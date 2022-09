L’exceptionnalisme de l’Occident a alimenté de multiples guerres d’agression au cours des dernières décennies, mais l’ordre mondial est en train de changer, selon le plus haut diplomate

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est exprimé samedi lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, expliquant la position russe sur les questions internationales clés, les relations avec l’Occident collectif et le conflit en cours avec l’Ukraine. Après avoir prononcé son discours à l’UNGA, Lavrov a donné une grande conférence de presse en marge de l’événement.

Les propositions sécuritaires de la Russie rejetées « avec arrogance » par l’Occident Le conflit en cours en Ukraine est en grande partie le résultat de l’incapacité du collectif occidental à négocier avec la Russie et à répondre à ses préoccupations en matière de sécurité, a déclaré Lavrov à l’AGNU. Toutes les tentatives répétées d’établir les règles de coexistence faites par Moscou ont été ignorées, a-t-il dit.

«Nous avons proposé à plusieurs reprises au fil des ans de convenir des règles de coexistence en Europe sur la base du principe de sécurité égale et indivisible, approuvé au plus haut niveau des documents de l’OSCE. Nous avons fait notre dernière proposition pour rendre ce principe juridiquement contraignant en décembre 2021, ce à quoi nous avons reçu un refus arrogant », Lavrov a déclaré.

L’Ukraine est superflue pour les États-Unis L’Ukraine est devenue un simple outil pour Washington pour maintenir sa domination mondiale et cibler la Russie, estime le haut diplomate. Lire la suite Les médias occidentaux continuent d’ignorer comment l’Ukraine utilise les armes de l’OTAN pour tuer des civils innocents dans le Donbass « C’est évident pour tout observateur impartial : pour les Anglo-Saxons, qui ont complètement subjugué l’Europe, l’Ukraine n’est qu’un matériel consomptible dans la lutte contre la Russie. L’OTAN a déclaré que notre pays était une menace directe sur la voie de la domination totale des États-Unis et a désigné la Chine comme un défi stratégique à long terme », Lavrov a déclaré à l’AGNU.

Le ministre a développé la question lors de la conférence de presse après son discours, déclarant que Moscou considère déjà les États-Unis et son bloc de l’OTAN comme des parties au conflit en cours en Ukraine. Récemment, l’armée ukrainienne a admis que le Pentagone choisissait des cibles pour eux, a-t-il expliqué.

“Qu’est-ce que c’est sinon une participation directe à la visée d’armes meurtrières et une participation à la guerre ?” dit Lavrov.

Les référendums dans les régions séparatistes ukrainiennes sont conformes au souhait de Kiev Le chef de la diplomatie russe a également évoqué les référendums en cours dans les républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL), ainsi que dans les parties sous contrôle russe des régions de Zaporozhye et de Kherson. Alors que le vote a déjà déclenché une “colère” en Ukraine et en Occident, le G7 promettant encore plus de sanctions anti-russes, les référendums sont en fait pleinement conformes aux souhaits de Kiev, a suggéré Lavrov. “Les personnes qui y vivent ne font essentiellement que réagir à ce que le président Zelensky leur a recommandé de faire dans l’une de ses interviews en août 2021. À l’époque, il conseillait à tous ceux qui se sentent russes d'”aller en Russie” au profit de leurs enfants et petits-enfants. . C’est ce que font maintenant les habitants desdites régions, emportant avec eux leurs terres, sur lesquelles leurs ancêtres ont vécu pendant des siècles ».

L’exceptionnalisme américain a atteint un niveau “divin” Après l’effondrement de l’Union soviétique, la lutte de Washington pour la domination mondiale et l’exceptionnalisme a atteint une ampleur sans précédent, entraînant de multiples guerres d’agression et faisant des victimes. “plusieurs centaines de milliers” de personnes dans le monde, a déclaré Lavrov.

“Après avoir proclamé la victoire dans la guerre froide, Washington s’est presque élevé au rang de messager de Dieu sur terre, sans aucune obligation, mais seulement le droit “sacré” d’agir en toute impunité, à sa guise et n’importe où”, dit Lavrov.

N’importe quel pays peut être victime des ambitions de Washington s’il devait d’une manière ou d’une autre irriter le “les soi-disant maîtres du monde”, Lavrov a mis en garde. Ce sort a frappé les peuples de Yougoslavie, d’Irak, de Libye et d’autres pays, a-t-il ajouté.

L’UE glisse vers une dictature Lire la suite Le chef de la Commission européenne lance une menace voilée à l’Italie L’UE, tout en étant « subjugué » par les États-Unis, montre les mêmes symptômes d’exceptionnalisme et d’arrogance, estime Lavrov. Le ministre a rappelé les nouvelles remarques de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a menacé l’Italie de conséquences si les prochains sondages montraient effectivement l’inclinaison projetée vers la droite.

“C’est de l’arrogance, un sentiment d’impunité, de l’exceptionnalisme. Eux seuls ont le droit de porter des jugements. Ce que Mme von der Leyen a dit à propos des élections italiennes était stupéfiant », Lavrov a déclaré lors de la conférence de presse, ajoutant qu’il ne se souvenait pas de telles menaces proférées auparavant par un dirigeant de l’UE.

“L’Union européenne, en principe, devient une entité autoritaire, rigide et dictatoriale”, dit le haut diplomate.