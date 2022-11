Ukraine : Kyiv se prépare à un hiver sans chauffage ni électricité

Kyiv, Ukraine –

Le maire de Kyiv, la capitale de l’Ukraine, avertit les habitants qu’ils doivent se préparer au pire cet hiver si la Russie continue de frapper l’infrastructure énergétique du pays – et cela signifie qu’il n’est pas exclu de ne pas avoir d’électricité, d’eau ou de chauffage dans le froid glacial.

“Nous faisons tout pour éviter cela. Mais soyons francs, nos ennemis font tout pour que la ville soit sans chauffage, sans électricité, sans eau, en général, donc nous mourrons tous. Et l’avenir du pays et de la L’avenir de chacun de nous dépend de notre degré de préparation à différentes situations”, a déclaré le maire Vitali Klitschko aux médias d’État.

La Russie s’est concentrée sur la frappe de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine au cours du mois dernier, provoquant des pénuries d’électricité et des pannes de courant dans tout le pays. Kyiv devait avoir des coupures de courant toutes les heures dimanche dans certaines parties de la ville et de la région environnante.

Des coupures de courant continues étaient également prévues dans les régions voisines de Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv et Poltava, a déclaré l’opérateur énergétique public ukrainien, Ukrenergo.

Kyiv prévoit de déployer environ 1 000 points de chauffage, mais a noté que cela pourrait ne pas suffire pour une ville de trois millions d’habitants.

Alors que la Russie intensifie ses attaques contre la capitale, les forces ukrainiennes avancent vers le sud. Les habitants de la ville ukrainienne de Kherson, occupée par la Russie, ont reçu des messages d’avertissement sur leurs téléphones les exhortant à évacuer dès que possible, a annoncé dimanche l’armée ukrainienne. Les soldats russes ont averti les civils que l’armée ukrainienne se préparait à une attaque massive et ont dit aux gens de partir immédiatement vers la rive droite de la ville.

Les forces russes se préparent à une contre-offensive ukrainienne pour reprendre la ville méridionale de Kherson, qui a été capturée au début de l’invasion. En septembre, la Russie a illégalement annexé Kherson ainsi que trois autres régions d’Ukraine et a ensuite déclaré la loi martiale dans les quatre provinces.

L’administration installée par le Kremlin à Kherson a déjà déplacé des dizaines de milliers de civils hors de la ville.

La Russie “occupe et évacue” Kherson simultanément, essayant de convaincre les Ukrainiens qu’ils partent alors qu’en fait ils creusent, a déclaré Nataliya Humenyuk, porte-parole des Forces du Sud ukrainiennes, à la télévision d’État.

“Il y a des unités de défense qui ont creusé assez puissamment, un certain matériel a été laissé, des positions de tir ont été mises en place”, a-t-elle déclaré.

Les forces russes creusent également dans une région âprement disputée à l’est, aggravant les conditions déjà difficiles pour les habitants et l’armée ukrainienne en défense à la suite de l’annexion illégale de Moscou et de la déclaration de la loi martiale dans la province de Donetsk.

Les attaques ont presque complètement détruit les centrales électriques qui desservent la ville de Bakhmut et la ville voisine de Soledar, a déclaré Pavlo Kyrylenko, gouverneur ukrainien de la région. Les bombardements ont tué un civil et en ont blessé trois, a-t-il rapporté samedi soir.

“La destruction est quotidienne, sinon horaire”, a déclaré Kyrylenko à la télévision d’Etat.

Les séparatistes soutenus par Moscou ont contrôlé une partie de Donetsk pendant près de huit ans avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine fin février. Protéger la république autoproclamée des séparatistes était l’une des justifications du président russe Vladimir Poutine pour l’invasion, et ses troupes ont passé des mois à essayer de capturer toute la province.

Alors que la “plus grande brutalité” de la Russie se concentrait sur la région de Donetsk, les “combats constants” se poursuivaient ailleurs le long de la ligne de front qui s’étend sur plus de 1 000 kilomètres (620 miles), a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne.

Entre samedi et dimanche, la Russie a lancé quatre missiles et 19 frappes aériennes frappant plus de 35 villages dans neuf régions, de Tchernihiv et Kharkiv au nord-est à Kherson et Mykolaïv au sud, selon le bureau du président. Les frappes ont tué deux personnes et en ont blessé six, a indiqué le bureau.

Dans la ville de Donetsk de Bakhmut, 15 000 habitants restants vivaient sous des bombardements quotidiens et sans eau ni électricité, selon les médias locaux. La ville est attaquée depuis des mois, mais les bombardements ont repris après que les forces russes ont subi des revers lors des contre-offensives ukrainiennes dans les régions de Kharkiv et de Kherson.

La ligne de front se trouve désormais à la périphérie de Bakhmut, où des mercenaires du groupe Wagner, une société militaire russe de l’ombre, mèneraient la charge.

Yevgeny Prigozhin, fondateur du groupe qui est généralement resté sous le radar, joue un rôle plus visible dans la guerre. Dans un communiqué dimanche, il a annoncé le financement et la création de “centres de formation de milices” dans les régions russes de Belgorod et de Koursk, dans le sud-ouest, affirmant que les habitants étaient les mieux placés pour “lutter contre le sabotage” sur le sol russe. Les centres de formation s’ajoutent à un centre de technologie militaire que le groupe a annoncé ouvrir à Saint-Pétersbourg.

À Kharkiv, des responsables s’efforçaient d’identifier les corps retrouvés dans des fosses communes après le retrait des Russes, a déclaré Dmytro Chubenko, porte-parole du bureau du procureur régional, aux médias locaux.

Des échantillons d’ADN ont été prélevés sur 450 corps découverts dans une fosse commune de la ville d’Izium, mais les échantillons doivent être appariés avec des proches et jusqu’à présent, seules 80 personnes ont participé, a-t-il déclaré.

Parmi les bonnes nouvelles, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été reconnectée au réseau électrique ukrainien, ont rapporté dimanche les médias locaux. La plus grande centrale nucléaire d’Europe a besoin d’électricité pour maintenir les systèmes de refroidissement vitaux, mais elle fonctionnait avec des générateurs diesel de secours depuis que les bombardements russes ont coupé ses connexions extérieures.