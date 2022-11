Ukraine : la Russie bombarde alors que les conditions de combat exténuantes de l’hiver se profilent

KHERSON, Ukraine –

Les forces russes ont frappé l’est et le sud de l’Ukraine tôt dimanche alors que les équipes de services publics se précipitaient pour rétablir l’électricité, l’eau et le chauffage avec l’apparition de la neige et des températures glaciales, tandis que les civils continuaient de quitter la ville méridionale de Kherson en raison de la dévastation causée par les attaques récentes et leurs peurs de plus en avant.

Avec des chutes de neige persistantes recouvrant la capitale, Kyiv, dimanche, les analystes ont prédit que le temps hivernal – apportant avec lui un terrain gelé et des conditions de combat exténuantes – pourrait avoir un impact croissant sur le conflit qui fait rage depuis que les forces russes ont envahi l’Ukraine il y a plus de neuf mois. .

Les deux parties étaient déjà embourbées par de fortes pluies et des conditions boueuses sur le champ de bataille, ont déclaré des experts.

Après une série fulgurante de frappes d’artillerie russe sur les infrastructures qui ont commencé le mois dernier, les travailleurs se sont déployés 24 heures sur 24 pour rétablir les services de base essentiels, car de nombreux Ukrainiens n’ont été contraints de faire face qu’à quelques heures d’électricité par jour – si n’importe quel.

Ukrenergo, l’opérateur public du réseau électrique, a déclaré dimanche que les producteurs d’électricité fournissaient désormais environ 80% de la demande, contre 75% la veille.

Les privations ont ravivé les joutes entre le président ukrainien et le maire de Kyiv. Le maire Vitali Klitschko s’est défendu dimanche contre les allégations du président Volodymyr Zelenskyy selon lesquelles trop d’habitants de Kyiv étaient toujours sans électricité et qu’il n’y avait pas suffisamment de centres pour s’approvisionner en nourriture, en eau, en électricité et autres produits essentiels.

Kitschko a écrit sur Telegram que des centaines de ces centres sont en activité, ainsi que des centaines de générateurs d’urgence, ajoutant que “je ne veux pas, surtout dans la situation actuelle, entrer dans des batailles politiques. C’est ridicule”.

Le président et le maire se sont sporadiquement disputés depuis que Zelenskyy a pris ses fonctions en 2019. Zelenskyy a accusé Klitschko et les fonctionnaires qui l’entourent de corruption, tandis que Klitschko soutient que le bureau du président l’a mis sous pression politique.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion qui surveille de près les développements en Ukraine, a déclaré que les rapports des deux côtés indiquaient que de fortes pluies et de la boue avaient eu un impact, ainsi qu’un gel plus large attendu le long des lignes de front dans les prochains jours. .

“Il n’est pas clair si l’une ou l’autre des parties planifie ou se prépare activement à reprendre des opérations offensives ou contre-offensives majeures à ce moment-là, mais les facteurs météorologiques qui ont entravé ces opérations commenceront à se lever”, a-t-il déclaré dans une note publiée samedi.

L’ISW a déclaré que les forces russes creusaient plus à l’est de la ville de Kherson, d’où les forces ukrainiennes les avaient expulsées il y a plus de deux semaines, et continuaient “les tirs d’artillerie de routine” sur le Dniepr.

Le groupe de réflexion a également cité des informations selon lesquelles les forces russes déplaçaient plusieurs systèmes de lancement de roquettes et de missiles sol-air vers des positions plus proches de la ville dans le cadre d’un éventuel plan visant à accélérer “le rythme des frappes de roquettes et de missiles anti-aériens contre le sol”. des cibles au nord du Dniepr dans les prochains jours. »

La ville de Kherson, qui a été libérée il y a plus de deux semaines – un développement que Zelenskyy a qualifié de tournant dans la guerre – a fait face à d’intenses bombardements ces derniers jours par les forces russes à proximité.

Le haut responsable de l’ONU en Ukraine a déclaré que les civils, dont beaucoup déploraient des conditions invivables et craignaient d’autres frappes à venir, ont continué à affluer de Kherson dimanche.

“Le niveau de destruction, l’ampleur de la destruction, ce qui est nécessaire dans la ville et dans l’oblast — c’est énorme”, a déclaré la coordinatrice résidente de l’ONU, Denise Brown, faisant référence à la région. Les équipes de l’ONU transportaient des fournitures telles que de la nourriture, de l’eau, des matériaux pour les abris, des médicaments, des couvertures et des matelas, a-t-elle déclaré.

“Le temps presse, bien sûr, avant que cela ne devienne une catastrophe absolue”, a déclaré Brown à l’Associated Press à Kherson.

Galina Lugova, chef de l’administration militaire de la ville, a déclaré dans une interview que des trains d’évacuation avaient été alignés et des abris anti-bombes installés dans tous les quartiers de la ville avec des cuisinières, des lits, des trousses de premiers soins et des extincteurs.

“Nous nous préparons à un hiver dans des conditions difficiles, mais nous ferons tout pour assurer la sécurité des gens”, a déclaré Lugova. Son plus grand souci, dit-elle, était “les bombardements qui s’intensifient chaque jour. Des bombardements, des bombardements et encore des bombardements”.

Sur les routes hors de la ville, certains habitants ont estimé qu’ils n’avaient d’autre choix que de partir.

“Avant-hier, des tirs d’artillerie ont touché notre maison. Quatre appartements ont brûlé. Des fenêtres ont volé en éclats”, a déclaré Vitaliy Nadochiy, en sortant avec un terrier sur les genoux et un drapeau ukrainien suspendu à un pare-soleil. « Nous ne pouvons pas être là. Il n’y a ni électricité, ni eau, ni chauffage. Alors nous partons chez mon frère.

Dans la région orientale de Donetsk, cinq personnes ont été tuées dans des bombardements au cours de la dernière journée, a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko. Des bombardements nocturnes ont été signalés par des dirigeants régionaux dans les régions de Zaporizhzhia et de Dnipropetrovsk à l’ouest. En outre, il a déclaré que deux personnes avaient été tuées lors de tirs d’artillerie sur la ville de Kurakhove.

Le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré qu’une personne avait été tuée et trois blessées dans la région du nord-est.

Des roquettes russes ont touché dimanche des installations ferroviaires non précisées à Kryvyi Rih, la ville natale de Zelenskyy, selon un responsable régional. Aucune blessure n’a été immédiatement signalée.

Keaten a rapporté de Kyiv, en Ukraine. Mstyslav Chernov à Kherson a contribué à ce rapport.