Ukraine : la Russie frappe Kyiv alors que les dirigeants du G7 se rencontrent

Kyiv, Ukraine –

Des missiles russes ont frappé dimanche matin la capitale ukrainienne, touchant au moins deux immeubles résidentiels et tuant une personne, a déclaré le maire de Kyiv. L’attaque est survenue alors que les dirigeants occidentaux réunis en Europe cette semaine se préparaient à réaffirmer leur soutien à l’Ukraine et à condamner la Russie.

Les journalistes de l’Associated Press à Kyiv ont vu les services de secours lutter contre les flammes et secourir des civils. Les frappes ont également endommagé un jardin d’enfants voisin, où un cratère a creusé la cour. Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ignat, a déclaré que les missiles étaient des missiles de croisière Kh-101 tirés depuis des avions au-dessus de la mer Caspienne, à plus de 1 500 kilomètres (932 miles).

Après des rapports contradictoires sur les premières victimes, le maire Vitali Klitschko a déclaré qu’une personne avait été tuée et six blessées, dont une fillette de 7 ans et sa mère, dont il a décrit l’état comme modérément grave.

Klitschko a déclaré aux journalistes qu’il pensait que les frappes aériennes étaient “peut-être une attaque symbolique” avant un sommet de l’OTAN à Madrid qui commence mardi. Les dirigeants des pays industrialisés du Groupe des Sept, dont le président américain Joe Biden, étaient en Allemagne dimanche pour une réunion des plus grandes économies du monde.

Les dirigeants devaient annoncer de nouvelles interdictions sur les importations d’or russe, la dernière d’une série de sanctions qui, espèrent-ils, isoleront davantage la Russie économiquement. Biden, alors qu’il se tenait aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, l’hôte de la réunion de trois jours, a été interrogé sur sa réaction aux dernières frappes de missiles sur Kyiv.

“C’est plutôt leur barbarie”, a-t-il répondu.

Les frappes aériennes russes tôt le matin ont été les premières à cibler avec succès la capitale depuis le 5 juin. Deux autres explosions ont ensuite été entendues à Kyiv, mais leur cause n’était pas immédiatement claire.

Un membre du parlement ukrainien, Oleksiy Goncharenko, a écrit sur l’application de messagerie Telegram que des informations préliminaires indiquaient que la Russie avait lancé 14 missiles vers la région de la capitale et Kyiv même, suggérant que certains avaient été interceptés.

Dans la ville de Tcherkassy, ​​à environ 160 kilomètres (100 miles) au sud-est de Kyiv, une personne a été tuée et cinq blessées dans des tirs de deux roquettes russes, a déclaré le gouverneur régional Ihor Taburets.

Un couple s’embrasse en regardant la fumée qui s’échappe des immeubles résidentiels à la suite d’explosions, à Kyiv, en Ukraine, le dimanche 26 juin 2022. Plusieurs explosions ont secoué l’ouest de la capitale ukrainienne aux premières heures du dimanche matin, avec au moins deux bâtiments résidentiels frappés, selon le maire de Kyiv Vitali Klitschko. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

Un ancien commandant des forces américaines en Europe a déclaré que les frappes sur Kyiv visaient à humilier les dirigeants occidentaux alors qu’ils se réunissaient pour les sommets du G-7 et de l’OTAN.

“La Russie dit:” Nous pouvons faire cela toute la journée. Vous êtes impuissants à nous arrêter “”, a déclaré le lieutenant-général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant général des forces de l’armée américaine en Europe. “Les Russes humilient les dirigeants de l’Occident.”

Dans une interview téléphonique, Hodges a déclaré que la Russie n’avait pas de stocks illimités de missiles de précision et que “s’ils les utilisent, ce sera dans un but particulier”.

Il a dit qu’il était difficile de dire avec certitude si les immeubles d’appartements étaient délibérément ciblés ou si des missiles se sont égarés.

Pendant ce temps, les troupes russes se sont battues pour consolider leurs gains dans l’est du pays en luttant pour avaler le dernier bastion ukrainien restant dans la province de Louhansk. Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré dimanche que la Russie menait d’intenses frappes aériennes sur la ville de Lysychansk, détruisant sa tour de télévision et endommageant gravement un pont routier.

“Il y a beaucoup de destructions. Lysychansk est presque méconnaissable”, a-t-il écrit sur Facebook.

Lysychansk et la ville voisine de Sievierodonetsk ont ​​été au centre d’une offensive russe visant à capturer toute la région orientale du Donbass en Ukraine et à détruire les troupes ukrainiennes défendant un territoire qui n’est pas encore contrôlé par les séparatistes soutenus par Moscou.

Haidai a confirmé samedi que Sievierodonetsk, y compris une usine chimique où des centaines de soldats et de civils ukrainiens étaient enfermés, était tombée aux mains des combattants russes et séparatistes.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré samedi soir que les forces séparatistes soutenues par la Russie et Moscou contrôlent désormais Sievierodonetsk et les villages qui l’entourent. Il a déclaré que la tentative des forces ukrainiennes de transformer l’usine d’Azot en un “centre de résistance tenace” avait été contrecarrée.

La capture de Lysychansk donnerait aux forces russes le contrôle de chaque colonie majeure de la province, une étape importante vers l’objectif de la Russie de capturer l’ensemble du Donbass. Les Russes et les séparatistes contrôlent environ la moitié de Donetsk, la deuxième province du Donbass.

Samedi, la Russie a également lancé des dizaines de missiles sur plusieurs zones à travers le pays loin du cœur des batailles orientales. Certains des missiles ont été tirés par des bombardiers russes à longue portée Tu-22 déployés depuis la Biélorussie pour la première fois, a indiqué le commandement aérien ukrainien.

Le bombardement a précédé une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, au cours de laquelle Poutine a annoncé que la Russie prévoyait de fournir à la Biélorussie le système de missiles Iskander-M.

