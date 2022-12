Ukraine. La chute rapide d’une ville clé laisse des questions sans réponse

KHERSON, Ukraine –

Lorsqu’une centaine de soldats russes sont entrés dans le parc Lilas de Kherson le matin du 1er mars, Oleh Shornik était l’un des quelque 20 volontaires ukrainiens légèrement armés qui n’avaient aucune chance contre eux.

L’armée ukrainienne était introuvable et les troupes russes dans des véhicules blindés étaient facilement entrées dans le quartier de Shumensky, ouvrant le feu et envoyant des éclats d’obus partout, ont déclaré des témoins. Les civils qui se rendaient au travail ont été touchés lors de la courte et féroce bataille. Les volontaires, cachés parmi les arbres du parc, ont été abattus si rapidement qu’ils n’ont même pas pu lancer les cocktails Molotov qu’ils avaient préparés.

“Ils n’ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit”, a déclaré Anatolii Hudzenko, qui se trouvait à l’intérieur de sa maison à côté du parc lors de l’attaque, dans une interview à l’Associated Press.

Laissés apparemment à eux-mêmes, les volontaires civils sont rapidement tombés. Un jour plus tard, Kherson aussi.

Des milliers de soldats russes, venus de la péninsule de Crimée le 24 février, ont capturé la ville sur le Dniepr si rapidement que de nombreux habitants disent s’être sentis abandonnés par l’armée ukrainienne et son retrait rapide, laissant la ville sans défense adéquate.

Mais la position condamnée à Lilac Park était-elle un acte futile et précoce de résistance à ce qui est devenu une occupation russe sanglante de Kherson ? Était-ce dû à la retraite précipitée de l’armée ukrainienne afin qu’elle puisse se regrouper pour combattre un autre jour – voire reprendre la ville plus tard en novembre ? Ou était-ce le résultat d’une trahison par des responsables de la sécurité ukrainiens de haut niveau collaborant avec Moscou ?

Il est possible que ce soit une combinaison de tout cela.

Maintenant que la Russie s’est retirée de Kherson suite à la contre-offensive de l’Ukraine dans le sud, les habitants veulent savoir pourquoi les forces de Moscou ont pu envahir la ville si facilement.

“Il y a plus de questions que de réponses à cette histoire”, a déclaré Svetlana Shornik, debout devant la tombe de son ex-mari pour la première fois parce que les Russes avaient bloqué l’accès au cimetière pendant qu’ils occupaient la ville.

Outre les volontaires tués dans le parc, environ cinq autres ont été tués ce jour-là à un rond-point à proximité.

Les familles des morts disent qu’elles essaient en vain depuis des mois d’obtenir des informations de l’armée et du gouvernement afin de pouvoir tirer un trait sur la mort de leurs proches.

“Je sais très peu de choses”, a déclaré Nadiia Khandusenko, racontant le peu de faits qu’elle connaît sur la mort de son mari, Serhii, qui a également été tué à Lilac Park.

Essuyant ses larmes, Shornik a déclaré à l’AP qu’elle pensait que son ex-mari avait probablement souffert dans ses dernières minutes parce qu’une autopsie a révélé que le policier à la retraite de 53 ans avait reçu une balle dans le poumon. Les corps sont restés étendus sur le sol ensanglanté du parc pendant trois jours parce que les Russes ne permettaient pas qu’ils soient enterrés, ont déclaré des habitants.

“Ce sont des héros”, a déclaré Shornik. “Ils défendaient pratiquement (la ville) à mains nues”, a-t-elle déclaré.

___

La Force de défense territoriale ukrainienne a commencé à fonctionner juste avant l’invasion russe. Milice volontaire sous le commandement du ministère de la Défense, elle était composée de civils, de réservistes à temps partiel et d’anciens soldats pour combattre aux côtés des militaires réguliers.

Malgré leur manque de formation et d’équipement, les volontaires ont joué un rôle crucial dans la guerre et ont été l’une des principales raisons pour lesquelles Kyiv n’a pas été occupée, a déclaré Mykhailo Samus, fondateur du New Geopolitics Research Network, un groupe de réflexion ukrainien.

“Quand un groupe de sabotage (russe) entre dans une ville, ils s’attendent à voir des civils, mais ils ont trouvé beaucoup de gens avec des fusils Kalachnikov et c’était un désastre pour les Russes”, a déclaré Samus.

Les volontaires civils n’ont pas pu retenir les forces russes de Kherson, une ville portuaire avec une population d’avant-guerre de 280 000 habitants qui abrite une industrie de construction navale.

Kherson se trouve juste au nord de la Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014. Lorsque l’Ukraine contrôlait la ville, elle a pu couper l’eau douce de la péninsule, et le président russe Vladimir Poutine a parlé de la nécessité de rétablir l’approvisionnement en eau comme une raison d’envahir .

Plate et marécageuse, la région de Kherson possède peu de forêts ou d’autres barrières naturelles pour arrêter les chars et les troupes de la Crimée voisine qui abrite la flotte et les bases aériennes russes de la mer Noire.

En outre, des responsables ukrainiens tels que le maire de Kherson, Ihor Kolykhaev, ont déclaré au journal Ukrainska Pravda en mai que l’échec de la destruction des ponts clés menant aux régions de Kherson et de Zaporizhzhia était une erreur qui a aidé les Russes, bien qu’il ait souligné qu’il n’était pas un militaire. homme.

Pendant ce temps, l’armée ukrainienne, en infériorité numérique, s’était retirée de Kherson pour la ville méridionale de Mykolaïv, a déclaré le major Oleksandr Fedyunin, un porte-parole militaire.

Ce retrait “a assuré la capacité de survie des troupes et n’a pas permis à l’ennemi d’acquérir la supériorité du feu dans les airs”, a déclaré Bohdan Senyk, porte-parole en chef de l’armée.

La capture rapide de Kherson a soulevé des questions quant à savoir si les collaborateurs ukrainiens ont aidé l’invasion russe.

“La Russie a fait infiltrer ses agents dans les forces de sécurité ukrainiennes, et le nettoyage par Kyiv a été lent et inefficace”, a déclaré Orysia Lutsevych, responsable du forum Ukraine du groupe de réflexion Chatham House basé à Londres. “Le coût de cette trahison a été une perte humaine élevée.”

Le 1er avril, le président Volodymyr Zelenskyy a limogé deux hauts responsables de l’agence ukrainienne de sécurité intérieure SBU, dont le chef de la branche régionale de Kherson, leur retirant leur grade de généraux pour avoir violé leur serment d’allégeance militaire. Il les a appelés “anti-héros” et a déclaré qu’ils “avaient du mal à déterminer où se trouve leur patrie”.

Il a ajouté : “Je n’ai pas le temps maintenant de m’occuper de tous les traîtres, mais ils seront tous punis.”

En outre, un assistant de l’un de ces responsables du SBU a été arrêté et fait face à des poursuites pour avoir prétendument remis des cartes de champs de mines et aidé à coordonner les frappes aériennes russes qui ont aidé les forces de Moscou, a déclaré Oleksandr Samoilenko, chef de la législature régionale de Kherson.

___

La prise de contrôle russe de Kherson – la seule capitale régionale à tomber pendant la guerre – a inauguré une dure occupation de huit mois qui a vu une résistance féroce de la part de ses civils restants, y compris des attaques contre des fonctionnaires installés à Moscou, des bombes posées et d’autres menaces. Moscou a introduit le rouble, mis en place des réseaux de téléphonie mobile russes et coupé la télévision ukrainienne dans la région. Les manifestations de rue ont été interdites.

Comme dans d’autres régions ukrainiennes saisies par la Russie, des responsables qui ont refusé de coopérer ont été enlevés, dont le maire de Kherson, Kolykhaev. Les habitants affirment avoir été confinés, battus, choqués, interrogés et menacés de mort dans au moins cinq sites de la ville et quatre autres dans la région élargie.

La région était l’une des quatre annexées illégalement par Moscou en septembre, bien que ses troupes aient été contraintes de se retirer des semaines plus tard alors que les Ukrainiens intensifiaient leurs attaques avec des missiles fournis par les États-Unis et coupaient les lignes d’approvisionnement des Russes. Les forces en retraite ont laissé derrière elles des mines et des pièges, des magasins et des restaurants fermés et une population traumatisée.

A Lilac Park, un petit mémorial rend hommage aux volontaires qui y sont tombés. Des couronnes sont attachées à quelques arbres, avec quelques roses jaunes et une plaque surmontée d’une croix et d’un petit drapeau ukrainien au sommet.

Il se lit comme suit : “Le 1er mars 2022, des combattants de la Défense territoriale ont été emmenés au paradis.”