Ukraine : Joly qualifie les attaques russes d’« odieuses »

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a qualifié mardi les dernières attaques de la Russie contre l’Ukraine d’« odieuses » et a déclaré qu’elle les condamnait « dans les termes les plus forts possibles ».

Joly a fait ce commentaire lors d’une conférence de presse conjointe à Tokyo à la suite d’une rencontre avec son homologue japonais Yoshimasa Hayashi.

La Russie a fait pleuvoir lundi des missiles de croisière sur des villes ukrainiennes animées lors de ce que les États-Unis ont qualifié de “frappes horribles”, tuant des civils et coupant l’électricité et la chaleur avec ses attaques aériennes les plus répandues depuis le début de la guerre.



