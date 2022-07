Ukraine. La guerre avec la Russie devient routinière – mais les soldats sont secoués par la mort de civils | Nouvelles du monde

Les Ukrainiens s’habituent peut-être aux coûts associés à une guerre.

Mais les décès de civils sont irréconciliables, selon un volontaire de première ligne, qui a parlé au podcast Ukraine War Diaries de Sky News.

Seva est un chef d’entreprise de 40 ans, qui effectue des ravitaillements hebdomadaires pour les soldats ukrainiens dans l’est du pays. Il dit que la guerre avec la Russie devenait “vraiment routinière”.

Abonnez-vous aux journaux de guerre ukrainiens sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Spreaker

“Nous ne sommes pas tellement excités par les nouvelles du front tous les jours parce qu’on s’y habitue”, dit-il.

“La seule chose à laquelle tu ne peux pas t’habituer [to is] quand la Russie bombarde et lance des missiles sur les civils et les villes tous les jours, tous les matins. Vous avez lu aux nouvelles que des enfants sont tués, des civils sont tués.

“Nous pouvons nous habituer aux alarmes. Nous pouvons nous habituer aux nouvelles du front. Nous pouvons nous habituer à perdre certains de nos amis qui sont maintenant dans l’armée.

“Mais il est impossible de prendre facilement ce qui se passe tous les jours [to] des civils et des villes civiles loin, très loin de la ligne de front.”

Seva est originaire de la ville de Dnipro, dans l’est de l’Ukraine, et enregistre des rapports de témoins oculaires pour Sky News depuis les premiers jours de la guerre, en utilisant les notes vocales de WhatsApp.

Image:

Seva enregistre son expérience de la guerre pour Sky News depuis les premiers jours de l’invasion russe



Dans son dernier journal, enregistré alors que la Russie progressait vers les villes clés de Kramatorsk et Sloviansk, Seva fait un ravitaillement vital à ses amis en première ligne dans l’est de l’Ukraine.

“Nous avons financé une collecte de fonds, acheté un SUV et l’avons ramené d’Allemagne”, explique-t-il.

“Il a été peint gratuitement par nos bénévoles en vert, et hier, j’ai [drove] en première ligne et [gave] cette voiture aux gars d’une des brigades mécanisées.

“Il a 18 ans, mais il roule et fonctionne toujours bien, donc en fait, il a été d’une grande aide pour les gars en première ligne.”

Par les créateurs du Storycast primé de Sky News, Ukraine War Diaries est un podcast hebdomadaire qui suit ceux qui vivent sur la nouvelle ligne de front de l’Europe et ceux qui y ont échappé.

Producteur : Robert Mulhern

Production numérique : David Chipakupaku