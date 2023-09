Ukraine : « J’ai perdu mon bras et j’ai mangé de la nourriture pour chien pour survivre » : une perte de membres sans précédent dans un pays déchiré par la guerre | Nouvelles du monde

« Entré! »

Un mot et la vie de Gosha a changé pour toujours.

Le mortier a explosé juste à côté du soldat ukrainien de 30 ans.

Si son ami Vasian n’avait pas crié, Gosha ne se serait pas retourné. Le mortier lui aurait explosé au visage. Au lieu de cela, c’était son bras.

« Le sang coulait à flots comme un enfer », se souvient Gosha.

Image:

Métal déformé et voitures cassées dans les ruines d’Azovstal





C’était début mai de l’année dernière. Les deux amis étaient au cœur d’un combat qui allait définir la férocité du Ukraine guerre.

« J’ai attrapé mon garrot et je le lui ai donné. ‘Plus haut, Vasian !’ Il l’a resserré. Ça n’a pas bien serré… et puis il a dit ‘putain, que dois-je faire ?’ Je me suis évanoui.

« Quand j’ai repris connaissance, j’ai dit : ‘Vasian, acheve-moi, parce que j’en ai fini avec ça' ».

Vasian ne le ferait pas. Il a refusé les supplications de son ami. Seize mois plus tard, dans une petite clinique de prothèses aux États-Unis, Gosha raconte une histoire d’horreur et de survie qui reflète un défi bien plus vaste.

Au moins 25 000 Ukrainiens ont perdu des membres depuis l’invasion de Vladimir Poutine l’année dernière.

Les chiffres précis sont difficiles à vérifier et pourraient être bien plus élevés.

Le nombre de soldats russes mutilés n’est pas connu, mais il est également considéré comme énorme.

Ni les responsables ukrainiens ni russes ne sont disposés officiellement à révéler un chiffre qui souligne le coût de la guerre.

Image:

Gosha est soignée par la clinicienne Michelle Intintoli





En savoir plus:

En images : le pilonnage d’Azovstal

Le chirurgien est entré clandestinement à Marioupol

Des milliers d’amputés

« Le nombre n’est pas officiel, et certains d’entre eux sont des pertes de membres multiples », explique Mike Corcoran, co-fondateur de la clinique, à propos de l’estimation ukrainienne de 25 000.

« C’est un stade rempli d’amputés. »

En 18 mois de guerre en Ukraine, il y a eu au moins 10 fois plus d’Ukrainiens amputés que d’Américains mutilés en 20 ans en Irak et en Afghanistan réunis.

Gosha est le 39e soldat ukrainien à venir au Centre médical d’orthèses et de prothèses (MCOP), juste à l’extérieur de Washington DC. Nous l’avons rencontré le jour où il a reçu pour la première fois un prototype de bras prothétique. C’est le début de plusieurs semaines de rééducation et de thérapie à la clinique.

Finalement, il repartira avec une version en fibre de carbone de son membre manquant.

Image:

Le prothésiste Mike Corcoran s’adresse à Sky News





Les cliniciens du MCOP sont des experts en prothèses militaires et ont passé deux décennies au centre médical Walter Reed de renommée mondiale à soigner des soldats américains.

Mais le défi de l’Ukraine est différent. À cela s’ajoutent l’intensité du conflit et les amputations rudimentaires.

Les sangles de premiers secours sur le champ de bataille, appelées garrots, conçues pour être attachées au membre juste au-dessus de la plaie afin d’endiguer le saignement, sont souvent placées trop haut et laissées en place trop longtemps. Le saignement est arrêté mais les cellules du membre sont tuées au passage.

La conséquence : un bras ou une jambe entière devra être retirée plutôt qu’une partie seulement. Et ce processus se déroule dans les conditions les plus horribles.

Image:

À l’intérieur des aciéries en ruine. Photo : AP





« Les gars pourrissaient vivants, c’était comme un film d’horreur »

Gosha a été blessé lors de la bataille pour l’aciérie Azovstal, dans la ville de Marioupol, dans l’est de l’Ukraine.

Le siège de deux mois s’est terminée le 17 mai 2022 avec la reddition des derniers soldats ukrainiens restants. Gosha était parmi eux et a été placé en détention par les Russes.

La bataille était déterminante par son intensité et, en fin de compte, par sa futilité.

Les unités du bataillon ukrainien Azov étaient coincées dans une petite partie de l’usine tentaculaire. Les soldats dormaient dans une pièce souterraine qui faisait également office de clinique sur le champ de bataille.

« Les gens étaient couchés ensemble, les uns à côté des autres. Ils ont amputé les bras et opéré dans la même pièce que nous », se souvient Gosha.

« Ils coupaient le bras de quelqu’un. Tout le monde regardait cela. Par terre, il y avait un sac rempli de bras et de jambes. »

Gosha explique comment les blessés gisaient dans une pièce longue et étroite bordée de rangées de lits superposés, sur trois ou quatre hauteurs.

« Les gars pourrissaient vivants, tout le monde puait, tout le monde avait une infection », explique Gosha.

Image:

La vie à l’intérieur de l’aciérie Azovstal vue sur la photo de Gosha





Après sa première amputation dans le bunker avec une scie à métaux, il a déclaré que la blessure « avait recommencé à s’envenimer », et son bras a donc été amputé à un point plus élevé.

Deux semaines plus tard, l’aciérie est prise par les Russes. En tant que prisonnier de guerre, Gosha a passé plus d’un mois sans eau courante ni analgésiques.

Il a décrit comment les « orcs » – son argot pour les Russes – ont également pris les réserves de bandages des soldats ukrainiens.

Il a finalement été libéré lors d’un échange de prisonniers. C’est le début d’un long voyage qui l’a conduit, depuis quelques semaines, en Amérique.

Image:

Des soldats ukrainiens dans un bus après avoir quitté l’aciérie. Photo : AP





« Tu ne peux pas dire non »

La clinique MCOP ne facture pas le traitement des soldats ukrainiens et les prothèses sont une affaire coûteuse. Un bras peut coûter 100 000 $ (81 000 £) et un crochet à la place d’une main coûte 8 000 $ supplémentaires (6 500 £). Beaucoup d’Ukrainiens demandent ce crochet car il est plus polyvalent.

« Vous ne pouvez pas dire non », dit Mike.

La fraction chanceuse des Ukrainiens qui arrivent ici au MCOP le font avec l’aide de nombreuses œuvres caritatives, notamment United Help Ukraine et Operation Renew Prosthetics, en partenariat avec la Fondation Brother’s Brother.

Le plan est, à terme, d’ouvrir une clinique en Ukraine. Pour l’instant, Mike et son équipe font la navette vers l’Ukraine pour former la population locale, livrer des équipements donnés et effectuer des traitements dans le pays.

Image:

Gosha essaie sa prothèse





« Il faudra plus que notre entreprise et moi-même. Il faudra de nombreuses années à des centaines de prothésistes pour réellement soigner tous ces blessés, pas seulement des militaires, mais aussi des civils », explique Mike.

Il prédit que les défis auxquels l’Ukraine est confrontée en matière d’amputations finiront par en faire le leader mondial des prothèses. Mais cela prendra du temps et des investissements énormes.

Selon Mike, la liste croissante des personnes ayant perdu un membre « devra être abordée à un moment donné ».

Les limites de l’aide américaine

Le gouvernement américain a fourni des milliards de dollars d’armes dans le cadre de tranches de « programmes d’assistance à la sécurité » à l’Ukraine. Mais ces plans ne permettent ni le financement des traitements ni le partage des ressources médicales pour soigner les soldats ukrainiens blessés.

Dans un communiqué, un porte-parole du Département américain de la Défense (DoD), le lieutenant-colonel Garron J Garn, a déclaré : « Le DoD n’a reçu aucune demande spécifique visant à améliorer les soins prothétiques pour les militaires ukrainiens blessés.

« Cependant, plusieurs membres des forces armées ukrainiennes sont actuellement à Landstuhl (un établissement médical militaire américain en Allemagne) et reçoivent des soins, en dehors des soins prothétiques spécifiques. Nous saluons le travail de diverses organisations caritatives qui s’impliquent pour aider les Ukrainiens nécessitant des soins prothétiques. »

Image:

Cuisiner de la nourriture pour chien pour survivre





Le colonel Garn a ajouté que 14 millions de dollars (11,3 millions de livres sterling) avaient été « engagés pour soutenir les militaires blessés des forces armées ukrainiennes pour son budget en 2023 ».

Pendant que Mike Corcoran et moi discutons, un autre Ukrainien arrive pour son dernier rendez-vous à la clinique.

Ilia Mykhalchuk est double amputé et est prêt pour l’ajustement final de deux bras en fibre de carbone de pointe.

Son histoire est horrible. Un bras a été arraché et l’autre parsemé d’éclats d’obus après qu’une roquette antichar ait touché son véhicule lors d’une autre bataille déterminante de cette guerre, dans la ville de Bakhmut.

L’homme de 36 ans a ensuite été capturé par le célèbre groupe de combattants mercenaires russes Wagner.

« Ils l’ont assommé avec l’anesthésie qu’ils avaient dans le sous-sol d’une maison », a déclaré Mike.

« En gros, c’est comme une guillotine. Ils lui ont coupé les deux bras et ils ne les ont même pas fermés, ils l’ont juste bandé. Donc ce n’était pas propre, juste l’os. L’extrémité coupée de l’os dépasse et cela fait pour un montage plus difficile. »

Image:

Les prothèses sont faites sur mesure et peuvent coûter des milliers de dollars





Les cicatrices laissées par le groupe Wagner sont à la fois physiques et mentales.

« Ils se sont moqués de lui après lui avoir coupé les deux bras. Il a vu des tortures, des hommes incendiés et des doigts coupés. Il souffre beaucoup de SSPT », a déclaré Mike.

En regardant Ilia, alors que l’essayage final est terminé, ce traumatisme interne est clair.

Image:

Ilia Mykhalchuk avec les prothésistes Mike Corcoran et Jamie Vandersea





« Il ne quitte jamais ma tête »

Retour en conversation avec Gosha, encore des révélations qui reflètent la réalité de cette guerre et son traumatisme persistant.

J’ai posé des questions sur son ami Vasian, le camarade qui avait appelé « entrant » et qui lui avait sauvé la vie.

Gosha révèle que Vasian et son chien de compagnie, qui était leur compagnon de guerre, ont été emmenés par les Russes et n’ont pas été revus depuis.

« Vasian ne quitte jamais ma tête », a déclaré Gosha. « C’est mon frère juré. »

Image:

Le marin senior Spivak Vasyl (Vasian) avec son chien Sofa





Gosha a expliqué comment lui, Vasian et le chien, un Pit Bull Terrier appelé Sofa, partageraient de la nourriture pour chien. C’était tout ce qu’ils pouvaient trouver dans les aciéries tentaculaires. Ils le cuisineraient. « Ça n’avait pas mauvais goût », dit-il.

« Nous nous sommes fait des lits, et nous avons mis le chien entre nous, au milieu, et nous avons dormi comme ça, en nous serrant dans nos bras. Le chien pouvait avoir un peu de chaleur. Nous étions toujours ensemble. Et je lui ai promis : « Quand nous rentrerons à la maison , quand je baptiserai mon fils, tu seras le parrain. »

« Mon fils a cinq ans maintenant, il n’a pas encore été baptisé parce que j’attends le retour de Vasian. »

Gosha veut retourner au front. « Je veux me battre, si c’est possible, en tant que commandant d’artillerie dans l’artillerie. »

« Personne ne veut vivre en captivité. La Russie continuera à terroriser, tuer, capturer, détruire. Ils ne se calmeront pas tant que vous ne les aurez pas battus. »

Avec des reportages supplémentaires d’Eleanor Deeley, productrice américaine