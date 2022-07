Ukraine : la Russie frappe la ville méridionale de Mykolaïv

POKROVSK, Ukraine –

Des missiles russes ont touché dimanche des installations industrielles dans une ville stratégique du sud de l’Ukraine alors que Moscou poursuivait ses efforts pour étendre ses gains dans l’est du pays.

Le maire de Mykolaïv, Oleksandr Senkevych, a déclaré que les missiles russes avaient frappé une installation industrielle et d’infrastructure dans la ville, un centre de construction navale clé dans l’estuaire de la rivière Southern Bug. Il n’y avait aucune information immédiate sur les victimes.

Mykolaïv a fait face à des frappes régulières de missiles russes ces dernières semaines alors que les Russes cherchaient à assouplir les défenses ukrainiennes.

L’armée russe s’est fixé pour objectif de couper toute la côte ukrainienne de la mer Noire jusqu’à la frontière roumaine. En cas de succès, un tel effort porterait un coup écrasant à l’économie et au commerce ukrainiens et permettrait à Moscou de sécuriser un pont terrestre vers la région séparatiste moldave de Transnistrie, qui abrite une base militaire russe.

Au début de la campagne, les forces ukrainiennes ont repoussé les tentatives russes de capturer Mykolaïv, qui se trouve près de la côte de la mer Noire entre la Crimée occupée par la Russie et le principal port ukrainien d’Odessa.

Depuis lors, les troupes russes ont interrompu leurs tentatives d’avancer dans la ville mais ont continué à la frapper avec des frappes de missiles régulières.

Ils ont également cherché à renforcer leurs positions dans la région de Kherson près de la Crimée et une partie de la région nord de Zaporizhzhia dont ils se sont emparés au début du conflit, craignant une contre-offensive ukrainienne.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche que la Russie déplaçait de la main-d’œuvre et du matériel entre Kherson, Marioupol et Zaporizhzhia. Il a déclaré que les Russes augmentaient également leurs mesures de sécurité autour de Melitopol.

Il a ajouté: “Compte tenu des pressions sur la main-d’œuvre russe, le renforcement du sud alors que la lutte pour le Donbass se poursuit indique le sérieux avec lequel les commandants russes considèrent la menace.”

Pour l’instant, l’armée russe a concentré ses efforts sur la tentative de prendre le contrôle du cœur industriel de l’est de l’Ukraine, le Donbass, où se trouvent les forces ukrainiennes les plus capables et les mieux équipées.

L’Ukraine affirme que ses forces conservent toujours le contrôle de deux petits villages de la région de Louhansk, l’une des deux provinces qui composent le Donbass, et repoussent avec succès les tentatives russes d’avancer plus profondément dans la seconde, la région de Donetsk.

L’état-major général de l’armée ukrainienne a déclaré dimanche que les troupes ukrainiennes avaient contrecarré les tentatives russes d’avancer vers Sloviansk, le principal bastion ukrainien à Donetsk, et d’autres attaques ailleurs dans la région.

Lors d’une visite sur les lignes de front samedi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a ordonné “d’intensifier encore les actions des unités dans toutes les zones opérationnelles”.

Tout en se concentrant sur le Donbass, les Russes ont frappé des zones dans tout le pays avec des frappes de missiles.

Le président Volodymyr Zelensky a exhorté les Ukrainiens à ne pas tomber dans le piège des tentatives de la Russie de les effrayer avec des avertissements d’horribles attaques de missiles à venir, qui, selon lui, visaient à diviser la société ukrainienne.

“Il est clair qu’aucun missile ou artillerie russe ne pourra briser notre unité ou nous éloigner de notre chemin” vers une Ukraine démocratique et indépendante”, a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne à la nation. “Et il est également clair que L’unité ukrainienne ne peut être brisée par des mensonges ou des intimidations, des faux ou des théories du complot.”

Jeudi, une frappe de missile russe a tué au moins 24 personnes –dont trois enfants– et en a blessé plus de 200 à Vinnytsia, une ville au sud-ouest de Kyiv, la capitale, loin des lignes de front qui avaient été largement épargnées par les bombardements russes. avant de. Trois des personnes portées disparues après l’attaque ont été retrouvées vivantes dans les décombres samedi et une personne est toujours portée disparue, a indiqué samedi le service d’urgence.

Dimanche, parents et amis ont assisté à une cérémonie de deuil pour Liza, une fillette de quatre ans tuée dans une grève. La jeune fille trisomique était en route pour voir un orthophoniste avec sa mère dans le centre de l’Ukraine lorsque le missile a atterri. Sa mère, Iryna Dmytrieva, faisait partie des dizaines de blessés.

“Elle s’est souvenue qu’elle cherchait sa fille et Liza était déjà morte”, a déclaré la tante d’Iryna, Tetiana Dmytrysyna, à l’Associated Press. “La mère a été dépouillée de la chose la plus précieuse qu’elle avait.”

Dans la région de Kharkiv, au moins trois civils ont été tués et trois autres ont été blessés samedi lors d’une frappe russe avant l’aube sur la ville de Chuhuiv, qui n’est qu’à 120 kilomètres (75 miles) de la frontière russe, a indiqué la police.

Lyudmila Krekshina, qui vit dans l’immeuble qui a été touché, a déclaré qu’un mari et une femme avaient été tués, ainsi qu’un homme âgé qui vivait au rez-de-chaussée.

Une autre résidente a dit qu’elle avait eu de la chance d’avoir survécu.

“J’allais courir et me cacher dans la salle de bain. Je n’ai pas survécu et c’est ce qui m’a sauvée”, a déclaré Valentina Bushuyeva. Pointant du doigt son appartement détruit, elle a dit: “Voilà la salle de bain – explosion. La cuisine – une demi-pièce. Et j’ai survécu parce que je suis restée sur place.”

