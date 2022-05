Ukraine. La Russie accusée d’incitation au génocide dans un nouveau rapport

Les actions de la Russie en Ukraine fournissent suffisamment de preuves pour conclure que Moscou incite au génocide et commet des atrocités destinées à détruire le peuple ukrainien, selon le premier rapport indépendant sur les allégations de génocide dans ce pays.

Le rapport juridique, signé par plus de 30 éminents juristes et experts en génocide, accuse l’État russe de violer plusieurs articles de la Convention des Nations Unies sur le génocide. Il avertit qu’il existe un risque grave et imminent de génocide en Ukraine, étayant les accusations par une longue liste de preuves, notamment des exemples de massacres de civils, de déportations forcées et de rhétorique anti-ukrainienne déshumanisante utilisée par de hauts responsables russes.

Le rapport a été rédigé par le New Lines Institute for Strategy and Policy, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, et le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l’homme, basé au Canada, et devrait être publié vendredi, les auteurs envoyant des copies aux parlements. , les gouvernements et les organisations internationales du monde entier. Une copie préliminaire du rapport a été partagée exclusivement avec CNN.

“Nous avons réuni les meilleurs experts juridiques du monde entier qui ont ensuite examiné toutes les preuves et ils sont arrivés à la conclusion que la Fédération de Russie porte la responsabilité des violations de la convention sur le génocide en Ukraine”, a déclaré Azeem Ibrahim du New Lines Institute à CNN. Ibrahim s’est rendu en Ukraine en mars pour recueillir des preuves pour le rapport.

“Il s’agit d’un examen très approfondi et détaillé de nombreuses preuves”, a-t-il déclaré. “Ce que nous avons vu jusqu’à présent, c’est que cette guerre est de nature génocidaire, en termes de langage utilisé et de manière dont elle est exécutée. C’est très, très clair.”

En vertu de la Convention des Nations Unies sur le génocide, ses signataires ont l’obligation légale de prévenir le génocide – et le rapport exhorte la communauté internationale à agir.

“Nous n’avons pas le temps du tout, nous pensons qu’il existe un risque très sérieux de génocide”, a déclaré Ibrahim. “Chaque pays signataire de la convention sur le génocide, et c’est 151 pays dont la Fédération de Russie, chaque pays doit faire tout ce qu’il peut pour mettre un terme à cela, sinon ils enfreindront également la convention.”

Dans l’une des parties les plus effrayantes du rapport, le groupe fait une comparaison directe avec le massacre de Srebrenica en 1995, exhortant le monde à agir avant qu’il ne soit trop tard : « Les détails du meurtre de masse de plus de 7 000 garçons et hommes musulmans de Bosnie à Srebrenica n’a émergé devant la communauté internationale que lorsqu’il était trop tard pour empêcher un génocide qui s’est produit en quelques jours. En 2022, nous avons la capacité de suivre avec précision des atrocités similaires au fur et à mesure qu’elles se déroulent et de réagir en conséquence.

Le rapport pointe directement du doigt Moscou, accusant les hauts responsables russes d’avoir orchestré l’incitation au génocide et jeté les bases d’un futur génocide en niant à plusieurs reprises l’existence d’une identité ukrainienne.

Le Kremlin a vigoureusement désapprouvé la déclaration du président Joe Biden en avril selon laquelle il considérait les actions de la Russie en Ukraine comme un “génocide”.

Le rapport de New Lines et du Centre Raoul Wallenberg indique que l’État russe viole l’article II et l’article III (c) de la convention sur le génocide. L’article II de la convention stipule que le génocide est une tentative de commettre des actes “dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux”. L’article III (c) concerne “l’incitation directe et publique à commettre le génocide”.

Comme exemples de preuves que la Russie viole la convention, les experts soulignent les déclarations répétées du président russe Vladimir Poutine qui a clairement indiqué qu’il pensait que l’Ukraine n’avait pas le droit d’exister en tant qu’État indépendant.

Ils soulignent également le langage déshumanisant utilisé par les hauts responsables russes pour décrire les Ukrainiens – y compris des mondes comme « bestial », « subordonné » et « saleté » – ainsi que leur représentation de l’Ukraine comme un « État nazi » et un « État existentiel ». menace” pour la Russie.

Mais le rapport va plus loin que d’alléguer que la Russie a l’intention de commettre un génocide, accusant les forces russes de commettre “un schéma d’atrocités constantes et généralisées contre les civils ukrainiens collectivement” au cours de l’invasion.

Il indique que les massacres et les exécutions sommaires bien documentés à Bucha, Staryi Bykiv et dans les régions de Soumy et Tchernihiv, les attaques délibérées de la Russie contre des abris, des voies d’évacuation et des établissements de santé, ainsi que le ciblage et le bombardement aveugles de zones résidentielles, les viols, les sièges , les vols de céréales et les déportations forcées vers la Russie équivalent tous à un “schéma génocidaire de destruction”.

CNN a confirmé de manière indépendante bon nombre des atrocités mentionnées dans le rapport.

Le New Lines Institute et le Raoul Wallenberg Center ont précédemment enquêté sur les génocides des Rohingyas et des Ouïghours au Myanmar et en Chine respectivement, et ont produit le premier rapport qui a déterminé que les actions de la Chine au Xinjiang constituaient un génocide en vertu de la Convention sur le génocide.

L’équipe d’auteurs comprend David Scheffer, qui a joué un rôle central dans les pourparlers établissant la Cour pénale internationale en tant que premier ambassadeur itinérant des États-Unis pour les questions de crimes de guerre.

L’ancien ambassadeur du Canada à l’ONU Allan Rock et Charles Taku, l’avocat principal du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone étaient également impliqués.

Outre des juristes et des experts en génocide, l’équipe réunie par le New Lines Institute comprend également des enquêteurs du renseignement open source et des linguistes qui ont examiné des interceptions de communications et des témoignages.

