Les régions du sud de l’Ukraine que Poutine a illégalement désignées comme territoire russe le mois dernier sont restées au centre des combats samedi.

Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration de Moscou installée dans la région de Kherson, principalement occupée par la Russie, a rappelé aux habitants qu’ils pourraient évacuer vers la Crimée et les villes du sud-ouest de la Russie alors que les forces ukrainiennes tentent de se frayer un chemin vers la capitale régionale.

Après que les dirigeants inquiets de la région soutenus par le Kremlin ont demandé jeudi aux civils d’évacuer pour assurer leur sécurité et donner aux troupes russes plus de maniabilité, Moscou a offert un hébergement gratuit aux résidents qui ont accepté de partir.

Les troupes ukrainiennes ont tenté d’avancer vers le sud le long des rives du Dniepr mais ont gagné du terrain, selon Stremousov.

“Les lignes de défense ont fonctionné et la situation est restée sous le contrôle total de l’armée russe”, a-t-il écrit sur sa chaîne d’application de messagerie.

Dans la région voisine de Zaporizhzhia, le gouverneur Oleksandr Starukh a déclaré que l’armée russe avait mené des frappes avec des drones kamikazes de fabrication iranienne et des missiles S-300. Certains experts ont déclaré que l’utilisation par l’armée russe des missiles à longue portée pourrait refléter une pénurie d’armes de précision dédiées pour atteindre des cibles au sol.

Au nord et à l’est de Kherson, des bombardements russes ont tué deux civils dans la région de Dnipropetrovsk, a déclaré le gouverneur Valentyn Resnichenko. Il a déclaré que le bombardement de la ville de Nikopol, située de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie, a endommagé une douzaine de bâtiments résidentiels, plusieurs magasins et une installation de transport.