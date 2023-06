Ukraine. La Russie est « prête à attaquer une centrale nucléaire émettant des radiations » | Nouvelles du monde

L’usine de Zaporizhzhia utilise toujours des systèmes de refroidissement essentiels pour la sécurité (Photo: Reuters / EPA) Poutine est sur le point d’ordonner une « attaque terroriste » avec des pertes civiles dévastatrices sur une centrale nucléaire ukrainienne, Volodymyr Zelensky a mis en garde. Le président ukrainien a déclaré que ses officiers du renseignement avaient eu connaissance d’un complot qui impliquerait « la libération de radiations » de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. D’autres pays européens pourraient être touchés, a-t-il poursuivi, car « le rayonnement ne connaît pas de frontières nationales et les personnes qu’il frappe ne sont déterminées que par la direction du vent ». Les Russes « envisagent » de lancer l’attaque mais ont « préparé tout » le nécessaire, a ajouté M. Zelensky. Son avertissement, qui est venu dans une déclaration vidéo, fait suite aux affirmations du chef des espions ukrainiens selon lesquelles la Russie a posé des mines à Zaporizhzhia depuis son occupation en février dernier. Kyrylo Budanov, chef du renseignement de défense ukrainien, a déclaré que les mines étaient placées sous le bassin de refroidissement de l’usine, un grand réservoir artificiel utilisé pour maintenir les machines à des températures sûres. Les six cœurs de réacteur de la centrale ont été mis en « arrêt à froid », ce qui signifie qu’il est peu probable qu’endommager ou détruire l’étang provoque une catastrophe à l’échelle de Tchernobyl – lorsqu’un réacteur fond et explose. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Mais un certain nombre d’autres systèmes de refroidissement essentiels à la sécurité doivent encore fonctionner et pourraient entraîner de graves fuites de rayonnement en cas de panne. Plus : Tendance

Le Kremlin a rejeté l’allégation de l’Ukraine comme « un autre mensonge ». M. Zelensky n’a pas fondé sur quelles preuves l’affirmation était basée, mais a ajouté: « Le monde a été averti, donc le monde peut et doit agir. » « Nous partageons toutes les informations disponibles avec nos partenaires – tout le monde dans le monde. Toutes les preuves. L’Europe, l’Amérique, la Chine, le Brésil, l’Inde, le monde arabe, l’Afrique, tous les pays, absolument tout le monde devrait le savoir. Organisations internationales. Tous. «Il ne devrait jamais y avoir d’attaques terroristes contre des centrales nucléaires, où que ce soit. Cette fois, il ne devrait pas en être comme avec Kakhovka : le monde a été averti, donc le monde peut et doit agir. Il a été précédemment suggéré que la Russie pourrait envisager de simuler une fuite de rayonnement à Zaporizhzhia afin d’entraver la nouvelle contre-offensive de l’Ukraine. Les services de renseignement de la défense ukrainiens ont affirmé avoir identifié un plan visant à bombarder la centrale et à annoncer une fuite radioactive majeure, ce qui forcerait une enquête par des autorités nucléaires indépendantes, au cours de laquelle toutes les hostilités seraient forcées de cesser. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

