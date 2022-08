Ukraine. La résistance s’intensifie dans les zones occupées par la Russie

Kyiv, Ukraine –

Dans un défi croissant à l’emprise de la Russie sur les zones occupées du sud-est de l’Ukraine, les forces de guérilla fidèles à Kyiv tuent des responsables pro-Moscou, font sauter des ponts et des trains et aident l’armée ukrainienne en identifiant des cibles clés.

La résistance croissante a érodé le contrôle du Kremlin sur ces zones et a menacé ses plans d’organiser des référendums dans diverses villes comme un mouvement vers l’annexion par la Russie.

“Notre objectif est de rendre la vie insupportable aux occupants russes et d’utiliser tous les moyens pour faire dérailler leurs plans”, a déclaré Andriy, 32 ans, coordinateur du mouvement de guérilla dans la région du sud de Kherson.

Membre du groupe de résistance Zhovta Strichka – ou “Ruban jaune” -, Andriy s’est entretenu avec l’Associated Press à condition de ne pas être pleinement identifié pour éviter d’être retrouvé par les Russes. Le groupe tire son nom de l’une des deux couleurs nationales de l’Ukraine, et ses membres utilisent des rubans de cette teinte pour marquer les cibles potentielles d’attaques de guérilla.

Les troupes ukrainiennes ont récemment utilisé un lance-roquettes multiple fourni par les États-Unis, connu sous le nom de HIMARS, pour frapper un pont stratégique sur le Dniepr à Kherson, coupant ainsi le principal lien d’approvisionnement des Russes. La ville de 500 000 habitants, saisie par les troupes russes au début de la guerre, a été inondée de tracts de la résistance, menaçant les responsables soutenus par Moscou.

Juste avant l’attaque du pont, des tracts sont apparus disant : « Si HIMARS ne peut pas le faire, un partisan aidera.

“Nous donnons à l’armée ukrainienne des coordonnées précises pour diverses cibles, et l’aide de la guérilla rend les nouvelles armes à longue portée, en particulier HIMARS, encore plus puissantes”, a déclaré Andriy à l’AP. “Nous sommes invisibles derrière les lignes russes, et c’est notre force.”

Alors que les forces ukrainiennes intensifient leurs attaques dans la région et reprennent certaines zones à l’ouest du Dniepr, l’activité de guérilla a également augmenté.

Ils se coordonnent avec les forces d’opérations spéciales de l’armée ukrainienne, ce qui les aide à développer des stratégies et des tactiques. Ces forces sélectionnent également des cibles et créent un site Web contenant des conseils sur la manière d’organiser la résistance, de préparer des embuscades et d’échapper à une arrestation. Un réseau de caches d’armes et de cachettes secrètes a été établi dans les zones occupées.

Des bombes ont été placées près des bâtiments administratifs, au domicile des fonctionnaires et même sur leurs trajets vers le travail.

Un explosif placé sur un arbre a explosé au passage d’un véhicule transportant le chef de la prison de Kherson, Yevgeny Sobolev, bien qu’il ait survécu à l’attaque. Un véhicule de police a été touché par un éclat d’obus, blessant grièvement deux policiers, dont l’un est décédé plus tard. Le chef adjoint de l’administration locale de Nova Kakhovka est décédé des suites de ses blessures après avoir été abattu ce week-end.

Les guérilleros ont tenté à plusieurs reprises de tuer Vladimir Saldo, le chef de l’administration temporaire de la région de Kherson soutenue par la Russie, offrant une prime d’un million de hryvnias (environ 25 000 dollars). Son assistant, Pavel Slobodchikov, a été tué par balle dans son véhicule, et un autre fonctionnaire, Dmytry Savluchenko, a été tué par une voiture piégée.

Les attaques ont incité Moscou à envoyer des unités anti-guérilla à Kherson, a déclaré Saldo.

“Chaque jour, des unités spéciales de Russie détectent deux ou trois caches contenant des armes pour des activités terroristes”, a déclaré Saldo sur sa chaîne d’application de messagerie. “La saisie d’armes aide à réduire la menace de sabotage.”

Au début de l’occupation, des milliers d’habitants ont organisé des manifestations pacifiques. Mais l’armée russe les a rapidement dissous et arrêté des militants, radicalisant la résistance.

Oleksandr Kharchikov, 41 ans, de Skadovsk, photographe de mariage devenu activiste, a déclaré avoir été battu et torturé après avoir été arrêté lors d’une opération de sécurité russe.

« Les Russes m’ont torturé pendant longtemps. Ils m’ont battu avec une batte de baseball, ils m’ont pincé les doigts avec des pinces et m’ont torturé avec des décharges électriques », a déclaré Kharchikov lors d’un entretien téléphonique. “J’ai subi une commotion cérébrale et une côte cassée, mais je ne leur ai donné aucune information, et cela m’a sauvé.”

Kharchikov a passé 155 jours sous occupation russe jusqu’à ce qu’il s’échappe.

« La répression s’intensifie. Ils créent des conditions insupportables pour les Ukrainiens, rendant de plus en plus difficile la survie sous l’occupation russe », a-t-il déclaré à l’AP.

Les Russes offraient 10 000 roubles (165 dollars) à toute personne demandant la citoyenneté russe pour renforcer leur emprise sur la région, a-t-il déclaré.

Moscou a introduit le rouble, mis en place des réseaux cellulaires russes et coupé la télévision ukrainienne dans la région. Des écrans géants diffusant des émissions télévisées russes ont été placés sur les principales places des villes.

Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, qui a également passé une longue période en captivité russe, a déclaré à l’AP qu’environ 500 militants ukrainiens avaient été arrêtés, dont beaucoup avaient été torturés. Certains ont disparu pendant des mois après leur arrestation.

En mai et juin, des guérilleros ont fait sauter deux ponts ferroviaires à Melitopol et fait dérailler deux trains militaires russes, a déclaré Fedorov.

“Le mouvement de résistance poursuit trois objectifs : détruire les armes russes et les moyens de les fournir, discréditer et intimider les occupants et leurs collaborateurs, et informer les services spéciaux ukrainiens des positions ennemies”, a-t-il ajouté.

La Russie a réagi en renforçant les patrouilles et en effectuant des ratissages réguliers pour les personnes soupçonnées de liens avec la guérilla. Au cours de ces raids, ils vérifient les téléphones et arrêtent ceux qui portent des symboles ukrainiens ou des photos de parents en uniforme militaire.

« Lors d’une opération de nettoyage, les Russes scellent tout le quartier, arrêtent la circulation vers et depuis celui-ci, et passent méthodiquement d’un appartement à l’autre. S’ils trouvent des symboles ukrainiens ou un lien avec l’armée ukrainienne, ils mettent tous les membres de la famille dans un camp de filtration », a déclaré Fedorov.

“Dans le meilleur des cas, on dit aux gens : ‘Sortez d’ici si vous êtes contre la Russie’, mais il arrive aussi que certaines personnes disparaissent”, a-t-il dit.

Sur la population d’avant-guerre de Melitopol de 150 000 habitants, plus de 60 000 personnes sont parties.

Les responsables pro-Moscou se préparent à un éventuel référendum sur Melitopol et d’autres zones occupées rejoignant la Russie, menant des raids de sécurité et distribuant des passeports russes, a déclaré Fedorov.

« Nous allons contrecarrer le référendum russe. Nous ne permettrons pas de voter sous des canons russes », a-t-il déclaré, ajoutant que pas plus de 10 % de la population sympathise avec Moscou et que la moitié a fui.

Les guérilleros ont attaché des rubans jaunes sur les bâtiments où le vote doit avoir lieu, avertissant les habitants qu’ils pourraient être visés par des bombes lors du scrutin.

La résistance va des militants radicaux aux enseignants et retraités qui chantent des chansons ukrainiennes dans les parcs et portent secrètement des rubans jaunes et bleus.

“Les Russes s’attendaient à recevoir des fleurs, mais ils ont fait face au fait que la plupart des gens se considèrent comme des Ukrainiens et sont prêts à offrir une résistance sous diverses formes – de la collecte d’informations à l’incendie et à l’explosion des occupants”, a déclaré Oleksii Aleksandrov, qui possédait un restaurant dans le port sud de Marioupol.

Dans un récent geste de défi à Marioupol, un jeune homme enveloppé d’un drapeau ukrainien se tenait dans une rue à côté du théâtre détruit par les bombes russes. La photo s’est répandue dans les médias ukrainiens et le président Volodymyr Zelenskyy l’a salué dans un discours à la nation.

“C’était une chose très courageuse à faire, et je voudrais le remercier pour son action”, a déclaré Zelenskyy. “Cet homme est l’une des nombreuses personnes qui attendent le retour de l’Ukraine et n’accepteront l’occupation en aucune circonstance.”

Bien que le sentiment pro-Moscou soit fort dans le Donbass, le cœur industriel ukrainien majoritairement russophone, un mouvement de guérilla y a également émergé.

Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que six soldats russes avaient été blessés le mois dernier lorsque leur véhicule avait explosé par des guérilleros dans la ville de Sievierodonetsk peu après sa prise. Ils ont également ciblé les chemins de fer, perturbant les expéditions de munitions russes et d’autres fournitures.

“Les guérilleros ont agi avec beaucoup de succès”, a déclaré Haidai à l’AP. « Ils n’ont pas seulement distribué des tracts. Ils ont également détruit des infrastructures. Cela aide beaucoup à ralentir les attaques et les avancées russes.

Les observateurs disent que le mouvement de guérilla varie selon les régions et qu’il est dans l’intérêt des deux camps d’exagérer son ampleur.

“Les Russes le font pour justifier leurs répressions sur les territoires occupés tandis que les Ukrainiens cherchent à démoraliser les forces russes et à vanter leurs victoires”, a déclaré Vadim Karasev, chef du groupe de réflexion de l’Institut des stratégies mondiales basé à Kyiv. “Il est difficile de croire les histoires d’Ukrainiens qui nourrissent les soldats russes avec des gâteaux empoisonnés, mais parfois les mythes fonctionnent mieux que les faits.”

Yuras Karmanau a rapporté de Tallinn, Estonie.

