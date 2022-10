Ukraine : inquiétudes face à la reprise du blocus céréalier par la Russie

Kyiv, Ukraine –

La Russie a repris dimanche son blocus des ports ukrainiens, coupant les exportations de céréales nécessaires de toute urgence vers les régions affamées du monde dans ce que le président américain Joe Biden a qualifié d’acte “vraiment scandaleux”.

Biden a averti que la faim dans le monde pourrait augmenter en raison de la suspension par la Russie d’un accord négocié par l’ONU pour permettre le passage en toute sécurité des navires transportant des céréales en provenance d’Ukraine, l’un des greniers du monde.

“C’est vraiment scandaleux”, a déclaré Biden samedi à Wilmington, Delaware. “Il n’y a aucun mérite à ce qu’ils font. L’ONU a négocié cet accord et cela devrait être la fin.”

Biden s’est exprimé quelques heures après que la Russie a annoncé qu’elle mettrait immédiatement fin à sa participation à l’accord sur les céréales, alléguant que l’Ukraine avait organisé samedi une attaque de drone contre la flotte russe de la mer Noire au large des côtes de la Crimée occupée. L’Ukraine a nié l’attaque, affirmant que la Russie avait mal géré ses propres armes.

Le ministère ukrainien des Infrastructures a annoncé dimanche que 218 navires impliqués dans les exportations de céréales avaient été bloqués – 22 chargés et bloqués dans les ports, 95 chargés et partis des ports et 101 en attente d’inspections.

L’un des navires bloqués, transportant 40 000 tonnes de céréales à destination de l’Éthiopie dans le cadre d’un programme d’aide de l’ONU, n’a pas pu quitter l’Ukraine dimanche en raison du “blocage du corridor céréalier” par la Russie, a déclaré sur Twitter Oleksandr Kubrakov, ministre ukrainien des Infrastructures. . Il n’a pas précisé dans quel port ukrainien le navire, l’Ikraia Angel, était bloqué.

L’initiative céréalière – un exemple de rare coopération en temps de guerre entre l’Ukraine et la Russie – a permis à plus de 9 millions de tonnes de céréales dans 397 navires de quitter en toute sécurité les ports ukrainiens depuis sa signature en juillet. Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, avait exhorté vendredi la Russie et l’Ukraine à renouveler l’accord lorsqu’il expirera le 19 novembre. L’accord sur les céréales a fait baisser les prix alimentaires mondiaux d’environ 15 % par rapport à leur pic de mars, selon l’ONU.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskky a exprimé son indignation face à la décision de la Russie.

“Pourquoi est-ce qu’une poignée de personnes quelque part au Kremlin peut décider s’il y aura de la nourriture sur les tables des gens en Egypte ou au Bangladesh?” a-t-il déclaré samedi dans son discours vidéo nocturne.

Deux initiatives visant à relancer l’accord sur les céréales ont été signalées dimanche.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar était en pourparlers avec ses homologues pour “résoudre le problème et poursuivre l’initiative céréalière”, a indiqué son agence, ajoutant qu’aucun autre navire céréalier ne quitterait l’Ukraine mais que ceux qui attendent déjà près d’Istanbul seraient inspectés dimanche ou lundi. .

Aux Nations Unies à New York, Guterres a retardé un voyage d’un jour pour engager des pourparlers visant à mettre fin à la suspension par la Russie de l’accord d’exportation de céréales. La Russie a également demandé une réunion lundi du Conseil de sécurité de l’ONU pour discuter du sujet.

Selon les analystes, le retrait de la Russie montre qu’elle considère l’accord sur les céréales comme un autre moyen de faire pression sur l’Ukraine.

“En quittant l’accord maintenant et en rejetant la faute sur l’Ukraine, il vise à ralentir les attaques ukrainiennes autour de la mer Noire”, a déclaré Mario Bikarski, analyste de l’Economist Intelligence Unit. La Russie pourrait espérer que les alliés occidentaux de l’Ukraine pourraient lui demander de concentrer ses forces ailleurs pour sauver l’accord sur les céréales, a-t-il déclaré.

D’autres détails contradictoires sont apparus dimanche sur l’attaque présumée contre la flotte russe de la mer Noire.

Le conseil municipal de Marioupol, un port ukrainien désormais contrôlé par la Russie, a affirmé sur Telegram que les services spéciaux ukrainiens avaient détruit au moins trois navires de guerre russes près de la ville de Sébastopol dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie.

Mais un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur a affirmé que la “manipulation négligente des explosifs” par les Russes avait provoqué des explosions sur quatre navires de guerre russes. Anton Gerashchenko a écrit sur Telegram que les navires comprenaient une frégate, un navire de débarquement et un navire transportant des missiles de croisière.

Des rapports ont fait surface pendant des mois sur le sabotage ukrainien d’avions de guerre et de dépôts de munitions russes en Crimée et Zelenskky a juré à plusieurs reprises de reprendre la péninsule stratégique de la mer Noire que la Russie a annexée en 2014.

Le ministère russe de la Défense a affirmé dimanche qu’un drone ukrainien qui aurait attaqué Sébastopol semblait provenir d’un navire civil transportant des produits agricoles en provenance d’Ukraine. Le ministère a affirmé qu’une inspection de l’épave a montré que les drones utilisaient une navigation de fabrication canadienne et que leur point de lancement était la côte ukrainienne près du port d’Odessa.

Une vérification indépendante des affirmations de chaque partie n’a pas été possible.

L’Ukraine semble avoir ciblé la flotte de la mer Noire et d’autres infrastructures militaires russes en Crimée – loin des lignes de front mais une rampe de lancement essentielle pour les attaques contre l’Ukraine – depuis le printemps, bien qu’elle ne confirme souvent pas sa responsabilité.

Sur le front, les attaques de missiles russes ont continué de frapper les principaux points chauds de première ligne en Ukraine. Les Russes ont bombardé sept régions ukrainiennes au cours des dernières 24 heures, tuant au moins cinq civils et en blessant neuf autres, a indiqué le bureau présidentiel ukrainien.

Dans la région orientale de Donetsk, où les combats se poursuivent près des villes de Bakhmut et d’Avdiivka, huit villes et villages ont été bombardés.

Plus tôt ce mois-ci, Moscou a intensifié ses frappes de missiles et de drones sur les centrales électriques, les aqueducs et d’autres infrastructures clés de l’Ukraine, endommageant 40 % du système électrique ukrainien et obligeant le gouvernement à mettre en place des coupures de courant. Le maire de Kyiv a déclaré que le système électrique de la capitale ukrainienne fonctionnait en “mode d’urgence”.

En outre, dans les zones que l’Ukraine a reprises, les habitants continuent de récupérer les corps des civils tués, a déclaré le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

“Au cours des dernières 24 heures seulement, dans trois villes et villages désoccupés, nous avons trouvé des corps abandonnés de civils ukrainiens”, a déclaré Kyrylenko.

Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Denys Monastyrskiy, a déclaré dimanche que les forces russes minaient les territoires qu’elles laissent derrière elles deux fois plus densément que pendant les premiers mois de la guerre.

Des coupures de courant ont été signalées dimanche dans la ville ukrainienne occupée d’Enerhodar, qui abrite la centrale nucléaire fermée de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe. Les responsables ukrainiens et russes ont échangé la responsabilité des bombardements qui ont provoqué la panne d’électricité.