Ukraine: la Russie frappe Kyiv alors que les troupes se consolident dans l’est

La Russie a attaqué la capitale ukrainienne tôt dimanche, frappant au moins deux immeubles résidentiels, a déclaré le maire de Kyiv, alors qu’ailleurs les troupes russes se battaient pour consolider leurs gains dans l’est du pays.

Les journalistes de l’Associated Press à Kyiv ont vu les services de secours lutter contre les flammes et secourir des civils. Le bureau du procureur général a déclaré que des informations préliminaires indiquaient qu’une personne avait été tuée et quatre blessées; Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que quatre personnes avaient été hospitalisées pour des blessures et qu’une fillette de 7 ans avait été tirée vivante des décombres.

Un jardin d’enfants voisin a également été endommagé, avec un cratère dans sa cour.

Un membre du parlement ukrainien, Oleksiy Goncharenko, a écrit sur l’application de messagerie Telegram que “selon les données préliminaires, 14 missiles ont été lancés contre la région de Kiev et Kyiv”. Le porte-parole de l’armée de l’air, Yuriy Ignat, a déclaré que les missiles étaient des missiles de croisière à lancement aérien Kh-101 tirés depuis des avions au-dessus de la mer Caspienne.

Dans la ville de Tcherkassy, ​​à environ 160 kilomètres (100 miles) au sud-est de Kyiv, une personne a été tuée et cinq blessées dans des tirs de deux roquettes russes, a déclaré le gouverneur régional Ihor Taburets.

Les frappes aériennes russes tôt le matin ont été les premières à cibler avec succès la capitale depuis le 5 juin.

Klitschko a déclaré aux journalistes qu’il pensait “qu’il s’agit peut-être d’une attaque symbolique” avant un prochain sommet de l’OTAN à Madrid.

Deux autres explosions ont ensuite été entendues à Kyiv, mais leur cause et les victimes possibles n’étaient pas immédiatement claires.

Le président américain Joe Biden, alors qu’il se tenait aux côtés d’Olaf Scholz alors que la chancelière allemande accueillait les dirigeants arrivant pour ouvrir un sommet du Groupe des Sept dimanche, a été interrogé sur sa réaction aux dernières frappes de missiles russes sur Kyiv, a déclaré. “C’est plutôt leur barbarie”, a-t-il répondu.

Biden a déclaré que les États-Unis et les autres principales économies du G-7 avaient l’intention d’annoncer une interdiction des importations d’or en provenance de Russie. Ils espèrent que cette mesure isolera davantage la Russie économiquement suite à son invasion de l’Ukraine.

De hauts responsables de l’administration Biden ont déclaré que l’or était la deuxième exportation de Moscou après l’énergie et que l’interdiction des importations rendrait plus difficile la participation de la Russie aux marchés mondiaux.

Le fil Twitter de Biden a déclaré que la Russie “engrange des dizaines de milliards de dollars” grâce à la vente de son or.

Un couple s’embrasse en regardant la fumée qui s’échappe des immeubles résidentiels à la suite d’explosions, à Kyiv, en Ukraine, le dimanche 26 juin 2022. Plusieurs explosions ont secoué l’ouest de la capitale ukrainienne aux premières heures du dimanche matin, avec au moins deux bâtiments résidentiels frappés, selon le maire de Kyiv Vitali Klitschko. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

Pendant ce temps, les forces russes se sont battues pour engloutir le dernier bastion ukrainien restant dans la région orientale de Lougansk, appuyant sur leur élan après avoir pris le contrôle total samedi de la ville de Sievierodonetsk, y compris une usine chimique où des centaines de soldats et de civils ukrainiens s’étaient terrés.

Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré dimanche que la Russie menait d’intenses frappes aériennes sur la ville voisine de Lysychansk, détruisant sa tour de télévision et endommageant gravement un pont routier.

“Il y a beaucoup de destructions — Lysychansk est presque méconnaissable”, a-t-il écrit sur Facebook.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré samedi soir que les forces séparatistes soutenues par la Russie et Moscou contrôlent désormais Sievierodonetsk et les villages qui l’entourent. Il a déclaré que la tentative des forces ukrainiennes de transformer l’usine d’Azot en un “centre de résistance tenace” avait été contrecarrée.

Haidai a confirmé samedi que Sievierodonetsk était tombé aux mains des combattants russes et séparatistes, qui, selon lui, tentaient maintenant de bloquer Lysychansk depuis le sud.

L’agence de presse russe Interfax a cité un porte-parole des forces séparatistes, Andrei Marochko, disant que les troupes russes et les combattants séparatistes étaient entrés dans Lysychansk et que les combats se déroulaient au cœur de la ville. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat sur la réclamation de la partie ukrainienne.

Lysychansk et Sievierodonetsk ont ​​été au centre d’une offensive russe visant à capturer tout le Donbass et à détruire l’armée ukrainienne qui le défendait – le segment le plus capable et le plus aguerri des forces armées du pays.

La capture de Lysychansk donnerait aux forces russes le contrôle de chaque colonie majeure de la province, une étape importante vers l’objectif de la Russie de capturer l’ensemble du Donbass. Les Russes et les séparatistes contrôlent environ la moitié de Donetsk, la deuxième province du Donbass.

Samedi, la Russie a également lancé des dizaines de missiles sur plusieurs zones à travers le pays loin du cœur des batailles orientales. Certains des missiles ont été tirés par des bombardiers russes à longue portée Tu-22 déployés depuis la Biélorussie pour la première fois, a indiqué le commandement aérien ukrainien.

Le bombardement a précédé une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, au cours de laquelle Poutine a annoncé que la Russie prévoyait de fournir à la Biélorussie le système de missiles Iskander-M.

