Ukraine : évacuation obligatoire de la région de Donetsk annoncée

Kyiv, Ukraine –

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que son gouvernement ordonnait l’évacuation obligatoire des habitants de la région orientale de Donetsk, théâtre de violents combats avec la Russie.

Dans une allocution télévisée de fin de soirée, Zelenskyy a également déclaré que les centaines de milliers de personnes toujours dans les zones de combat de la grande région du Donbass, qui comprend Donetsk ainsi que la région voisine de Lougansk, devaient partir.

“Plus les gens quittent (la) région de Donetsk maintenant, moins l’armée russe aura le temps de tuer”, a-t-il déclaré, ajoutant que les habitants qui partiraient seraient indemnisés.

Par ailleurs, les médias nationaux ukrainiens ont cité la vice-première ministre Iryna Vereshchuk disant que l’évacuation devait avoir lieu avant le début de l’hiver puisque les réserves de gaz naturel de la région avaient été détruites.

Zelenskyy a déclaré que des centaines de milliers de personnes vivaient toujours dans des zones du Donbass où les combats étaient féroces.

“Beaucoup refusent de partir mais cela doit encore être fait”, a déclaré le président. “Si vous en avez l’occasion, veuillez parler à ceux qui restent encore dans les zones de combat du Donbass. S’il vous plaît, convainquez-les qu’il est nécessaire de partir.”

Ce n’est pas la première fois que les autorités ukrainiennes appellent les civils à évacuer les zones qu’elles contrôlent à Donetsk, et John Herbst, ancien ambassadeur américain en Ukraine, a déclaré à Reuters que cela pourrait être dû à des combats plus violents plutôt qu’à des pénuries de carburant.

“Je ne sais pas pourquoi Zelenskyy a lancé cet appel”, a-t-il déclaré. “Ce que je sais, c’est qu’il y a eu des combats acharnés à Donetsk. Les Russes ont pris (l’oblast) de Lougansk (voisin) il y a plusieurs semaines. Je m’attends à de nouveaux combats acharnés à Donetsk.”

Herbst a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la Russie capture le reste de Donetsk étant donné les lignes logistiques plus longues dont elle aurait besoin et l’utilisation par les forces ukrainiennes de systèmes avancés d’artillerie et de roquettes à longue portée fournis par les États-Unis et d’autres.

Plus tôt samedi, l’armée ukrainienne a déclaré que plus de 100

Des soldats russes ont été tués et sept chars détruits lors de combats dans le sud vendredi, y compris la région de Kherson qui est au centre de la contre-offensive de Kyiv dans cette partie du pays et un maillon clé des lignes d’approvisionnement de Moscou.

Le trafic ferroviaire vers Kherson via le fleuve Dnipro a été coupé, a déclaré le commandement militaire sud, isolant potentiellement davantage les forces russes à l’ouest du fleuve des approvisionnements en Crimée occupée et à l’est.

Au sud de la ville de Bakhmut, que la Russie a citée comme cible principale à Donetsk, l’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient “partiellement réussi” à établir le contrôle de la colonie de Semyhirya en la prenant d’assaut depuis trois directions.

“Il s’est établi à la périphérie de la colonie”, a indiqué le rapport du soir de l’armée, faisant référence aux forces russes.

Les responsables de la défense et du renseignement britanniques, qui sont l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine depuis que Moscou a envahi son voisin le 24 février, ont décrit les forces russes comme luttant pour maintenir leur élan.

L’Ukraine a utilisé des systèmes de missiles à longue portée fournis par l’Occident pour endommager gravement trois ponts sur le Dnipro ces dernières semaines, coupant la ville de Kherson et – selon l’évaluation des responsables de la défense britannique – laissant la 49e armée russe très vulnérable sur la rive ouest du fleuve.

Le gouverneur pro-ukrainien de la région de Kherson, Dmytro Butriy, a déclaré que les combats se poursuivaient dans de nombreuses parties de la région et que le district de Berislav, juste au nord-ouest de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, était particulièrement touché.

“Dans certains villages, pas une seule maison n’a été laissée intacte, toutes les infrastructures ont été détruites, les gens vivent dans des caves”, a-t-il écrit sur Telegram.

Juste au nord de Lysychansk, que les forces de Moscou ont capturé début juillet après des semaines de combats, des partisans ukrainiens ont détruit vendredi soir une boîte de jonction ferroviaire près de la ville de Svatove sous contrôle russe, ce qui rend plus difficile pour Moscou le transport de munitions vers les lignes de front. en train, a déclaré le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Gaidai, dans un message en ligne.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille.

Les responsables de l’administration nommée par la Russie qui dirige la région de Kherson plus tôt cette semaine ont rejeté les évaluations occidentales et ukrainiennes de la situation.

Vendredi, le ministère britannique a décrit le gouvernement russe comme “de plus en plus désespéré”, ayant perdu des dizaines de milliers de soldats dans la guerre. Richard Moore, chef de l’agence de renseignement étrangère du MI6 britannique ajouté sur Twitter que la Russie « s’essouffle ».

DÉCÈS EN PRISON

L’Ukraine et la Russie ont échangé des accusations concernant une frappe ou une explosion de missiles tôt vendredi qui semble avoir tué des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens dans la ville de première ligne d’Olenivka, détenue par des séparatistes soutenus par Moscou dans l’est de Donetsk.

Le ministère russe de la Défense a publié samedi une liste de 50 prisonniers de guerre ukrainiens tués et 73 blessés dans ce qu’il a qualifié d’attaque militaire ukrainienne avec un système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) de fabrication américaine.

Le porte-parole du ministère, le lieutenant-général Igor Konashenkov, a déclaré que “toute la responsabilité politique, pénale et morale” incombait à Zelenskyy, “son régime criminel et Washington qui les soutient”.

Le ministère a déclaré que la Russie avait invité des experts des Nations Unies et de la Croix-Rouge pour enquêter sur les décès “dans l’intérêt de mener une enquête objective”.

Les séparatistes évaluent le nombre de morts à 53.

Les forces armées ukrainiennes ont nié toute responsabilité, affirmant que l’artillerie russe avait pris pour cible la prison pour y cacher les mauvais traitements. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré vendredi que la Russie avait commis un crime de guerre et a appelé à une condamnation internationale.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement les différentes versions des événements, mais certains des décès ont été confirmés par des journalistes de Reuters qui ont visité la prison.

Les Nations Unies ont déclaré plus tôt qu’elles étaient prêtes à envoyer des experts pour enquêter si elles obtenaient le consentement des deux parties. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré qu’il cherchait à y accéder et avait proposé d’aider à évacuer les blessés.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé ses condoléances lors d’un appel téléphonique vendredi avec Kuleba et a déclaré que Washington s’était engagé à “tenir la Russie responsable des atrocités”, a déclaré le département d’État américain.

L’Ukraine a accusé la Russie d’atrocités contre des civils et identifié plus de 10 000 crimes de guerre possibles. La Russie nie avoir ciblé des civils et commis des crimes de guerre.



(Reportage par les bureaux de Reuters ; écrit par Jacob Gronholt-Pedersen, Jonathan Landay et David Brunnstrom ; édité par Lincoln Feast, William Mallard, Frances Kerry, Jonathan Oatis et Daniel Wallis)