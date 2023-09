Ukraine : la livraison américaine de l’ATACMS pourrait s’avérer cruciale – mais elle suscite la controverse | Actualités américaines

Ils ont un nom accrocheur. On les appelle des « attaquez-les ».

Il s’agit d’un jeu de mots sur l’acronyme ATACMS, qui signifie Army Tactical Missile System.

Pour vous et moi, c’est un missile à longue portée.

Il a une portée d’environ 180 milles, il est guidé, il peut être tiré depuis L’Ukraine flotte existante de systèmes de lancement de missiles et Le président Zelensky les commandants du champ de bataille le réclament depuis un certain temps.

Des sources ici à Washington m’ont confirmé que L’Amérique fournira un petit nombre d’ATACMS seront bientôt envoyés en Ukraine.

Utilisés de manière tactique, ils pourraient toucher les lignes d’approvisionnement russes et les sites de commandement/contrôle dans l’est de l’Ukraine occupée par la Russie.

L’Ukraine dispose déjà de missiles de croisière Storm Shadow qui ont une portée plus longue que l’ATACMS. Mais ceux-ci doivent être lancés depuis des avions de combat. Ils ont besoin de beau temps et d’une force aérienne compétente. L’Ukraine manque d’avions de combat.

L’ATACMS peut être lancé depuis le sol par tous les temps, au point le plus proche de la ligne de front au-delà de laquelle se trouve la cible. C’est tactiquement avantageux.

L’Amérique avait un certain nombre de préoccupations concernant la fourniture d’ATACMS à l’Ukraine.

Premièrement, l’inquiétude persistante quant à la manière dont la Russie réagirait aux armes occidentales toujours plus sophistiquées sur le champ de bataille, surtout si ces armes étaient capables de frapper en Russie même.

Compte tenu des positions de la ligne de front actuelle et de la portée des ATACMS, cela constituerait une incitation à frapper le territoire russe.

La deuxième préoccupation particulière de l’ATACMS est l’approvisionnement. Il est entendu que le stock américain de missiles n’est pas à un niveau qui permette aux responsables américains de se sentir tout à fait à l’aise pour en remettre une grande quantité à l’Ukraine.

Certaines variantes dormantes de l’arme pourraient être plus disponibles, et nous savons également que la dernière « Loi sur l’autorisation de la défense nationale » a donné l’ordre d’acquérir et de produire près de 2 000 ATACMS supplémentaires – peut-être pour combler l’approvisionnement fourni à l’Ukraine.

Une dichotomie intéressante apparaît dans la politique américaine en ce qui concerne l’Ukraine.

À gauche, parmi les politiciens du Parti démocrate, il existe un soutien massif en faveur d’un soutien financier et matériel continu à l’Ukraine.

La dichotomie se situe à droite. Certains au sein du Parti républicain, une minorité bruyante profondément alignée sur Donald Trumps’opposent à tout financement en faveur de l’Ukraine qui, selon eux, se présente sous la forme de « chèques en blanc ».

D’autres, issus du noyau plus traditionnel du Parti républicain, soutiennent que l’impasse sur le champ de bataille et les inquiétudes du caucus trumpien auraient pu être évitées si Président Biden fourni toutes les armes nécessaires bien plus tôt.

Mais bien sûr, nous ne saurons jamais comment Le président Poutine aurait réagi si l’Occident avait déployé toutes ses armes pour que l’Ukraine puisse les utiliser au début de cette guerre sanglante.