La Russie a l’intention de recruter plus de cent mille recrues professionnelles et prisonniers pour « éviter de nouvelles mobilisations impopulaires », a rapporté le ministère britannique de la Défense (MoD).

Andriy Yermak, un haut responsable ukrainien, a décrit ce dernier groupe comme des « zombies » utilisés pour « alimenter la folie » de Vladimir Poutine.

Le ministère russe de la Défense a commencé à utiliser des prisonniers et des détenus des camps de travail après avoir observé l’utilisation réussie de cette tactique par le groupe Wagner.

Les anciens détenus, dont certains sont des meurtriers et des violeurs, rejoignent les unités Storm Z et sont souvent utilisés comme chair à canon, combattant devant la première ligne de défense et dans d’autres zones extrêmement dangereuses.

Mais dans sa dernière mise à jour, le ministère de la Défense s’est exprimé en désaccord avec l’armée ukrainienne, qui a affirmé que la Russie prévoyait une mobilisation massive pouvant atteindre 700 000 conscrits.

Le ministère de la Défense britannique a déclaré que « les autorités russes chercheront probablement à éviter de nouvelles mobilisations impopulaires » étant donné la pénurie de main-d’œuvre sur le continent, d’où le recours à des hommes sous contrat et à des prisonniers.