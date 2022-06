Ukraine : la bataille du Donbass pourrait s’avérer décisive

Jour après jour, la Russie pilonne la région du Donbass en Ukraine avec une artillerie et des raids aériens incessants, progressant lentement mais régulièrement pour s’emparer du cœur industriel de son voisin.

Le conflit étant maintenant dans son quatrième mois, il s’agit d’une campagne à gros enjeux qui pourrait dicter le cours de toute la guerre.

Si la Russie l’emporte dans la bataille du Donbass, cela signifiera que l’Ukraine perd non seulement des terres, mais peut-être l’essentiel de ses forces militaires les plus capables, ouvrant la voie à Moscou pour s’emparer de plus de territoire et dicter ses conditions à Kyiv. Un échec russe pourrait jeter les bases d’une contre-offensive ukrainienne – et éventuellement conduire à des bouleversements politiques pour le Kremlin.

Après les premières tentatives bâclées de l’invasion pour capturer Kyiv et la deuxième plus grande ville de Kharkiv sans planification et coordination appropriées, la Russie a tourné son attention vers le Donbass, une région de mines et d’usines où les séparatistes soutenus par Moscou combattent les forces ukrainiennes depuis 2014. .

Tirant les leçons de ses faux pas antérieurs, la Russie avance plus prudemment là-bas, s’appuyant sur des bombardements à plus longue portée pour adoucir les défenses ukrainiennes.

Cela semble fonctionner : les forces russes mieux équipées ont fait des gains dans les régions de Lougansk et de Donetsk qui composent le Donbass, contrôlant plus de 95 % des premières et environ la moitié des secondes.

L’Ukraine perd entre 100 et 200 soldats par jour, a déclaré le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak à la BBC, car la Russie a « jeté à peu près tout ce qui n’est pas nucléaire sur le front ». Le président Volodymyr Zelenskyy avait précédemment estimé le nombre de morts à 100.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a décrit la situation de combat comme « extrêmement difficile », en faisant référence à une ancienne divinité du sacrifice en disant : « Le Moloch russe a beaucoup de moyens pour dévorer des vies humaines pour satisfaire son ego impérial ».

Lorsque la guerre tournait mal pour la Russie, beaucoup pensaient que le président Vladimir Poutine pourrait revendiquer la victoire après quelques gains dans le Donbass, puis sortir d’un conflit qui a gravement meurtri l’économie et épuisé ses ressources. Mais le Kremlin a clairement indiqué qu’il s’attend à ce que l’Ukraine reconnaisse tous les gains réalisés par la Russie depuis le début de l’invasion, ce que Kyiv a exclu.

Les forces russes contrôlent toute la côte de la mer d’Azov, y compris le port stratégique de Marioupol, toute la région de Kherson – une porte d’entrée clé vers la Crimée – et une grande partie de la région de Zaporizhzhia qui pourrait contribuer à une nouvelle poussée plus profonde en Ukraine, et peu s’attendent à ce que Poutine s’arrêtera.

Jeudi, il a établi des parallèles entre le conflit ukrainien et les guerres du XVIIIe siècle avec la Suède menées par Pierre le Grand. Aujourd’hui, comme à l’époque tsariste, « notre lot est de reprendre et de consolider » les terres russes historiques, a déclaré Poutine. Moscou a longtemps considéré l’Ukraine comme faisant partie de sa sphère d’influence.

Contrairement aux échecs antérieurs sur le champ de bataille, la Russie semble utiliser des tactiques plus conservatrices. Beaucoup s’attendaient à ce qu’il tente d’encercler les forces ukrainiennes avec un mouvement massif de tenailles du nord et du sud, mais au lieu de cela, il a utilisé une série de mouvements plus petits pour forcer une retraite et ne pas étendre ses lignes d’approvisionnement.

Keir Giles, un expert russe du groupe de réflexion Chatham House de Londres, a déclaré que la Russie « concentrait toute son artillerie sur une seule section de la ligne de front afin de se frayer un chemin en aplatissant tout sur son passage ».

Les responsables occidentaux louent toujours la capacité des forces ukrainiennes à défendre leur pays, ripostant avec acharnement et s’appuyant également sur l’artillerie et se retirant dans certaines sections tout en lançant de fréquentes contre-attaques.

« L’Ukraine a poursuivi une politique de défense flexible, cédant du terrain là où cela a du sens au lieu de s’accrocher à chaque centimètre carré du territoire », a déclaré Giles.

Un haut responsable occidental qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à discuter de la question sensible en public a déclaré que la campagne russe « continue d’être profondément troublée à tous les niveaux », notant que les forces de Moscou mettent « des semaines à accomplir même de modestes des objectifs tactiques tels que la prise de villages individuels.

Le mois dernier, les Russes ont perdu presque un bataillon entier dans une tentative ratée de traverser la rivière Siverskyi Donets et d’établir une tête de pont. Des centaines de personnes ont été tuées et des dizaines de véhicules blindés ont été détruits.

« Il y a un sentiment d’improvisation stratégique ou de confusion », a déclaré le responsable, prédisant qu’au cours de l’été, l’armée russe pourrait atteindre un « point où elle ne pourra plus générer efficacement une puissance de combat offensive ».

La Russie a un net avantage en matière d’artillerie dans la bataille du Donbass, grâce à un plus grand nombre d’obusiers lourds et de lance-roquettes et à des munitions abondantes. Les Ukrainiens ont dû faire preuve d’économie dans l’utilisation de leur artillerie, les Russes ciblant constamment leurs lignes de ravitaillement.

L’Ukraine a commencé à recevoir davantage d’armes lourdes des alliés occidentaux, qui ont fourni des dizaines d’obusiers et prévoient maintenant de commencer à livrer plusieurs lance-roquettes.

Poutine a averti que si l’Occident donnait à Kyiv des roquettes à plus longue portée qui pourraient toucher le territoire russe, Moscou pourrait toucher des cibles en Ukraine qu’elle a épargnées jusqu’à présent. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a également déclaré que la Russie pourrait réagir en saisissant davantage de terres comme zone tampon de ces armes.

Les gains territoriaux antérieurs de Moscou dans le sud, y compris la région de Kherson et une grande partie de la région voisine de Zaporizhzhia, ont incité les responsables russes et leurs délégués locaux à réfléchir à des plans visant à intégrer ces zones à la Russie ou à les déclarer indépendantes, comme le soi- appelées « républiques populaires » de Donetsk et Lougansk.

Des responsables ukrainiens et des analystes occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Moscou pourrait tenter de pousser son offensive dans la région fortement peuplée et industrialisée de Dnipro plus au nord, une avancée qui pourrait potentiellement couper l’Ukraine en deux et constituer une nouvelle menace pour Kyiv.

« Les objectifs russes dans le contexte de cette guerre évoluent en fonction de la situation sur le terrain », a déclaré Eleonora Tafuro Ambrosetti, analyste à l’Institut italien d’études politiques internationales basé à Milan.

« Leurs objectifs sont en quelque sorte suffisamment flexibles pour s’adapter au contexte sur le terrain », a-t-elle déclaré, notant que la Russie pourrait tenter de nuire à l’économie ukrainienne en s’emparant de l’ensemble du littoral pour refuser l’accès à la navigation.

Un haut général russe a déjà parlé de son intention de couper l’Ukraine de la mer Noire en s’emparant des régions de Mykolaïv et d’Odessa jusqu’à la frontière avec la Roumanie, une décision qui permettrait également à Moscou de construire un corridor terrestre vers la région séparatiste moldave de Transnistrie qui abrite une base militaire russe.

De telles ambitions dépendent toutes du succès de Moscou à l’Est. Une défaite dans le Donbass mettrait Kyiv dans une position précaire, avec de nouvelles recrues dépourvues des compétences des soldats aguerris combattant actuellement dans l’est et des approvisionnements en armes occidentales insuffisants pour repousser une poussée russe potentiellement plus profonde.

Les responsables ukrainiens ont balayé ces craintes, exprimant leur confiance dans le fait que leur armée peut tenir bon pour endiguer les avancées russes et même lancer une contre-attaque.

« Le plan de l’Ukraine est clair : Kyiv épuise l’armée russe, essayant de gagner du temps pour plus de livraisons d’armes occidentales, y compris des systèmes de défense aérienne, dans l’espoir de lancer une contre-offensive efficace », a déclaré l’analyste Mykola Sunhurovsky du Centre Razumkov, un Groupe de réflexion basé à Kyiv.

Philip Breedlove, un général à la retraite de l’US Air Force qui a été le commandant en chef de l’OTAN de 2013 à 2016, a mis en garde contre tout cessez-le-feu qui codifierait les gains de la Russie sur le champ de bataille.

« C’est comme élever un enfant de 2 ans », a-t-il déclaré. « Si vous permettez à un mauvais comportement de se maintenir, ou pire si vous récompensez un mauvais comportement, vous allez avoir plus de mauvais comportement. »

Lorsque la Russie a envahi la Géorgie en 2008, la réponse de Washington était inadéquate, et lorsque Moscou s’est emparé de la Crimée en 2014, « la réponse de l’Occident et des États-Unis à cela était inadéquate », a ajouté Breedlove.

Maintenant que la Russie est revenue pour plus, l’Occident a une autre chance de répondre. « La manière dont nous terminerons cette guerre décidera, à mon avis, si nous allons en voir davantage à l’avenir », a-t-il ajouté.

